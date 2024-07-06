Уничтожены 24 "шахеда" из 27, - Воздушные силы

В ночь на 6 июля 2024 года враг нанес удар по Украине 27-ю ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Крыма и Курской обл.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Где сбивали "Шахеды"?

Как отмечается, к отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, ПВО Сухопутных войск, подразделения радиоэлектронной борьбы.

Сколько "Шахедов" уничтожили?

"Этой ночью защитникам неба удалось поразить 24 "шахеда" в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях", - говорится в сообщении.

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Как информировал Цензор.НЕТ, в ночь на 6 июля войска РФ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Сумщины, есть обесточивание.

Также сообщалось, что в ночь на 6 июля несколько групп "шахедов" атаковали Украину с северного и южного направлений.