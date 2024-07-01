Воздушные силы о возможной передаче Украине Patriot из Израиля: Мы остро нуждаемся в системах ПВО и ракет к ним
Украина нуждается в любых системах противовоздушной обороны для отражения атак со стороны России. Государство уже работает с системами ПВО Hawk, которые тоже не новые и являются предшественниками Patriot.
Так представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал информацию Financial Times о возможной передаче Украине израильских систем Patriot, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
"О количестве и модификации мне пока сложно сказать, поскольку мы работаем уже непосредственно с тем, что нам передадут. За это отвечают другие люди", - отметил он.
По его словам, у Украины есть системы HAWK, которые достаточно хорошо себя зарекомендовали и эффективно противостоят и ракетам, и БПЛА.
Они достаточно эффективно сейчас себя зарекомендовали и результативно противостоят российским и ракетам, и беспилотным летательным аппаратам. Поэтому нам важны любые системы, которые нам уже предоставляли партнеры, которые нам могут помочь отражать воздушные удары и отпугнуть российскую армейскую и тактическую авиацию", - подчеркнул представитель ВС.
Евлаш добавил, что Украина остро нуждается и в системах ПВО, и в ракетах к ним.
Напомним, 27 июня FT писало, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о предоставлении Киеву до восьми систем противовоздушной обороны Patriot.
Соглашение еще не завершено, оно, скорее всего, будет предусматривать отправку Patriot сначала из Израиля в США, а затем - в Украину.
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Мабуть на тому все.
По друге: у нас взагалі не вистачає об'єктового ППО, і я підозрюю, що навіть зараз є певна кількість критичних енергооб'єктів, які не захищені.
по третє: будь-яка ТЕС - це дуже великий високотехнологічний об'єкт з розвиненою технологічною структурою, тому навіть одна ракета чи бпла, який прорвався скрізь ППО і влучив у машзал може завдати великої шкоди і великих втрат генерації. Тому стопроцентно захистити велику ТЕС майже неможливо.
Для них, головне з асфальту дєньог накрасти ВЕЛИЧНО, а не про ОБОРОНУ України думати! Не для цього їх тягнули, оті з московщини куратори, щоб нарощувати безпеку України!! Завалені ДОЗ, звільнення беркутні, злиття вагнерівців, розпродаж медмасок перед Ковід19, та інше, цьому є підтвердженням!! В ГПУ ДБР СБУ НАЗК НАБУ та ще з десяток структур, керівники яких, чомусь САБОТУЮТЬ припинення діяльності, отих «заробітчан» з корочками, катлєт трубіциних тимошенків безумних та купи ригоАНАЛІВ-зрадників
Змініть Сталина на Зеленського, пабєду на крадівництво, і маєте українське сьогодення.
За 2023÷24 Зе&кагал офіційно (за даними Мінфіну) асвоілі близько 300 млрд$ зовнішньої фіндопомоги.
Цього б вистачили на сотню Петріотів та десятки тисяч ракет до них.