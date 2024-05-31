Италия не собирается посылать войска в Украину, это противоречит конституции страны, - глава МИД Таяни Таяни

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что согласно итальянской конституции, военных страны нельзя отправлять за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио "Свобода".

"Это невозможно - посылать итальянские войска за пределы Италии. Согласно нашей конституции, невозможно отправить военных за границу. Так же и в отношении оружия вне Украины - мы не воюем с Россией, мы защищаем Украину. Вот в чем разница", - заявил Таяни.

Напомним, президент Эмманюэль Макрон в феврале 2024 года заявил, что НАТО теоретически может ввести войска для помощи Украине.

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