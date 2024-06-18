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Новини Допомога Україні
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Італія передасть Україні ППО SAMP-T, решта змісту пакету допомоги - секрет, - МЗС

Італія передасть Україні систему ППО SAMP T

В рамках дев'ятого пакета військової допомоги Італія передасть Україні систему ППО SAMP-T.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky Tg24, про це заявив глава МЗС Антоніо Таяні.

"Він (пакет допомоги. - Ред.) буде представлений комітету парламентського контролю безпеки Італії, існує секретність",- сказав міністр.

"Єдине, що відомо, - це те, що для захисту неба над Україною буде відправлено оборонну батарею SAMP/T", - додав Таяні.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Італія може передати Україні ракети Storm Shadow в рамках чергового пакету військової допомоги.

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Італія (1574) ППО (3223) допомога (8375)


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18.06.2024 16:24 Відповісти
"...решта... - секрет..."
На третьому році війни кацапстану з НАТОй до тої НАТи почалось щось доходити ...
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18.06.2024 16:30 Відповісти
Інтригани

Нашим уродам неможна жодну інформацію надавати..треба ще приїзди не афішували..але так, нажаль, неможна(((
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18.06.2024 16:32 Відповісти
Не тільки нашим, нажаль...
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18.06.2024 16:47 Відповісти
Треба писати не "решта допомоги - секрет", а "решта допомоги - сюрприз для моцкалів"
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18.06.2024 17:13 Відповісти
Кацапиндер-сюрпрайз. Лімітована серія
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18.06.2024 17:32 Відповісти
Дякуємо Італія!!!
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18.06.2024 18:56 Відповісти
 
 