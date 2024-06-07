Италию на Глобальном саммите мира будет представлять министр иностранных дел Антонио Таяни

Глава внешнеполитического ведомства Италии Антонио Таяни примет участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии.

Об этом сообщает El Mundo, информирует Цензор.НЕТ.

"Я буду на мирной конференции по Украине", - сообщил глава МИД Италии.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Известно о 107 странах и международных организациях, которые примут участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.

Добавим, что США на конференции будут представлять вице-президент Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.