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Італія (1519) ППО (2928) допомога (7890) Таяні (61)

Італія готує новий пакет допомоги Україні, в якому передбачена система ППО SAMP/T, - глава МЗС Таяні

Італія готує новий пакет допомоги Україні, в якому передбачена система ППО SAMP/T, - глава МЗС Таяні

Очільник зовнішньополітичного відомства Італії Антоніо Таяні підтвердив наміри Риму передати Україні систему протиповітряної оборони SAMP/T. Вона надійде Києву у межах 9-го пакету військової допомоги.

Про це Таяні розповів в етері радіостанції Rai Radio1, пише "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Глава МЗС Італії підтвердив, що уряд його країни готує черговий пакет військової допомоги для України. Однак його зміст він не став розголошувати. 

"Але відомо, що ми надішлемо SAMP-T, який є засобом протиповітряної оборони, тобто захист, про який нас попросила сама Україна, це не є таємницею", - сказав дипломат, підвердивши інформацію, яка напередодні з'явилася у ЗМІ.

Також глава італійського МЗС заявив, що його держава не відправлятиме своїх військових до України. Крім цього, він повторив свою недавню заяву про те, що італійська зброя не може бути використана Силами оборони України для ударів по території Росії.

Україна отримає ще одну систему ППО SAMP/T

Нагадаємо, що у понеділок, 3 червня, ЗМІ повідомили, що Італія збирається передати Україні ще одну систему протиповітряної оборони SAMP-T. Перша така установка була передана Україні у 2023 році. До слова, це єдина система європейського виробництва, яка може перехоплювати балістичні ракети. Також SAMP/T здатна відстежувати десятки цілей та перехоплювати 10 ракет одночасно.

Читайте також: Прем’єрка Італії Мелоні проти того, щоб Україна била західною зброєю по РФ
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Топ коментарі
+6
Спасибо Италия!
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03.06.2024 23:06
+4
Повідомляють що ЗСУ сьогодні знову нанесли удари по місцям базування С300-С400 рашистів в БНР

Мінус РСЗВ "Торнадо-С", яким рашисти обстрілювали Харків, і ще один аналогівнетний С-400 за мільярд доларів. https://t.me/pecherymordora356
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03.06.2024 23:09
+3
Італійський плакат протиповітряної оборони.
1944, Gino Boccasile - Arruolatevi nell'artiglieria contro aerei dell'Aeronautica!

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03.06.2024 23:34
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Спасибо Италия!
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03.06.2024 23:06 Відповісти
Повідомляють що ЗСУ сьогодні знову нанесли удари по місцям базування С300-С400 рашистів в БНР

Мінус РСЗВ "Торнадо-С", яким рашисти обстрілювали Харків, і ще один аналогівнетний С-400 за мільярд доларів. https://t.me/pecherymordora356
показати весь коментар
03.06.2024 23:09 Відповісти
Італійський плакат протиповітряної оборони.
1944, Gino Boccasile - Arruolatevi nell'artiglieria contro aerei dell'Aeronautica!

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03.06.2024 23:34 Відповісти
Це часом не калібр 88 мм?
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04.06.2024 00:00 Відповісти
Еге ж.

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04.06.2024 00:11 Відповісти
Епічно.

У Тампере (Фінляндія) 8,8-см Флак у лісі стоїть, з війни ще. Навіть елементи лампової аналогової ЕОМ зберегли ся. 🤓

От так ідеш собі, ідеш, гуляєш, і тут -- опа... 😃
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04.06.2024 00:20 Відповісти
Це дуже добре. 👍
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04.06.2024 00:01 Відповісти
Европейський аналог Петріота. дуже добра новина...
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04.06.2024 05:18 Відповісти
у самп/т дальность поменьше, но ненамного... но в принципе - да
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04.06.2024 06:12 Відповісти
 
 