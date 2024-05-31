Італія не збирається посилати війська в Україну, це суперечить конституції країни, - глава МЗС Таяні

Голова МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що згідно з італійською конституцією, військових країни не можна відряджати за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо "Свобода".

"Це неможливо – посилати італійські війська поза межі Італії. Згідно з нашою конституцією, неможливо відрядити військових за кордон. Так само і щодо зброї поза Україною – ми не воюємо з Росією, ми захищаємо Україну. Ось у чому різниця", - заявив Таяні.

Нагадаємо, президент Емманюель Макрон у лютому 2024 році заявив, що НАТО теоретично може ввести війська для допомоги Україні.

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