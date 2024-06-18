Італія передасть Україні ППО SAMP-T, решта змісту пакету допомоги - секрет, - МЗС

В рамках дев'ятого пакета військової допомоги Італія передасть Україні систему ППО SAMP-T.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky Tg24, про це заявив глава МЗС Антоніо Таяні.

"Він (пакет допомоги. - Ред.) буде представлений комітету парламентського контролю безпеки Італії, існує секретність",- сказав міністр.

"Єдине, що відомо, - це те, що для захисту неба над Україною буде відправлено оборонну батарею SAMP/T", - додав Таяні.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Італія може передати Україні ракети Storm Shadow в рамках чергового пакету військової допомоги.