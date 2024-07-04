Із травня 2023 року жоден "Кинджал" не досяг Києва, - Повітряні сили
Після отримання ЗРК Patriot Україною росіяни випустили по Києву загалом вже понад 20 балістичних ракет "Кинджал".
Про це заявив командир 96-ої зенітної ракетної бригади полковник Повітряних сил ЗСУ Сергій Яременко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Коли ми працюємо проти балістики, для нас не важливо, чи це "Кинджал" Х-47М, чи "Іскандер-М", чи 48Н (ракета з застосуванням С-400), або "Циркон", запущений з ракетного комплексу "Бастіон". Для нас це в першу чергу балістична ціль. Уже потім аналітики, експерти на підставі певних характеристик, пошуку уламків ідентифікують, яка саме це була повітряна ціль. Скажу єдине: всі "Кинджали", які були запущені по столиці України, з моменту, коли було оголошено, що зенітний ракетний комплекс Patriot заступив на бойове чергування, всі були успішно перехоплені. Жодна балістична ціль з початку травня 2023 року не досягла своєї цілі в межах столиці нашої країни. Понад 20 "Кинджалів" були запущені по Києву і всі – успішно перехоплені", - розповів він.
Також Яременко заявив, що найефективнішим способом боротьби із КАБами є знищення носія.
"Не буде носія – не буде керованої авіаційної бомби. Ми маємо озброєння, яке здатне це робити, але його досить мало. Нам треба озброєння, нам треба для цього зенітні керовані ракети", - додав він.
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Хоч видихнемо з полегшенням.
Інша справа, що треба розвалити мокшанські аеродроми й збивати носії на подльоті до точки пуску..тому ф16 чекають..
P.S. я пишу з Харкова
Та ще би,кращі західні зразки виставити кругом Києва,а Харків,Херсон,Одеса-як на ладоні у касапів:бють,скільки захочуть,при величезних втратах людей і руйнації житлових масивів.
До речі,західну зброю розподілює самочинно сірий кардинал,а його радник подоляк посвячений у всі таємниці держави-це про щось таки говорить.