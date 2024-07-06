Войска РФ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Сумщины, есть обесточивание

Враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, в ночь на 6 июля, из-за атаки россиян с применением БПЛА типа "Шахед", были обесточены населенные пункты области в нескольких районах.

"Аварийно-ремонтные службы работают над восстановлением электроснабжения. Последствия вражеской атаки уточняются. Сохраняем спокойствие и не игнорируем сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Также читайте: Ночью и утром войска РФ совершили 9 обстрелов приграничья Сумщины: били из минометов

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в течение дня пятницы, 5 июля, российские захватчики совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего в области зафиксировали 73 взрыва на территории ряда громад.

Также сообщалось, что в ночь на 6 июля несколько групп "шахедов" атаковали Украину с северного и южного направлений.