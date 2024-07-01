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Воздушные силы о возможной передаче Украине Patriot из Израиля: Мы остро нуждаемся в системах ПВО и ракет к ним

У Повітряних силах ЗСУ прокоментували можливу передачу Україні Patriot з Ізраїлю

Украина нуждается в любых системах противовоздушной обороны для отражения атак со стороны России. Государство уже работает с системами ПВО Hawk, которые тоже не новые и являются предшественниками Patriot.

Так представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал информацию Financial Times о возможной передаче Украине израильских систем Patriot, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"О количестве и модификации мне пока сложно сказать, поскольку мы работаем уже непосредственно с тем, что нам передадут. За это отвечают другие люди", - отметил он.

По его словам, у Украины есть системы HAWK, которые достаточно хорошо себя зарекомендовали и эффективно противостоят и ракетам, и БПЛА.

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Они достаточно эффективно сейчас себя зарекомендовали и результативно противостоят российским и ракетам, и беспилотным летательным аппаратам. Поэтому нам важны любые системы, которые нам уже предоставляли партнеры, которые нам могут помочь отражать воздушные удары и отпугнуть российскую армейскую и тактическую авиацию", - подчеркнул представитель ВС.

Евлаш добавил, что Украина остро нуждается и в системах ПВО, и в ракетах к ним.

Напомним, 27 июня FT писало, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о предоставлении Киеву до восьми систем противовоздушной обороны Patriot.

Соглашение еще не завершено, оно, скорее всего, будет предусматривать отправку Patriot сначала из Израиля в США, а затем - в Украину.

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Автор: 

Израиль (1940) Воздушные силы (2399) Patriot (291) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
+6
Рашисты делают более 300 ракет в месяц. Германия обещает сделать к 2028 году аж 800 ракет и не факт что все пойдут для Украины. Чисто теоретически, нам не то что установок а не хватит всех ракет Петриот которые есть в мире чтобы перехватить все рашистские ракеты которыми по нам стреляют. Отсюда вывод что позиция только защищаться заведомо проигрышная. Нужно уничтожать рашисткие самолеты, пусковые, заводы, поля с зерновыми, в общем все до чего дотянемся если мы хотим выжить.
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01.07.2024 12:40
+2
Дивно, що зеленський з приблудами95 та єрмаком і татаровим, так і не думали з 2019 року щодо ЗАХИСТУ УКРАЇНИ!

Для них, головне з асфальту дєньог накрасти ВЕЛИЧНО, а не про ОБОРОНУ України думати! Не для цього їх тягнули, оті з московщини куратори, щоб нарощувати безпеку України!! Завалені ДОЗ, звільнення беркутні, злиття вагнерівців, розпродаж медмасок перед Ковід19, та інше, цьому є підтвердженням!! В ГПУ ДБР СБУ НАЗК НАБУ та ще з десяток структур, керівники яких, чомусь САБОТУЮТЬ припинення діяльності, отих «заробітчан» з корочками, катлєт трубіциних тимошенків безумних та купи ригоАНАЛІВ-зрадників
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01.07.2024 12:43
+2
Потрібне не ППО ,а атакамси та томагавки з дозволом бити в глиб кацапстану 24/7 .
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01.07.2024 12:49
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Правила форума Совет форумчан
У вікіпедії написано що нам передали аж 12 пускових Хоук.
Мабуть на тому все.
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01.07.2024 12:36 Ответить
Це на самому початку 12 нам передала іспанія. Потім два взвода (6-8 ПУ) передали США. Потім були ще заяви про передачу, які робились з метою демонстрації кацапстану підтримки з боку партнерів. Просто далі же не називалась кількість переданих комплексів ні тайванських, ні шведських. Були і передачі, які взагалі не афішувались. Якось тихо і втаємничено кудись зникли мароканські хоуки. Щось мені підказує, що кількість переданих ПУ вже давно перевалила за півсотні. Головне що ракет до них виготовлено до біса.
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01.07.2024 13:25 Ответить
Це все добре. Тоді чому розбили Трипільську ТЕС яка за всіми показниками була в зоні відповідальності Києва ? Невже в на Хоук ракет не було? Одна батарея 6 ПУ по 3 ракети мала захищати .
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02.07.2024 09:05 Ответить
по перше: я не розподіляю об'єктову ППО в країні, тому не можу вам відповісти, що там стояяло, і чи взагалі стояло.
По друге: у нас взагалі не вистачає об'єктового ППО, і я підозрюю, що навіть зараз є певна кількість критичних енергооб'єктів, які не захищені.
по третє: будь-яка ТЕС - це дуже великий високотехнологічний об'єкт з розвиненою технологічною структурою, тому навіть одна ракета чи бпла, який прорвався скрізь ППО і влучив у машзал може завдати великої шкоди і великих втрат генерації. Тому стопроцентно захистити велику ТЕС майже неможливо.
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02.07.2024 13:03 Ответить
Рашисты делают более 300 ракет в месяц. Германия обещает сделать к 2028 году аж 800 ракет и не факт что все пойдут для Украины. Чисто теоретически, нам не то что установок а не хватит всех ракет Петриот которые есть в мире чтобы перехватить все рашистские ракеты которыми по нам стреляют. Отсюда вывод что позиция только защищаться заведомо проигрышная. Нужно уничтожать рашисткие самолеты, пусковые, заводы, поля с зерновыми, в общем все до чего дотянемся если мы хотим выжить.
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01.07.2024 12:40 Ответить
Дивно, що зеленський з приблудами95 та єрмаком і татаровим, так і не думали з 2019 року щодо ЗАХИСТУ УКРАЇНИ!

