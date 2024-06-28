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Новини
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Міжнародні партнери почули Україну, - Шмигаль розповів про системи ППО та боєприпаси, які надійдуть найближчим часом

шмигаль

Очільник Кабміну Денис Шмигаль розповів про допомогу міжнародних партнерів у зміцненні української протиповітряної оборони. Зокрема, Україна отримає систем ППО Patriot від Румунії, Німеччини та Нідерландів.

Про це Шмигаль повідомив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Міжнародні партнери почули нас. Ми змогли переконати їх, що посилення ППО України - це найперший пріоритет", - розповів прем'єр.

Шмигаль проінформував, що найближчом часом Італія передасть Україні уже другу систему SAMP-T. Вона здатна перехоплювати балістичні ракети. Румунія надасть нашій державі систему Patriot. Таку ж установку разом з партнерами збирають для України Нідерланди.

Крім цього, Німеччина також передасть систему Patriot, а також IRIS-T і Gepard. 

Також Шмигаль зазначив, що США надали пріоритет для України в постачанні ракет для Patriot і NASAMS.

За словами Шмигаля, Німеччина, Данія, Нідерланди, Норвегія надають додаткові ракети для Patriot, щоб сформувати додатковий запас. Такі ракети окремо надасть також Іспанія.

Очільник уряду також розповів, що Швеція надішле Україні 2 літаки радіолокаційного спостереження. Вони дадуть змогу бачити повітряні цілі ще на підльоті на території ворога, і дозволить якісніше готуватися до відбиття атак.

"Сподіваємося отримати всі ці системи якнайшвидше і вже в найближчі місяці побачити результат цієї роботи", - додав Шмигаль.

Зазначимо, що поставки Україні вищезгаданих систем ППО та ракет до них раніше були анонсовані урядами країн-донорів.

Читайте також: США та Україна ведуть перемовини з Ізраїлем про передачу Києву 8 систем Patriot, - FT

Автор: 

ППО (3257) Шмигаль Денис (4632) Patriot (325)


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Топ коментарі
+3
Складається таке враження, що наш програш з футболу Румунии був в обмін на постачання Patriot...
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28.06.2024 19:34
+2
Пропоную цензорским не писати фантазії про те що буде, а про те чого реально досягла влада(наприклад: надійшла зброя, прибули Ф-16, одержали 100 Патріотів і т.п.)
А то ці новини звучать, як від Остапа Бендера: "Європа нам поможет!(С)"
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28.06.2024 19:54
+1
о, ніщо звідкілясь вилізло...
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28.06.2024 19:30
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о, ніщо звідкілясь вилізло...
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28.06.2024 19:30 Відповісти
Цензор альо ...В Дніпрі ракета у будинок влучила ,чи вам по...й ?
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28.06.2024 19:34 Відповісти
28.06.24 18:48



Росіяни здійснили ракетну атаку на Дніпро: є поранені, пошкоджено 9-поверхівку (оновлено)
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28.06.2024 19:43 Відповісти
Складається таке враження, що наш програш з футболу Румунии був в обмін на постачання Patriot...
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28.06.2024 19:34 Відповісти
Замітно, що почули. Особливо жителі Харкова та Дніпра сьогодні.
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28.06.2024 19:53 Відповісти
Пропоную цензорским не писати фантазії про те що буде, а про те чого реально досягла влада(наприклад: надійшла зброя, прибули Ф-16, одержали 100 Патріотів і т.п.)
А то ці новини звучать, як від Остапа Бендера: "Європа нам поможет!(С)"
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28.06.2024 19:54 Відповісти
Це ви до Шмигаля зверніться, він числиться у єрмака, оти члЄном Уряду..
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28.06.2024 20:46 Відповісти
А хіба, Шмигаль з оточенням, не готували Україну до захисту від рашистів??
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28.06.2024 20:44 Відповісти
"Міжнародні партнери почули нас. правда поки Україною де -факто керує прорашистська агентура з ОП не можна казати, що Україна почула міжнародних партнерів,які не одноразово вказували "зезеденту" на необхідність звільнити українську владу від рашистської агентури...
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28.06.2024 20:52 Відповісти
Нарешті Києв зітхне з полегшенням,бо страждають люди дуже від щоденних бомбардувань КАБами та ракетами
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28.06.2024 21:46 Відповісти
 
 