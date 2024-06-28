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Международные партнеры услышали Украину, - Шмыгаль рассказал о системах ПВО и боеприпасах, которые поступят в ближайшее время

шмигаль

Глава Кабмина Денис Шмыгаль рассказал о помощи международных партнеров в укреплении украинской противовоздушной обороны. В частности, Украина получит систем ПВО Patriot от Румынии, Германии и Нидерландов.

Об этом Шмыгаль сообщил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Международные партнеры услышали нас. Мы смогли убедить их, что усиление ПВО Украины - это самый первый приоритет", - рассказал премьер.

Шмыгаль проинформировал, что в ближайшее время Италия передаст Украине уже вторую систему SAMP-T. Она способна перехватывать баллистические ракеты. Румыния предоставит нашему государству систему Patriot. Такую же установку вместе с партнерами собирают для Украины Нидерланды.

Кроме этого, Германия также передаст систему Patriot, а также IRIS-T и Gepard.

Также Шмыгаль отметил, что США предоставили приоритет для Украины в поставке ракет для Patriot и NASAMS.

По словам Шмыгаля, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия предоставляют дополнительные ракеты для Patriot, чтобы сформировать дополнительный запас. Такие ракеты отдельно предоставит также Испания.

Глава правительства также рассказал, что Швеция пришлет Украине 2 самолета радиолокационного наблюдения. Они позволят видеть воздушные цели еще на подлете на территории врага, и позволит качественнее готовиться к отражению атак.

"Надеемся получить все эти системы как можно быстрее и уже в ближайшие месяцы увидеть результат этой работы", - добавил Шмыгаль.

Отметим, что поставки Украине вышеупомянутых систем ПВО и ракет к ним ранее были анонсированы правительствами стран-доноров.

Читайте также: США и Украина ведут переговоры с Израилем о передаче Киеву 8 систем Patriot, - FT

Автор: 

ПВО (2818) Шмыгаль Денис (2721) Patriot (291)


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Топ комментарии
+3
Складається таке враження, що наш програш з футболу Румунии був в обмін на постачання Patriot...
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28.06.2024 19:34
+2
Пропоную цензорским не писати фантазії про те що буде, а про те чого реально досягла влада(наприклад: надійшла зброя, прибули Ф-16, одержали 100 Патріотів і т.п.)
А то ці новини звучать, як від Остапа Бендера: "Європа нам поможет!(С)"
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28.06.2024 19:54
+1
о, ніщо звідкілясь вилізло...
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28.06.2024 19:30
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о, ніщо звідкілясь вилізло...
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28.06.2024 19:30 Ответить
Цензор альо ...В Дніпрі ракета у будинок влучила ,чи вам по...й ?
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28.06.2024 19:34 Ответить
28.06.24 18:48



Росіяни здійснили ракетну атаку на Дніпро: є поранені, пошкоджено 9-поверхівку (оновлено)
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28.06.2024 19:43 Ответить
Складається таке враження, що наш програш з футболу Румунии був в обмін на постачання Patriot...
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28.06.2024 19:34 Ответить
Замітно, що почули. Особливо жителі Харкова та Дніпра сьогодні.
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28.06.2024 19:53 Ответить
Пропоную цензорским не писати фантазії про те що буде, а про те чого реально досягла влада(наприклад: надійшла зброя, прибули Ф-16, одержали 100 Патріотів і т.п.)
А то ці новини звучать, як від Остапа Бендера: "Європа нам поможет!(С)"
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28.06.2024 19:54 Ответить
Це ви до Шмигаля зверніться, він числиться у єрмака, оти члЄном Уряду..
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28.06.2024 20:46 Ответить
А хіба, Шмигаль з оточенням, не готували Україну до захисту від рашистів??
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28.06.2024 20:44 Ответить
"Міжнародні партнери почули нас. правда поки Україною де -факто керує прорашистська агентура з ОП не можна казати, що Україна почула міжнародних партнерів,які не одноразово вказували "зезеденту" на необхідність звільнити українську владу від рашистської агентури...
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28.06.2024 20:52 Ответить
Нарешті Києв зітхне з полегшенням,бо страждають люди дуже від щоденних бомбардувань КАБами та ракетами
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28.06.2024 21:46 Ответить
 
 