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Новости Помощь Украине
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Италия планирует предоставить Украине новый пакет помощи на сумму 140 млн евро, - глава МИД Таяни

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні

Средства направят на восстановление и реконструкцию, а также железнодорожную инфраструктуру.

Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни во время Конференции по вопросам восстановления Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Также деньги инвестируют в восстановление разрушенного российской ракетой Спасо-Преображенского собора в Одессе.

Кроме того, Таяни анонсировал подписание итальянской и украинской сторонами меморандума о взаимопонимании.

Также читайте: Италию на Глобальном саммите мира будет представлять министр иностранных дел Антонио Таяни

Ранее глава МИД Италии подтвердил намерения Рима передать Украине систему противовоздушной обороны SAMP/T. Она поступит Киеву в рамках 9-го пакета военной помощи.

Автор: 

Италия (1645) помощь (7812) Таяни Антонио (62)


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Ця сума зєрмакам "на один зуб" - "освоять" з задоволенням.
Схоже, що слугам Перемога України зовсім не потрібна, бо як пояснити ось цю ситуацію по обороні прикордонних міст:
https://youtu.be/tAs7EaBKv-4?si=3TrJ-3In2vW6UOeM
БЕРЕЗА: НАКАЗ Банкової! Суми та Чернігів залишать БЕЗ УКРІПЛЕНЬ. Буде ПРОРИВ на Київ. Слуги ВТЕЧУТЬ!
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11.06.2024 13:15 Ответить
 
 