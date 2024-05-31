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Новости
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Италия не собирается посылать войска в Украину, это противоречит конституции страны, - глава МИД Таяни Таяни

таяні

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что согласно итальянской конституции, военных страны нельзя отправлять за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио "Свобода".

"Это невозможно - посылать итальянские войска за пределы Италии. Согласно нашей конституции, невозможно отправить военных за границу. Так же и в отношении оружия вне Украины - мы не воюем с Россией, мы защищаем Украину. Вот в чем разница", - заявил Таяни.

Напомним, президент Эмманюэль Макрон в феврале 2024 года заявил, что НАТО теоретически может ввести войска для помощи Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Италия против использования ее оружия для ударов по РФ, - глава МИД Таяни

Автор: 

Италия (1645) военнослужащие (6133) Таяни Антонио (62)


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Топ комментарии
+4
Нема питань. Думаю Україна погодиться взяти ракетами замість вояків. Бо всякі ракети і іншу техніку італійці роблять класно, а нормально воювати в них останній раз виходило дві тищі років тому.
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31.05.2024 13:28
+4
А напасти на Ефіопію їм конституція не заважала
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31.05.2024 13:37
+3
А воювати в союзі з Гітлером проти СРСР вам нічого не мішало?
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31.05.2024 13:29
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Но это не значит что экипажи самолетов нельзя заменить гражданами другой страны.
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31.05.2024 13:28 Ответить
Нема питань. Думаю Україна погодиться взяти ракетами замість вояків. Бо всякі ракети і іншу техніку італійці роблять класно, а нормально воювати в них останній раз виходило дві тищі років тому.
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31.05.2024 13:28 Ответить
Ви про Карфаген та завоювання навкеолишніх земель руками підкорених народів? Те діло зійшло нанівець, коли наш Гатило повів свої війська на римлян із їх союзниками. Кінець імперського Риму був остаточним. Чи не тому то німці і італійці недуже приязно відносяться саме до українців? ну якже, їїх імперію поламали, величі лишили. А до росіян більш поблажливо. Бо дуже вже росіяни римську імперію поважають і наслідують.
мене цікавить одна штука: як італійці збираються брат участь у військових операціях НАТО? Якщо кацапи нападуть на якусь із країн НАТО?
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31.05.2024 14:45 Ответить
А воювати в союзі з Гітлером проти СРСР вам нічого не мішало?
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31.05.2024 13:29 Ответить
Абсолютно,в первую мировую они воевали против Германии и еще отжали у австрийцев провинцию Бользано,там кстати до сих пор второй язык немецкий.
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31.05.2024 13:32 Ответить
Поцікавтеся як ці макаронники "воювали"...
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31.05.2024 16:31 Ответить
А напасти на Ефіопію їм конституція не заважала
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31.05.2024 13:37 Ответить
У них усіх чомусь перед кацапами завжди очко грає
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31.05.2024 13:42 Ответить
А этот ********* все извивается как уж на сковородке. Жаль Джорджия прыть потеряла в последнее время.
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31.05.2024 13:43 Ответить
А як же горезвісна 5 стаття? Я розумію, що Україна (ще) не в НАТО, але ж з кожного правила є виняток.
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31.05.2024 13:51 Ответить
перелякані макаронники вже відмітилися.
Ще слід додати про опитування венгрів, де 50% населення (не орбан) проти БУДЬ-ЯКОЇ допомоги ЄС Україні...то що вже казати далі...
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31.05.2024 14:05 Ответить
а що ви тоді робили в Іраку ?
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31.05.2024 14:33 Ответить
великі воїни римської імперії переродилися на боягузливих поїдачів макаронів!
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31.05.2024 14:55 Ответить
У Другу Світову вони лише здавалися і втікали. Епоха славних цезарів і центуріонів канула в Лєту... Вони нам нах. не потрібні. Макаронники - не воїни.
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01.06.2024 13:16 Ответить
 
 