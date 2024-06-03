Публичные положительные решения по усилению ПВО ожидаем уже в ближайшее время, - Никифоров
Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Министерства обороны США Ллойдом Остином основное внимание было уделено теме отправки украинской системы ПВО
Об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как напомнил Никифоров, в Сингапуре состоялась встреча с главой Министерства обороны Соединенных Штатов Америки (США) Ллойдом Остином. Тогда же вопрос ПВО был основным.
"Конечно, что я не могу сейчас объявлять о том, что именно обсуждалось, сроки и саму суть. Но могу сказать, что это тема ПВО для Украины, для Харькова, для гражданской инфраструктуры, для людей и для фронта. И ей посвятили больше всего внимания", - отметил Никифоров.
В частности пресс-секретарь президента Владимира Зеленского добавил, что сегодня Киев активно сотрудничает с США, а Вашингтон, в свою очередь - с другими партнерами, относительно новых поставок ПВО.
"И ожидаем уже публичные положительные решения уже в ближайшее время", - заявил Никифоров.
Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что усиление ПВО и формирование новых подразделений ВСУ являются приоритетами для Украины. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что партнеры должны укрепить украинскую систему противовоздушной обороны, поскольку россияне атакуют гражданскую инфраструктуру.
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