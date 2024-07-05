Впродовж дня окупанти обстріляли шість громад Сумщини. Зафіксовано 73 вибухи

Впродовж дня п'ятниці, 5 липня, російські загарбники здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Всього в області зафіксували 73 вибухи на території низки громад.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що впродовж дня ворог атакував 6 громад на Сумщині.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

Білопільська громада: ворог бив з мінометів та артилерії, також атакував дронами;

На територію Краснопільської громади загарбники скинули 12 мін, також зафіксовано артобстріл;

Хотінська громада: росіяни запустили 5 некерованих авіаційних ракет з гелікоптера;

Новослобідська громада: ворог атакував FPV-дроном;

Шалигинська громада: окупанти також атакували FPV-дронами;

По території Великописарівської громади росіяни вдарили з артилерії.

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