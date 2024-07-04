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Новини Війна
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Із травня 2023 року жоден "Кинджал" не досяг Києва, - Повітряні сили

кинджал

Після отримання ЗРК Patriot Україною росіяни випустили по Києву загалом вже понад 20 балістичних ракет "Кинджал". 

Про це заявив командир 96-ої зенітної ракетної бригади полковник Повітряних сил ЗСУ Сергій Яременко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли ми працюємо проти балістики, для нас не важливо, чи це "Кинджал" Х-47М, чи "Іскандер-М", чи 48Н (ракета з застосуванням С-400), або "Циркон", запущений з ракетного комплексу "Бастіон". Для нас це в першу чергу балістична ціль. Уже потім аналітики, експерти на підставі певних характеристик, пошуку уламків ідентифікують, яка саме це була повітряна ціль. Скажу єдине: всі "Кинджали", які були запущені по столиці України, з моменту, коли було оголошено, що зенітний ракетний комплекс Patriot заступив на бойове чергування, всі були успішно перехоплені. Жодна балістична ціль з початку травня 2023 року не досягла своєї цілі в межах столиці нашої країни. Понад 20 "Кинджалів" були запущені по Києву і всі – успішно перехоплені", - розповів він.

Також Яременко заявив, що найефективнішим способом боротьби із КАБами є знищення носія.

"Не буде носія – не буде керованої авіаційної бомби. Ми маємо озброєння, яке здатне це робити, але його досить мало. Нам треба озброєння, нам треба для цього зенітні керовані ракети", - додав він.

Читайте: Половина ракет КНДР, якими РФ атакувала Україну, вибухнула в повітрі, - Костін

Автор: 

Повітряні сили (2751) Повітряні атаки на Київ (808) балістичні ракети (443)


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Топ коментарі
+4
А решту України?! Чи Україна це тільки столиця?! Сьогодні траур в Дніпро. Думайте про це. Миргород з військовим аеродромом під атаками ,Думайте про це. Бо за Канатове судять Червінського, а за Миргород? Дніпро? Харків?!
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04.07.2024 11:14 Відповісти
+1
Бубу прикривають усім чим можуть...
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04.07.2024 11:16 Відповісти
+1
То забирайте свою зелень до Німеччини, вас теж не будуть обстрілювати!

Хоч видихнемо з полегшенням.
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04.07.2024 11:27 Відповісти
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Ракети до Насамсів підходять до Ф 16? Там нібито Авраам 120?
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04.07.2024 11:12 Відповісти
А решту України?! Чи Україна це тільки столиця?! Сьогодні траур в Дніпро. Думайте про це. Миргород з військовим аеродромом під атаками ,Думайте про це. Бо за Канатове судять Червінського, а за Миргород? Дніпро? Харків?!
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04.07.2024 11:14 Відповісти
То забирайте свою зелень до Німеччини, вас теж не будуть обстрілювати!

Хоч видихнемо з полегшенням.
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04.07.2024 11:27 Відповісти
Бубу прикривають усім чим можуть...
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04.07.2024 11:16 Відповісти
Зебілам на всю Україну по роялю...
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04.07.2024 11:20 Відповісти
А Харків і інші міста по 20 ракет приймають,гинуть жінки та діти.Зато дадійно прикриті 5-6 ефективних менеджера
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04.07.2024 11:25 Відповісти
Пояснювали ж вже тут й неодноразово - Харків дуже близтко до кордону. За той час, що до нього долітає - ППО навіть розвернутись не встигає.

Інша справа, що треба розвалити мокшанські аеродроми й збивати носії на подльоті до точки пуску..тому ф16 чекають..
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04.07.2024 11:38 Відповісти
ППО не розгортається під атаку, якби було бажання збивати ракети С300 ракетами Петріот то їх збивали б. Але це недоцільно з огляду на запаси ракет до Петріот і їх вартість у той час як тільки ракет С300 у москалів тисячі і тисячі.

P.S. я пишу з Харкова
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04.07.2024 11:51 Відповісти
Таке б прикриття всім містам України, хочаб обласним для початку....
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04.07.2024 11:46 Відповісти
"Із травня 2023 року жоден "Кинджал" не досяг Києва, - Повітряні сили".
Та ще би,кращі західні зразки виставити кругом Києва,а Харків,Херсон,Одеса-як на ладоні у касапів:бють,скільки захочуть,при величезних втратах людей і руйнації житлових масивів.
До речі,західну зброю розподілює самочинно сірий кардинал,а його радник подоляк посвячений у всі таємниці держави-це про щось таки говорить.
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04.07.2024 12:00 Відповісти
 
 