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Новости Помощь Украине
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Украина может получить ракеты Storm Shadow от Италии в рамках нового пакета военной помощи, - СМИ

Італія може передати Україні ракети Storm Shadow

В рамках следующего пакета военной помощи Италия может передать Украине ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на итальянскую газету Fatto Quotidiano.

Как отмечается, девятый пакет вооружений для Украины, который министр обороны Италии Гвидо Крозетто представит парламенту до конца месяца, будет содержать не только систему ПВО Samp-T, но и партию ракет большой дальности Storm Shadow, потенциально способных нанести удар по территории России, сообщили изданию авторитетные источники.

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Справка

Ракеты Storm Shadow - это дальнобойные, малозаметные, авиационные крылатые ракеты класса "воздух-земля", разработанные совместно Францией и Великобританией. Французские аналоги называются Scalp.

Ключевые характеристики ракет Storm Shadow:

  • Дальность: более 560 километров, что позволяет им поражать цели далеко вне вражеской ПВО.
  • Высокая точность: оснащена современной системой TERCOM (Terrain Contour Matching) и GPS-навигацией, что обеспечивает высокую точность поражения.
  • Малая заметность: малая радиолокационная видимость затрудняет их обнаружение вражескими радарами.
  • Гибкость: могут быть запрограммированы на атаку различных целей, включая бункеры, системы ПВО и мосты.

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Ракеты Storm Shadow находятся на вооружении Королевских ВВС и ВВС Франции с 2003 года.

В 2023 году Великобритания передала партию ракет Storm Shadow Украине. Франция передала ракеты Scalp.

Ранее сообщалось, что Украина с разрешения Великобритании уже наносила удары по территории РФ ракетами Storm Shadow.

Автор: 

Италия (1645) ракеты (3578)


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Може, отримає, маємо намір, планує, незабаром, шо там ще?...
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18.06.2024 12:38 Ответить
никто тебе ничего не обязан докладывать,и так онлайн война и дохера инфы свободной про войну.прикрыть все эти лавочки фривольные,хочешь узнать что на войне первым этапом должен быть поход в военкомат,
слава богу биомассе только отчет по тому оружию о чем можно докладывать.
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18.06.2024 12:45 Ответить
А ти мабуть з воєнкомата чи з окопа строчиш? Я не говорив, що мені треба доповідати. Я натякав, на те, що взагалі про це патякати не треба. А на рахунок того, що треба оприлюднювати, а що ні я краще за тебе знаю. Тільки примітивна людина може радити отримувати інформацію про стан озброєння у воєнкоматі. Ти, що, думаєш солдат в окопі багато знає? Так, знає, але тільки в межах виконання бойового завдання.
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18.06.2024 12:55 Ответить
Ты такая же биомасса.
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18.06.2024 12:56 Ответить
 
 