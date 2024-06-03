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Италия (1586) ПВО (2490)

Италия может передать Украине вторую систему ПВО SAMP-T, - Reuters

samp

Украина может получить еще одну систему противовоздушной обороны SAMP-T.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на собственный источник, передает Цензор.НЕТ.

Собеседник издания заявил, что Италия готовится отправить систему SAMP-T, которая развернута в Кувейте, но вскоре должна вернуться в Италию. Однако он не назвал сроки доставки.

В Reuters напоминают, что с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года Италия одобрила восемь пакетов поддержки Украины. Система противовоздушной обороны, вероятно, станет частью девятого пакета, который может быть утвержден в ближайшее время, добавил источник.

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Все поставки находятся под государственной тайной, и правительство никогда не обнародовало точный список оружия, которое он отправлял в Украину.

В материале говорится, что правительство может дать зеленый свет новым поставкам после саммита лидеров стран "Группы семи", который будет принимать Италия 13-15 июня.

В мае прошлого года сообщалось, что Украина получила зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP-T от Италии и Франции.

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Дякуємо і чекаємо на швидку допомогу нашій краіні від друзів
із Італіі👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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03.06.2024 19:54 Ответить
А може і не передать...Ключове слово "МОЖЕ"...
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03.06.2024 21:57 Ответить
Передасть. Але толку? Італія з тих країн що не дозволяють використовувати свою зброю по території рф.
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03.06.2024 22:56 Ответить
 
 