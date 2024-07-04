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Розвідувальний БПЛА РФ зафіксовано на Кіровоградщині, - Повітряні сили

На Кіровоградщині розвідувальний БПЛА

На Кіровоградщині зафіксовано російський розвідувальний БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

"Кіровоградська область - можлива робота ППО по ворожому розвідувальному БпЛА!" - йдеться в повідомленні.

Читайте: Із травня 2023 року жоден "Кинджал" не досяг Києва, - Повітряні сили

Автор: 

ППО (3270) Повітряні сили (2751)


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Знову немає чим збити?
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04.07.2024 13:21 Відповісти
рашистські безпілотники спокійно літають над територією України ,як над 3,14дерацією.Очевидно мають дані від українських зрадників,де їм можна літати і над якою українською територією їм нічого не загрожує...
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04.07.2024 13:31 Відповісти
Хоч би один кукурудзник з кулеметом могли виробити, Зе-шмарклі?!
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04.07.2024 13:36 Відповісти
Поки не закрили "мале небо", удари, подібні нещодавньому по летовищу, будуть регулярні.
Це не так вже й дорого, технологія FPV літакового типу вже є, треба масштабувати.
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04.07.2024 13:58 Відповісти
250 км от гос. границы область находится. Пока летел ПВО не видело его? Мда.... Вопросы без ответов на третий год войны.
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04.07.2024 14:51 Відповісти
 
 