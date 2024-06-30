Кулеба о встрече с помощником госсекретаря О’Брайеном: Украина и США скоординировали дальнейшие шаги в поставках Patriot

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на встрече в хорватском Дубровнике обсудили вопрос поставки дополнительных систем ПВО Patriot в Украину.

Об этом Кулеба сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Кулеба заявил, что Украина ценит последние важные решения США по поддержке украинских ударов по военным целям в России, предоставление Киеву приоритета в поставках боеприпасов для ПВО, а также работу с третьими странами с целью укрепления обороноспособности Украины.

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"Главной темой нашего разговора была поставка в Украину дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Мы положительно оценили достигнутый прогресс и скоординировали дальнейшие шаги в этом направлении", - отметил украинский министр.

По его словам, на встрече речь шла также о совместных усилиях по предоставлению Украине дополнительного оружия и боеприпасов, предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне и ожидаемых его результатах.





