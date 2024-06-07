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Італія (1514) Таяні (61) Глобальний саміт миру (278)

Італію на Глобальному саміті миру представлятиме міністр закордонних справ Антоніо Таяні

Італію на Глобальному саміті миру представлятиме міністр закордонних справ Антоніо Таяні

Очільник зовнішньополітичного відомства Італії Антоніо Таяні візьме участь у Глобальному саміті миру, який запланований на 15-16 червня у Швейцарії.

Про це повідомляє El Mundo, інформує Цензор.НЕТ.

"Я буду на мирній конференції щодо України", - повідомив глава МЗС Італії.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

Додамо, що США на конференції представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник із національної безпеки Джейк Салліван.
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той шльоцик із партії Берлусконі. він мутний. А чого Мелоні не хоче представляти Італію?
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07.06.2024 18:06 Відповісти
195 країн і тільки 107 беруть участь....світ розколовся навпіл?
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07.06.2024 18:06 Відповісти
НЕ перша особа. НЕ лідер країни.
Так що нашим Єрмачкам не варто триндіти "лідери країн, лідери країн".
Так - зберуться спостерігачі - поглядєть...
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07.06.2024 18:11 Відповісти
виходить з президентів буде тільки нелегітимгий
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07.06.2024 19:26 Відповісти
На жаль, Джорджії не буде ,а то Зеля так на її запав ,а вона і не приїде .
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07.06.2024 19:42 Відповісти
ермаковские встречи.
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07.06.2024 20:43 Відповісти
!!! Дводенна ! ДВО ДЕННА конференція на якій шукатимуть шляхи !!!
.........знайдуть?
Думаю закінчиться пальчиком і ай яй ай.
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07.06.2024 21:37 Відповісти
Президент Аргентины , вчера, отказался принимать участие в конференции.
До сих пор непонятна цель конференции....
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08.06.2024 05:29 Відповісти
 
 