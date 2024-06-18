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Італія передасть Україні ППО SAMP-T, решта змісту пакету допомоги - секрет, - МЗС
В рамках дев'ятого пакета військової допомоги Італія передасть Україні систему ППО SAMP-T.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky Tg24, про це заявив глава МЗС Антоніо Таяні.
"Він (пакет допомоги. - Ред.) буде представлений комітету парламентського контролю безпеки Італії, існує секретність",- сказав міністр.
"Єдине, що відомо, - це те, що для захисту неба над Україною буде відправлено оборонну батарею SAMP/T", - додав Таяні.
Напередодні ЗМІ повідомили, що Італія може передати Україні ракети Storm Shadow в рамках чергового пакету військової допомоги.
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На третьому році війни кацапстану з НАТОй до тої НАТи почалось щось доходити ...
Нашим уродам неможна жодну інформацію надавати..треба ще приїзди не афішували..але так, нажаль, неможна(((