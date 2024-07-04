Розвідувальний БПЛА РФ зафіксовано на Кіровоградщині, - Повітряні сили
На Кіровоградщині зафіксовано російський розвідувальний БПЛА.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
"Кіровоградська область - можлива робота ППО по ворожому розвідувальному БпЛА!" - йдеться в повідомленні.
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Це не так вже й дорого, технологія FPV літакового типу вже є, треба масштабувати.