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Враг учится так же, как и мы. Он досконально изучил нашу территорию и применяет шумовые помехи во время атак, - Воздушные силы. ВИДЕО

За время войны российские оккупанты значительно улучшили тактику применения средств воздушного нападения. Враг активно использует рельеф местности и оборудует большее количество ракет шумовыми помехами.

Об этом заявил командир 96-й зенитной ракетной бригады полковник Воздушных сил ВСУ Сергей Яременко в интервью "Укрінформу", передает Цензор.НЕТ.

При эффективном уничтожении средств воздушного нападения он тоже учитывает свои ошибки. Он старается максимально обойти систему зенитно-ракетного прикрытия, чтобы выйти на объект удара, истощить систему противовоздушной обороны. Использует рельеф местности. Он досконально изучил нашу территорию, начал применять препятствия. Если раньше в группе одна ракета ставила помехи, сейчас они все используют активные шумовые помехи", - рассказал он.

Полковник отметил, что враг наносит комбинированные удары по нашей территории с использованием крылатых, баллистических ракет и ударных БПЛА с разных направлений, чтобы перегрузить ПВО.

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"Он объединяет крылатые ракеты вместе с шахедами, синхронизирует по времени, применяет также баллистическое вооружение и одновременно с разных направлений создает достаточно высокую плотность удара, чтобы наша система противовоздушной обороны теоретически захлебнулась. Поэтому мы тоже имеем понятие "плотность огня", которую мы можем создать. Когда противник превышает наши возможности, то теоретически какую-то ракету можно не сбить. Поэтому каждый удар все сложнее", - рассказал Яременко.

Воздушные силы ВСУ, по его словам, имеют важнейшую задачу - спрогнозировать вероятный характер действий противника. Необходимо правильно создать систему прикрытия, чтобы не допустить тех ошибок, которые учел противник.

Командир 96-й зенитной ракетной бригады добавил, что Воздушные силы имеют нужное вооружение для противостояния врагу, однако этого недостаточно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воздушные силы о возможной передаче Украине Patriot из Израиля: Мы остро нуждаемся в системах ПВО и ракетах к ним

Автор: 

россия (96169) Воздушные силы (2416) баллистические ракеты (412)


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Топ комментарии
+4
Це московські окупанти, здійснювали в Україні, ще з часів «мудрого парторга» кучми, після УБИВСТВА ними В. Чорновола!! Сруськай міф в Україні…
Продано московським держимордам, усе що мало цінність в Національній економіці України та стратегічних її галузях!!!
А що не можна було вкрасти оркам, руками запроданців з Урядового кварталу, те вони просто знищили та розвалили до фундаменту…разом з мудрими прем'єр-міністрами на чолі!
Чечетов, єхануров, рябченко, та ще купа отих, керовників з ФДМУ, що як пройдисвіти у вишиванках, разом з Генпрокурорами, з часів кучмарика, це добре знають на фактичних об'єктах держмайна України!!!
Але нарід, чомусь їх 30 років вірить, за рахунок телевізора та літра олії з пакетом гречаної крупи і 200 карбованців у руки на виборах!!
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05.07.2024 10:32 Ответить
+2
скiльки в цьому роцi видiлили на дороги?
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05.07.2024 15:13 Ответить
+1
Шумові? От же ж кляті виродки, до чого додумалися
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05.07.2024 10:30 Ответить
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пане полковнику, кажіть,будь ласка, для загалу "електронні шумові завади".
бо люди подумають, що ви як ковбої на шорох стріляєте ракетами 😂
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05.07.2024 10:26 Ответить
Радіозавади.
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05.07.2024 10:29 Ответить
Яка несподіванка!?!

Ворог вчиться! Хто б міг припустити?!
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05.07.2024 15:12 Ответить
думаю, шо пан полковник сам так и думае!)))
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05.07.2024 18:40 Ответить
Шумові? От же ж кляті виродки, до чого додумалися
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05.07.2024 10:30 Ответить
Це московські окупанти, здійснювали в Україні, ще з часів «мудрого парторга» кучми, після УБИВСТВА ними В. Чорновола!! Сруськай міф в Україні…
Продано московським держимордам, усе що мало цінність в Національній економіці України та стратегічних її галузях!!!
А що не можна було вкрасти оркам, руками запроданців з Урядового кварталу, те вони просто знищили та розвалили до фундаменту…разом з мудрими прем'єр-міністрами на чолі!
Чечетов, єхануров, рябченко, та ще купа отих, керовників з ФДМУ, що як пройдисвіти у вишиванках, разом з Генпрокурорами, з часів кучмарика, це добре знають на фактичних об'єктах держмайна України!!!
Але нарід, чомусь їх 30 років вірить, за рахунок телевізора та літра олії з пакетом гречаної крупи і 200 карбованців у руки на виборах!!
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05.07.2024 10:32 Ответить
Тобто у них тепер ракети з РЕБом на борту.
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05.07.2024 11:13 Ответить
Тоб то не власне війько а вже ворог використовує наші рельєфи місцевості, а Я рахував що повинно бути навпаки?
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05.07.2024 11:40 Ответить
Шамана транслюють у ефір?
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05.07.2024 12:01 Ответить
скiльки в цьому роцi видiлили на дороги?
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05.07.2024 15:13 Ответить
І всі наші успіхи ,проти русні ,залежать від непевної Європи і жахаюче непевної Америки.
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06.07.2024 09:08 Ответить
не уверен, что "завади" правильный перевод "помехи". Может лучше "перешкоди"?
Есть тут филолог?
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06.07.2024 09:47 Ответить
 
 