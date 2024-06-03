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Италия (1586) ПВО (2490) помощь (7424) Таяни (53)

Италия готовит новый пакет помощи Украине, в котором предусмотрена система ПВО SAMP/T, - глава МИД Таяни

Італія готує новий пакет допомоги Україні, в якому передбачена система ППО SAMP/T, - глава МЗС Таяні

Глава внешнеполитического ведомства Италии Антонио Таяни подтвердил намерения Рима передать Украине систему противовоздушной обороны SAMP/T. Она поступит Киеву в рамках 9-го пакета военной помощи.

Об этом Таяни рассказал в эфире радиостанции Rai Radio1, пишет "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.

Глава МИД Италии подтвердил, что правительство его страны готовит очередной пакет военной помощи для Украины. Однако его содержание он не стал разглашать.

"Но известно, что мы пришлем SAMP-T, который является средством противовоздушной обороны, то есть защиту, о которой нас попросила сама Украина, это не является тайной", - сказал дипломат, подтвердив информацию, которая накануне появилась в СМИ.

Также глава итальянского МИД заявил, что его государство не будет отправлять своих военных в Украину. Кроме этого, он повторил свое недавнее заявление о том, что итальянское оружие не может быть использовано Силами обороны Украины для ударов по территории России.

Україна отримає ще одну систему ППО SAMP/T

Напомним, что в понедельник, 3 июня, СМИ сообщили, что Италия собирается передать Украине еще одну систему противовоздушной обороны SAMP-T. Первая такая установка была передана Украине в 2023 году. К слову, это единственная система европейского производства, которая может перехватывать баллистические ракеты. Также SAMP/T способна отслеживать десятки целей и перехватывать 10 ракет одновременно.

Читайте также: Италия против использования ее оружия для ударов по РФ, - глава МИД Таяни
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Топ комментарии
+6
Спасибо Италия!
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03.06.2024 23:06
+4
Повідомляють що ЗСУ сьогодні знову нанесли удари по місцям базування С300-С400 рашистів в БНР

Мінус РСЗВ "Торнадо-С", яким рашисти обстрілювали Харків, і ще один аналогівнетний С-400 за мільярд доларів. https://t.me/pecherymordora356
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03.06.2024 23:09
+3
Італійський плакат протиповітряної оборони.
1944, Gino Boccasile - Arruolatevi nell'artiglieria contro aerei dell'Aeronautica!

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03.06.2024 23:34
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Спасибо Италия!
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03.06.2024 23:06 Ответить
Повідомляють що ЗСУ сьогодні знову нанесли удари по місцям базування С300-С400 рашистів в БНР

Мінус РСЗВ "Торнадо-С", яким рашисти обстрілювали Харків, і ще один аналогівнетний С-400 за мільярд доларів. https://t.me/pecherymordora356
показать весь комментарий
03.06.2024 23:09 Ответить
Італійський плакат протиповітряної оборони.
1944, Gino Boccasile - Arruolatevi nell'artiglieria contro aerei dell'Aeronautica!

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03.06.2024 23:34 Ответить
Це часом не калібр 88 мм?
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04.06.2024 00:00 Ответить
Еге ж.

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04.06.2024 00:11 Ответить
Епічно.

У Тампере (Фінляндія) 8,8-см Флак у лісі стоїть, з війни ще. Навіть елементи лампової аналогової ЕОМ зберегли ся. 🤓

От так ідеш собі, ідеш, гуляєш, і тут -- опа... 😃
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04.06.2024 00:20 Ответить
Це дуже добре. 👍
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04.06.2024 00:01 Ответить
Европейський аналог Петріота. дуже добра новина...
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04.06.2024 05:18 Ответить
у самп/т дальность поменьше, но ненамного... но в принципе - да
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04.06.2024 06:12 Ответить
 
 