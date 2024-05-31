УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8502 відвідувача онлайн
Новини
868 14

Італія не збирається посилати війська в Україну, це суперечить конституції країни, - глава МЗС Таяні

таяні

Голова МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що згідно з італійською конституцією, військових країни не можна відряджати за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо "Свобода".

"Це неможливо – посилати італійські війська поза межі Італії. Згідно з нашою конституцією, неможливо відрядити військових за кордон. Так само і щодо зброї поза Україною – ми не воюємо з Росією, ми захищаємо Україну. Ось у чому різниця", - заявив Таяні.

Нагадаємо,  президент Емманюель Макрон у лютому 2024 році заявив, що НАТО теоретично може ввести війська для допомоги Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Італія проти використання її зброї для ударів по РФ, - глава МЗС Таяні

Автор: 

Італія (1573) військовослужбовці (4743) Таяні Антоніо (70)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Нема питань. Думаю Україна погодиться взяти ракетами замість вояків. Бо всякі ракети і іншу техніку італійці роблять класно, а нормально воювати в них останній раз виходило дві тищі років тому.
показати весь коментар
31.05.2024 13:28
+4
А напасти на Ефіопію їм конституція не заважала
показати весь коментар
31.05.2024 13:37
+3
А воювати в союзі з Гітлером проти СРСР вам нічого не мішало?
показати весь коментар
31.05.2024 13:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Но это не значит что экипажи самолетов нельзя заменить гражданами другой страны.
показати весь коментар
31.05.2024 13:28 Відповісти
Нема питань. Думаю Україна погодиться взяти ракетами замість вояків. Бо всякі ракети і іншу техніку італійці роблять класно, а нормально воювати в них останній раз виходило дві тищі років тому.
показати весь коментар
31.05.2024 13:28 Відповісти
Ви про Карфаген та завоювання навкеолишніх земель руками підкорених народів? Те діло зійшло нанівець, коли наш Гатило повів свої війська на римлян із їх союзниками. Кінець імперського Риму був остаточним. Чи не тому то німці і італійці недуже приязно відносяться саме до українців? ну якже, їїх імперію поламали, величі лишили. А до росіян більш поблажливо. Бо дуже вже росіяни римську імперію поважають і наслідують.
мене цікавить одна штука: як італійці збираються брат участь у військових операціях НАТО? Якщо кацапи нападуть на якусь із країн НАТО?
показати весь коментар
31.05.2024 14:45 Відповісти
А воювати в союзі з Гітлером проти СРСР вам нічого не мішало?
показати весь коментар
31.05.2024 13:29 Відповісти
Абсолютно,в первую мировую они воевали против Германии и еще отжали у австрийцев провинцию Бользано,там кстати до сих пор второй язык немецкий.
показати весь коментар
31.05.2024 13:32 Відповісти
Поцікавтеся як ці макаронники "воювали"...
показати весь коментар
31.05.2024 16:31 Відповісти
А напасти на Ефіопію їм конституція не заважала
показати весь коментар
31.05.2024 13:37 Відповісти
У них усіх чомусь перед кацапами завжди очко грає
показати весь коментар
31.05.2024 13:42 Відповісти
А этот ********* все извивается как уж на сковородке. Жаль Джорджия прыть потеряла в последнее время.
показати весь коментар
31.05.2024 13:43 Відповісти
А як же горезвісна 5 стаття? Я розумію, що Україна (ще) не в НАТО, але ж з кожного правила є виняток.
показати весь коментар
31.05.2024 13:51 Відповісти
перелякані макаронники вже відмітилися.
Ще слід додати про опитування венгрів, де 50% населення (не орбан) проти БУДЬ-ЯКОЇ допомоги ЄС Україні...то що вже казати далі...
показати весь коментар
31.05.2024 14:05 Відповісти
а що ви тоді робили в Іраку ?
показати весь коментар
31.05.2024 14:33 Відповісти
великі воїни римської імперії переродилися на боягузливих поїдачів макаронів!
показати весь коментар
31.05.2024 14:55 Відповісти
У Другу Світову вони лише здавалися і втікали. Епоха славних цезарів і центуріонів канула в Лєту... Вони нам нах. не потрібні. Макаронники - не воїни.
показати весь коментар
01.06.2024 13:16 Відповісти
 
 