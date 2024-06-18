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Новости Помощь Украине
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Италия передаст Украине ПВО SAMP-T, остальное содержание пакета помощи - секрет, - МИД

Італія передасть Україні систему ППО SAMP T

В рамках девятого пакета военной помощи Италия передаст Украине систему ПВО SAMP-T.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky Tg24, об этом заявил глава МИД Антонио Таяни.

"Он (пакет помощи. - Ред.) будет представлен комитету парламентского контроля безопасности Италии, существует секретность",- сказал министр.

"Единственное, что известно, - это то, что для защиты неба над Украиной будет отправлена оборонительная батарея SAMP/T", - добавил Таяни.

Накануне СМИ сообщили, что Италия может передать Украине ракеты Storm Shadow в рамках очередного пакета военной помощи.

Читайте также: Зеленский и премьер Италии Мелони обсудили поддержку ПВО Украины на полях саммита G-7

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Италия (1645) ПВО (2784) помощь (7827)


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САМП - Ті - гарне ППО - аналог ПЕТРІОТА
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18.06.2024 16:24 Ответить
"...решта... - секрет..."
На третьому році війни кацапстану з НАТОй до тої НАТи почалось щось доходити ...
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18.06.2024 16:30 Ответить
Інтригани

Нашим уродам неможна жодну інформацію надавати..треба ще приїзди не афішували..але так, нажаль, неможна(((
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18.06.2024 16:32 Ответить
Не тільки нашим, нажаль...
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18.06.2024 16:47 Ответить
Треба писати не "решта допомоги - секрет", а "решта допомоги - сюрприз для моцкалів"
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18.06.2024 17:13 Ответить
Кацапиндер-сюрпрайз. Лімітована серія
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18.06.2024 17:32 Ответить
Дякуємо Італія!!!
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18.06.2024 18:56 Ответить
 
 