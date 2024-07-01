Воздушные силы о возможной передаче Украине Patriot из Израиля: Мы остро нуждаемся в системах ПВО и ракет к ним

Украина нуждается в любых системах противовоздушной обороны для отражения атак со стороны России. Государство уже работает с системами ПВО Hawk, которые тоже не новые и являются предшественниками Patriot.

Так представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал информацию Financial Times о возможной передаче Украине израильских систем Patriot, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"О количестве и модификации мне пока сложно сказать, поскольку мы работаем уже непосредственно с тем, что нам передадут. За это отвечают другие люди", - отметил он.

По его словам, у Украины есть системы HAWK, которые достаточно хорошо себя зарекомендовали и эффективно противостоят и ракетам, и БПЛА.

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Они достаточно эффективно сейчас себя зарекомендовали и результативно противостоят российским и ракетам, и беспилотным летательным аппаратам. Поэтому нам важны любые системы, которые нам уже предоставляли партнеры, которые нам могут помочь отражать воздушные удары и отпугнуть российскую армейскую и тактическую авиацию", - подчеркнул представитель ВС.

Евлаш добавил, что Украина остро нуждается и в системах ПВО, и в ракетах к ним.

Напомним, 27 июня FT писало, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о предоставлении Киеву до восьми систем противовоздушной обороны Patriot.

Соглашение еще не завершено, оно, скорее всего, будет предусматривать отправку Patriot сначала из Израиля в США, а затем - в Украину.

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