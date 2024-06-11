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Италия планирует предоставить Украине новый пакет помощи на сумму 140 млн евро, - глава МИД Таяни
Средства направят на восстановление и реконструкцию, а также железнодорожную инфраструктуру.
Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни во время Конференции по вопросам восстановления Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Также деньги инвестируют в восстановление разрушенного российской ракетой Спасо-Преображенского собора в Одессе.
Кроме того, Таяни анонсировал подписание итальянской и украинской сторонами меморандума о взаимопонимании.
Ранее глава МИД Италии подтвердил намерения Рима передать Украине систему противовоздушной обороны SAMP/T. Она поступит Киеву в рамках 9-го пакета военной помощи.
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Схоже, що слугам Перемога України зовсім не потрібна, бо як пояснити ось цю ситуацію по обороні прикордонних міст:
https://youtu.be/tAs7EaBKv-4?si=3TrJ-3In2vW6UOeM
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