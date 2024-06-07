Италию на Глобальном саммите мира будет представлять министр иностранных дел Антонио Таяни
Глава внешнеполитического ведомства Италии Антонио Таяни примет участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии.
Об этом сообщает El Mundo, информирует Цензор.НЕТ.
"Я буду на мирной конференции по Украине", - сообщил глава МИД Италии.
Глобальный саммит мира
Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Известно о 107 странах и международных организациях, которые примут участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.
Добавим, что США на конференции будут представлять вице-президент Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
Пожалуйста, подождите...
Так що нашим Єрмачкам не варто триндіти "лідери країн, лідери країн".
Так - зберуться спостерігачі - поглядєть...
.........знайдуть?
Думаю закінчиться пальчиком і ай яй ай.
До сих пор непонятна цель конференции....