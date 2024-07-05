В течение дня оккупанты обстреляли шесть громад Сумщины. Зафиксировано 73 взрыва
В течение дня пятницы, 5 июля, российские захватчики совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего в области зафиксировали 73 взрыва на территории ряда громад.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в течение дня враг атаковал 6 громад на Сумщине.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
Белопольская громада: враг бил из минометов и артиллерии, также атаковал дронами;
На территорию Краснопольской громады захватчики сбросили 12 мин, также зафиксирован артобстрел;
Хотинская громада: россияне запустили 5 неуправляемых авиационных ракет с вертолета;
Новослободская громада: враг атаковал FPV-дроном;
Шалыгинская громада: оккупанты также атаковали FPV-дронами;
По территории Великописаревской громады россияне ударили из артиллерии.
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