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Новости Война
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Уничтожены 24 "шахеда" из 27, - Воздушные силы

Робота мобільних груп по Шахедах

В ночь на 6 июля 2024 года враг нанес удар по Украине 27-ю ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Крыма и Курской обл.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Где сбивали "Шахеды"?

Как отмечается, к отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, ПВО Сухопутных войск, подразделения радиоэлектронной борьбы.

Сколько "Шахедов" уничтожили?

"Этой ночью защитникам неба удалось поразить 24 "шахеда" в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях", - говорится в сообщении.

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Как информировал Цензор.НЕТ, в ночь на 6 июля войска РФ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Сумщины, есть обесточивание.

Также сообщалось, что в ночь на 6 июля несколько групп "шахедов" атаковали Украину с северного и южного направлений.

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⏺На виборах президента Ірану переміг Масуд Пезешкіян, який хоче «дружити» із Заходом.

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Нагадаю, дострокові вибори в Ірані проходять через те, що попередній президент Раїсі загинув (https://t.me/truexanewsua/91901) у авіатрощі в травні.
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06.07.2024 08:18 Ответить
Как аятолла скажет - так и будет. Президент там особо не решает, всем заправляет КСИР.
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06.07.2024 08:24 Ответить
100%
Може аятоли допустили такого "друга заходу" не просто так
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06.07.2024 11:15 Ответить
це тобто оті три шахеди, що не збиті, як раз у Сумах відключили світло
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06.07.2024 12:46 Ответить
А скільки хитромудре командування ВПС просрали СУ шек, таке враження в нас генеральські погони баранам дають
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06.07.2024 19:54 Ответить
..a ЯК 5х не пробовали для борьбы пользовать ????

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06.07.2024 20:35 Ответить
у вас достаток ниже среднего богатие люди в Украине не воюют на як
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06.07.2024 22:57 Ответить
Це добре що левову частку знищили. Але знаючі люди починають вголос повідомляти про неправду у зведеннях як про кількість повітряних цілей так і знищених наземних. Тобто без фото-відео підтверджень віри генералам кат ма.
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06.07.2024 22:44 Ответить
 
 