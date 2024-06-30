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Кулеба о встрече с помощником госсекретаря О’Брайеном: Украина и США скоординировали дальнейшие шаги в поставках Patriot

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на встрече в хорватском Дубровнике обсудили вопрос поставки дополнительных систем ПВО Patriot в Украину.

Об этом Кулеба сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Кулеба заявил, что Украина ценит последние важные решения США по поддержке украинских ударов по военным целям в России, предоставление Киеву приоритета в поставках боеприпасов для ПВО, а также работу с третьими странами с целью укрепления обороноспособности Украины.

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"Главной темой нашего разговора была поставка в Украину дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Мы положительно оценили достигнутый прогресс и скоординировали дальнейшие шаги в этом направлении", - отметил украинский министр.

По его словам, на встрече речь шла также о совместных усилиях по предоставлению Украине дополнительного оружия и боеприпасов, предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне и ожидаемых его результатах.

Дмитро Кулеба про перемовини з Джеймсом О’Браєном

Автор: 

Госдепартамент США (1849) Кулеба Дмитрий (2880) Patriot (291)


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Топ комментарии
+2
Звірили годинники? - року хватить на балачки?
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29.06.2024 22:54
+1
тягнить все що можна з США, маю на увазі зброю,
бо прийде руде і зробить всім новий рік у листопаді - мало не буде нікому.
як виявилося, зі сторони притомних людей у нього суперника нема.
на жаль...
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29.06.2024 23:07
+1
"Кто заказывал такси на Дубровку Дубровник?"
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29.06.2024 23:21
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Звірили годинники? - року хватить на балачки?
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29.06.2024 22:54 Ответить
Вода у ступі😒
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29.06.2024 23:03 Ответить
Отам англ.текст.Трішки "між рядків" почитай...Без образ
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29.06.2024 23:08 Ответить
100% вода в ступе. Никогда не понимал этих координаций и болтологий.
Есть ПВО? Давайте вот прямо сейчас.
Нет ПВО? Говорите "ПВО нет, сорян, ищите в другом месте или делайте свое".
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29.06.2024 23:07 Ответить
тягнить все що можна з США, маю на увазі зброю,
бо прийде руде і зробить всім новий рік у листопаді - мало не буде нікому.
як виявилося, зі сторони притомних людей у нього суперника нема.
на жаль...
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29.06.2024 23:07 Ответить
"Кто заказывал такси на Дубровку Дубровник?"
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29.06.2024 23:21 Ответить
дурна кулебяка згадало, що воно типу дипломат: ач "зкоординували подальші кроки у постачанні петріот"!! тобто країна, яка безкоштовно постачає зрк, координує з країною, яка нічого, крім асфальту й корупціїї не виробляє, їх постачання? це як?
пс забув - наша країна й асфальт не виробляє...
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29.06.2024 23:21 Ответить
За асфальт можна спитати і у Кличка. Цей володар поземелля на своє мерство багато його закотив.)
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29.06.2024 23:34 Ответить
кличко вже президент? я щось пропустив?
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30.06.2024 00:32 Ответить
Зустріч двох помічників не порушує субординацію.
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30.06.2024 00:02 Ответить
 
 