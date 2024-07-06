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Новости Война
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Войска РФ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Сумщины, есть обесточивание

Шахеди атакували Сумщину

Враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, в ночь на 6 июля, из-за атаки россиян с применением БПЛА типа "Шахед", были обесточены населенные пункты области в нескольких районах.

"Аварийно-ремонтные службы работают над восстановлением электроснабжения. Последствия вражеской атаки уточняются. Сохраняем спокойствие и не игнорируем сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Также читайте: Ночью и утром войска РФ совершили 9 обстрелов приграничья Сумщины: били из минометов

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в течение дня пятницы, 5 июля, российские захватчики совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего в области зафиксировали 73 взрыва на территории ряда громад.

Также сообщалось, что в ночь на 6 июля несколько групп "шахедов" атаковали Украину с северного и южного направлений.

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Сумская область (3322) энергетика (2567) дроны (4104)


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Так званих ;Мисливців на шахідів; час розганяти, кодувати від горілки і відправляти в бойові частини. А на їх місце поставити обмежено придатних із відповідальних людей.
Знаю що кажу.
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06.07.2024 07:08 Ответить
Ну а що? Катаються від генделя до генделя і в х#й не дують. Завжди можна сказати що "промазали".
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06.07.2024 07:23 Ответить
де ви стільки відповідальних знайдете?
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06.07.2024 08:17 Ответить
Вже й щахеди не збиваються? Дожилися.
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06.07.2024 09:16 Ответить
Хто сказав? Товариш позавчора сам бачив як наші "мобільники кулеметні" звалили "шахеда" у Чернігівському районі Вибухнув у повітрі
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06.07.2024 10:11 Ответить
 
 