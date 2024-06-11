Италия планирует предоставить Украине новый пакет помощи на сумму 140 млн евро, - глава МИД Таяни

Средства направят на восстановление и реконструкцию, а также железнодорожную инфраструктуру.

Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни во время Конференции по вопросам восстановления Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Также деньги инвестируют в восстановление разрушенного российской ракетой Спасо-Преображенского собора в Одессе.

Кроме того, Таяни анонсировал подписание итальянской и украинской сторонами меморандума о взаимопонимании.

Также читайте: Италию на Глобальном саммите мира будет представлять министр иностранных дел Антонио Таяни

Ранее глава МИД Италии подтвердил намерения Рима передать Украине систему противовоздушной обороны SAMP/T. Она поступит Киеву в рамках 9-го пакета военной помощи.