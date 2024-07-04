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Новости Война
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С мая 2023 года ни один "Кинжал" не достиг Киева, - Воздушные силы

кинджал

После получения ЗРК Patriot Украиной россияне выпустили по Киеву в целом уже более 20 баллистических ракет "Кинжал".

Об этом заявил командир 96-й зенитной ракетной бригады полковник Воздушных сил ВСУ Сергей Яременко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда мы работаем против баллистики, для нас не важно, это "Кинжал" Х-47М, или "Искандер-М", или 48Н (ракета с применением С-400), или "Циркон", запущенный из ракетного комплекса "Бастион". Для нас это в первую очередь баллистическая цель. Уже потом аналитики, эксперты на основании определенных характеристик, поиска обломков идентифицируют, какая именно это была воздушная цель. Скажу единственное: все "Кинжалы", которые были запущены по столице Украины, с момента, когда было объявлено, что зенитный ракетный комплекс Patriot заступил на боевое дежурство, все были успешно перехвачены. Ни одна баллистическая цель с начала мая 2023 года не достигла своей цели в пределах столицы нашей страны. Более 20 "Кинжалов" были запущены по Киеву и все - успешно перехвачены", - рассказал он.

Также Яременко заявил, что самым эффективным способом борьбы с КАБами является уничтожение носителя.

"Не будет носителя - не будет управляемой авиационной бомбы. Мы имеем вооружение, которое способно это делать, но его мало. Нам надо вооружение, нам надо для этого зенитные управляемые ракеты", - добавил он.

Читайте: Половина ракет КНДР, которыми РФ атаковала Украину, взорвалась в воздухе, - Костин

Автор: 

Воздушные силы (2416) Воздушные атаки на Киев (754) баллистические ракеты (412)


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Топ комментарии
+4
А решту України?! Чи Україна це тільки столиця?! Сьогодні траур в Дніпро. Думайте про це. Миргород з військовим аеродромом під атаками ,Думайте про це. Бо за Канатове судять Червінського, а за Миргород? Дніпро? Харків?!
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04.07.2024 11:14 Ответить
+1
Бубу прикривають усім чим можуть...
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04.07.2024 11:16 Ответить
+1
То забирайте свою зелень до Німеччини, вас теж не будуть обстрілювати!

Хоч видихнемо з полегшенням.
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04.07.2024 11:27 Ответить
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Ракети до Насамсів підходять до Ф 16? Там нібито Авраам 120?
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04.07.2024 11:12 Ответить
А решту України?! Чи Україна це тільки столиця?! Сьогодні траур в Дніпро. Думайте про це. Миргород з військовим аеродромом під атаками ,Думайте про це. Бо за Канатове судять Червінського, а за Миргород? Дніпро? Харків?!
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04.07.2024 11:14 Ответить
То забирайте свою зелень до Німеччини, вас теж не будуть обстрілювати!

Хоч видихнемо з полегшенням.
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04.07.2024 11:27 Ответить
Бубу прикривають усім чим можуть...
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04.07.2024 11:16 Ответить
Зебілам на всю Україну по роялю...
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04.07.2024 11:20 Ответить
А Харків і інші міста по 20 ракет приймають,гинуть жінки та діти.Зато дадійно прикриті 5-6 ефективних менеджера
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04.07.2024 11:25 Ответить
Пояснювали ж вже тут й неодноразово - Харків дуже близтко до кордону. За той час, що до нього долітає - ППО навіть розвернутись не встигає.

Інша справа, що треба розвалити мокшанські аеродроми й збивати носії на подльоті до точки пуску..тому ф16 чекають..
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04.07.2024 11:38 Ответить
ППО не розгортається під атаку, якби було бажання збивати ракети С300 ракетами Петріот то їх збивали б. Але це недоцільно з огляду на запаси ракет до Петріот і їх вартість у той час як тільки ракет С300 у москалів тисячі і тисячі.

P.S. я пишу з Харкова
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04.07.2024 11:51 Ответить
Таке б прикриття всім містам України, хочаб обласним для початку....
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04.07.2024 11:46 Ответить
"Із травня 2023 року жоден "Кинджал" не досяг Києва, - Повітряні сили".
Та ще би,кращі західні зразки виставити кругом Києва,а Харків,Херсон,Одеса-як на ладоні у касапів:бють,скільки захочуть,при величезних втратах людей і руйнації житлових масивів.
До речі,західну зброю розподілює самочинно сірий кардинал,а його радник подоляк посвячений у всі таємниці держави-це про щось таки говорить.
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04.07.2024 12:00 Ответить
 
 