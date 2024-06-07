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Италия (1585) Таяни (53) глобальный саммит мира (273)

Италию на Глобальном саммите мира будет представлять министр иностранных дел Антонио Таяни

Італію на Глобальному саміті миру представлятиме міністр закордонних справ Антоніо Таяні

Глава внешнеполитического ведомства Италии Антонио Таяни примет участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии.

Об этом сообщает El Mundo, информирует Цензор.НЕТ.

"Я буду на мирной конференции по Украине", - сообщил глава МИД Италии.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Известно о 107 странах и международных организациях, которые примут участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.

Добавим, что США на конференции будут представлять вице-президент Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
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той шльоцик із партії Берлусконі. він мутний. А чого Мелоні не хоче представляти Італію?
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07.06.2024 18:06 Ответить
195 країн і тільки 107 беруть участь....світ розколовся навпіл?
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07.06.2024 18:06 Ответить
НЕ перша особа. НЕ лідер країни.
Так що нашим Єрмачкам не варто триндіти "лідери країн, лідери країн".
Так - зберуться спостерігачі - поглядєть...
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07.06.2024 18:11 Ответить
виходить з президентів буде тільки нелегітимгий
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07.06.2024 19:26 Ответить
На жаль, Джорджії не буде ,а то Зеля так на її запав ,а вона і не приїде .
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07.06.2024 19:42 Ответить
ермаковские встречи.
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07.06.2024 20:43 Ответить
!!! Дводенна ! ДВО ДЕННА конференція на якій шукатимуть шляхи !!!
.........знайдуть?
Думаю закінчиться пальчиком і ай яй ай.
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07.06.2024 21:37 Ответить
Президент Аргентины , вчера, отказался принимать участие в конференции.
До сих пор непонятна цель конференции....
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08.06.2024 05:29 Ответить
 
 