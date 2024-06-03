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Італія (1519) ППО (2928)

Італія може передати Україні другу систему ППО SAMP-T, - Reuters

samp

Україна може отримати ще одну систему протиповітряної оборони SAMP-T.

Про це пише видання Reuters із посиланням на власне джерело, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовник видання заявив, що Італія готується відправити систему SAMP-T, яка розгорнута в Кувейті, але незабаром має повернутися до Італії. Однак він не назвав терміни доставки.

У Reuters нагадують, що з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Італія схвалила вісім пакетів підтримки України. Система протиповітряної оборони, ймовірно, стане частиною дев'ятого пакета, який може бути затверджений найближчим часом, додало джерело.

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Всі постачання перебувають під державною таємницею, і уряд ніколи не оприлюднював точний список зброї, яку він відправляв в Україну.

У матеріалі йдеться, що уряд може дати зелене світло новим поставкам після саміту лідерів країн Групи семи, який Італія прийматиме 13-15 червня.

В травні минулого року повідомлялось, що Україна отримала зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T від Італії та Франції.

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Дякуємо і чекаємо на швидку допомогу нашій краіні від друзів
із Італіі👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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03.06.2024 19:54 Відповісти
А може і не передать...Ключове слово "МОЖЕ"...
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03.06.2024 21:57 Відповісти
Передасть. Але толку? Італія з тих країн що не дозволяють використовувати свою зброю по території рф.
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03.06.2024 22:56 Відповісти
 
 