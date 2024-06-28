Міжнародні партнери почули Україну, - Шмигаль розповів про системи ППО та боєприпаси, які надійдуть найближчим часом
Очільник Кабміну Денис Шмигаль розповів про допомогу міжнародних партнерів у зміцненні української протиповітряної оборони. Зокрема, Україна отримає систем ППО Patriot від Румунії, Німеччини та Нідерландів.
Про це Шмигаль повідомив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Міжнародні партнери почули нас. Ми змогли переконати їх, що посилення ППО України - це найперший пріоритет", - розповів прем'єр.
Шмигаль проінформував, що найближчом часом Італія передасть Україні уже другу систему SAMP-T. Вона здатна перехоплювати балістичні ракети. Румунія надасть нашій державі систему Patriot. Таку ж установку разом з партнерами збирають для України Нідерланди.
Крім цього, Німеччина також передасть систему Patriot, а також IRIS-T і Gepard.
Також Шмигаль зазначив, що США надали пріоритет для України в постачанні ракет для Patriot і NASAMS.
За словами Шмигаля, Німеччина, Данія, Нідерланди, Норвегія надають додаткові ракети для Patriot, щоб сформувати додатковий запас. Такі ракети окремо надасть також Іспанія.
Очільник уряду також розповів, що Швеція надішле Україні 2 літаки радіолокаційного спостереження. Вони дадуть змогу бачити повітряні цілі ще на підльоті на території ворога, і дозволить якісніше готуватися до відбиття атак.
"Сподіваємося отримати всі ці системи якнайшвидше і вже в найближчі місяці побачити результат цієї роботи", - додав Шмигаль.
Зазначимо, що поставки Україні вищезгаданих систем ППО та ракет до них раніше були анонсовані урядами країн-донорів.
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