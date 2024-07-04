С мая 2023 года ни один "Кинжал" не достиг Киева, - Воздушные силы
После получения ЗРК Patriot Украиной россияне выпустили по Киеву в целом уже более 20 баллистических ракет "Кинжал".
Об этом заявил командир 96-й зенитной ракетной бригады полковник Воздушных сил ВСУ Сергей Яременко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Когда мы работаем против баллистики, для нас не важно, это "Кинжал" Х-47М, или "Искандер-М", или 48Н (ракета с применением С-400), или "Циркон", запущенный из ракетного комплекса "Бастион". Для нас это в первую очередь баллистическая цель. Уже потом аналитики, эксперты на основании определенных характеристик, поиска обломков идентифицируют, какая именно это была воздушная цель. Скажу единственное: все "Кинжалы", которые были запущены по столице Украины, с момента, когда было объявлено, что зенитный ракетный комплекс Patriot заступил на боевое дежурство, все были успешно перехвачены. Ни одна баллистическая цель с начала мая 2023 года не достигла своей цели в пределах столицы нашей страны. Более 20 "Кинжалов" были запущены по Киеву и все - успешно перехвачены", - рассказал он.
Также Яременко заявил, что самым эффективным способом борьбы с КАБами является уничтожение носителя.
"Не будет носителя - не будет управляемой авиационной бомбы. Мы имеем вооружение, которое способно это делать, но его мало. Нам надо вооружение, нам надо для этого зенитные управляемые ракеты", - добавил он.
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Хоч видихнемо з полегшенням.
Інша справа, що треба розвалити мокшанські аеродроми й збивати носії на подльоті до точки пуску..тому ф16 чекають..
P.S. я пишу з Харкова
Та ще би,кращі західні зразки виставити кругом Києва,а Харків,Херсон,Одеса-як на ладоні у касапів:бють,скільки захочуть,при величезних втратах людей і руйнації житлових масивів.
До речі,західну зброю розподілює самочинно сірий кардинал,а його радник подоляк посвячений у всі таємниці держави-це про щось таки говорить.