Для них, головне з асфальту дєньог накрасти ВЕЛИЧНО, а не про ОБОРОНУ України думати! Не для цього їх тягнули, оті з московщини куратори, щоб нарощувати безпеку України!! Завалені ДОЗ, звільнення беркутні, злиття вагнерівців, розпродаж медмасок перед Ковід19, та інше, цьому є підтвердженням!! В ГПУ ДБР СБУ НАЗК НАБУ та ще з десяток структур, керівники яких, чомусь САБОТУЮТЬ припинення діяльності, отих «заробітчан» з корочками, катлєт трубіциних тимошенків безумних та купи ригоАНАЛІВ-зрадників
показать весь комментарий
01.07.2024 12:43 Ответить
Потрібне не ППО ,а атакамси та томагавки з дозволом бити в глиб кацапстану 24/7 .
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01.07.2024 12:49 Ответить
Ізраіль сказав шо не продасть ні за які коврижки
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01.07.2024 12:58 Ответить
це не їх комплеси. Вони належать США. Тому вони їх повертають власнику, а власник після обслуговування передасть нам.
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01.07.2024 13:28 Ответить
В них є відмовки - шо ліванська "Хезбола" хоче напасти і Петріоти ім самим потрібні
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01.07.2024 13:36 Ответить
поки що я від ізраільтян чув, що ім вистачає аналогічних комплексів свого виробництва. Тому застарілі РАС-2 вони віддають назад у США. Єдине у чому є потреба - це ракети до комплексів, бо їх виробляють в США.
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01.07.2024 13:53 Ответить
Це ізраїльські установки, їм 30 років, їх хотіли списати і їх викуплять США
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01.07.2024 13:50 Ответить
може і так, бо я сприймав з голосу, і можу помилятись у тому, хто наразі власник цих комплексів.
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01.07.2024 13:57 Ответить
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01.07.2024 12:59 Ответить
Чудовий слоган!
Змініть Сталина на Зеленського, пабєду на крадівництво, і маєте українське сьогодення.
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01.07.2024 14:25 Ответить
вите надо выйти
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01.07.2024 13:07 Ответить
рф нарощує виробництво ракет,також додатково отримує з інших відомих країн, протиракети до петріотів дуже коштовні,тому потрібно приймати контрзаходи що б позбавити рф засобів виробництва та доставки.
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01.07.2024 13:20 Ответить
Якби наша влада дбала про оборону держави,в нас би і війни не було.Чиновники підчас війни накрали грошей,що нам би вистачило на літаки закупити і все інше,чого бракує,а так солдат йде воювати і сам себе мусить забезпечити за свої гроші.Це Україна.
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01.07.2024 13:25 Ответить
Краще, що може зробити Ізраїль для України-репатріювати "гражданіна Ізраїля та Кіпру" Коломойського та його кагал, що українським бюджетом кормиться.
За 2023÷24 Зе&кагал офіційно (за даними Мінфіну) асвоілі близько 300 млрд$ зовнішньої фіндопомоги.
Цього б вистачили на сотню Петріотів та десятки тисяч ракет до них.
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01.07.2024 14:21 Ответить
Було б чудово,якщо передадуть.Нарешті прикриємо Київ,бо люди дуже страждають від щоденних бомбардировок КАБами та ракетами
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01.07.2024 14:34 Ответить
Київ кабами не дістають
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02.07.2024 09:15 Ответить
 
 