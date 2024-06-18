Италия передаст Украине ПВО SAMP-T, остальное содержание пакета помощи - секрет, - МИД

В рамках девятого пакета военной помощи Италия передаст Украине систему ПВО SAMP-T.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky Tg24, об этом заявил глава МИД Антонио Таяни.

"Он (пакет помощи. - Ред.) будет представлен комитету парламентского контроля безопасности Италии, существует секретность",- сказал министр.

"Единственное, что известно, - это то, что для защиты неба над Украиной будет отправлена оборонительная батарея SAMP/T", - добавил Таяни.

Накануне СМИ сообщили, что Италия может передать Украине ракеты Storm Shadow в рамках очередного пакета военной помощи.

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