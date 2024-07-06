Войска РФ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Сумщины, есть обесточивание
Враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Сумщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
Как отмечается, в ночь на 6 июля, из-за атаки россиян с применением БПЛА типа "Шахед", были обесточены населенные пункты области в нескольких районах.
"Аварийно-ремонтные службы работают над восстановлением электроснабжения. Последствия вражеской атаки уточняются. Сохраняем спокойствие и не игнорируем сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в течение дня пятницы, 5 июля, российские захватчики совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего в области зафиксировали 73 взрыва на территории ряда громад.
Также сообщалось, что в ночь на 6 июля несколько групп "шахедов" атаковали Украину с северного и южного направлений.
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