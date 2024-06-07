Італію на Глобальному саміті миру представлятиме міністр закордонних справ Антоніо Таяні

Очільник зовнішньополітичного відомства Італії Антоніо Таяні візьме участь у Глобальному саміті миру, який запланований на 15-16 червня у Швейцарії.

Про це повідомляє El Mundo, інформує Цензор.НЕТ.

"Я буду на мирній конференції щодо України", - повідомив глава МЗС Італії.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

Додамо, що США на конференції представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник із національної безпеки Джейк Салліван.