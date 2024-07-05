Враг учится так же, как и мы. Он досконально изучил нашу территорию и применяет шумовые помехи во время атак, - Воздушные силы. ВИДЕО

За время войны российские оккупанты значительно улучшили тактику применения средств воздушного нападения. Враг активно использует рельеф местности и оборудует большее количество ракет шумовыми помехами.

Об этом заявил командир 96-й зенитной ракетной бригады полковник Воздушных сил ВСУ Сергей Яременко в интервью "Укрінформу", передает Цензор.НЕТ.

При эффективном уничтожении средств воздушного нападения он тоже учитывает свои ошибки. Он старается максимально обойти систему зенитно-ракетного прикрытия, чтобы выйти на объект удара, истощить систему противовоздушной обороны. Использует рельеф местности. Он досконально изучил нашу территорию, начал применять препятствия. Если раньше в группе одна ракета ставила помехи, сейчас они все используют активные шумовые помехи", - рассказал он.

Полковник отметил, что враг наносит комбинированные удары по нашей территории с использованием крылатых, баллистических ракет и ударных БПЛА с разных направлений, чтобы перегрузить ПВО.

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"Он объединяет крылатые ракеты вместе с шахедами, синхронизирует по времени, применяет также баллистическое вооружение и одновременно с разных направлений создает достаточно высокую плотность удара, чтобы наша система противовоздушной обороны теоретически захлебнулась. Поэтому мы тоже имеем понятие "плотность огня", которую мы можем создать. Когда противник превышает наши возможности, то теоретически какую-то ракету можно не сбить. Поэтому каждый удар все сложнее", - рассказал Яременко.

Воздушные силы ВСУ, по его словам, имеют важнейшую задачу - спрогнозировать вероятный характер действий противника. Необходимо правильно создать систему прикрытия, чтобы не допустить тех ошибок, которые учел противник.

Командир 96-й зенитной ракетной бригады добавил, что Воздушные силы имеют нужное вооружение для противостояния врагу, однако этого недостаточно.

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