Італія може передати Україні другу систему ППО SAMP-T, - Reuters
Україна може отримати ще одну систему протиповітряної оборони SAMP-T.
Про це пише видання Reuters із посиланням на власне джерело, передає Цензор.НЕТ.
Співрозмовник видання заявив, що Італія готується відправити систему SAMP-T, яка розгорнута в Кувейті, але незабаром має повернутися до Італії. Однак він не назвав терміни доставки.
У Reuters нагадують, що з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Італія схвалила вісім пакетів підтримки України. Система протиповітряної оборони, ймовірно, стане частиною дев'ятого пакета, який може бути затверджений найближчим часом, додало джерело.
Всі постачання перебувають під державною таємницею, і уряд ніколи не оприлюднював точний список зброї, яку він відправляв в Україну.
У матеріалі йдеться, що уряд може дати зелене світло новим поставкам після саміту лідерів країн Групи семи, який Італія прийматиме 13-15 червня.
В травні минулого року повідомлялось, що Україна отримала зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T від Італії та Франції.
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із Італіі👍🏼👍🏼👍🏼❤️