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ПВО (2490) США (24834) Сергей Никифоров (152)

Публичные положительные решения по усилению ПВО ожидаем уже в ближайшее время, - Никифоров

никифоров

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Министерства обороны США Ллойдом Остином основное внимание было уделено теме отправки украинской системы ПВО

Об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как напомнил Никифоров, в Сингапуре состоялась встреча с главой Министерства обороны Соединенных Штатов Америки (США) Ллойдом Остином. Тогда же вопрос ПВО был основным.

"Конечно, что я не могу сейчас объявлять о том, что именно обсуждалось, сроки и саму суть. Но могу сказать, что это тема ПВО для Украины, для Харькова, для гражданской инфраструктуры, для людей и для фронта. И ей посвятили больше всего внимания", - отметил Никифоров.

В частности пресс-секретарь президента Владимира Зеленского добавил, что сегодня Киев активно сотрудничает с США, а Вашингтон, в свою очередь - с другими партнерами, относительно новых поставок ПВО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Северной Европе услышали призыв Украины о необходимости усилить ПВО, - премьер Норвегии Гар Стёре

"И ожидаем уже публичные положительные решения уже в ближайшее время", - заявил Никифоров.

Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что усиление ПВО и формирование новых подразделений ВСУ являются приоритетами для Украины. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что партнеры должны укрепить украинскую систему противовоздушной обороны, поскольку россияне атакуют гражданскую инфраструктуру.
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Шо за чмошнік?
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03.06.2024 10:57 Ответить
Це ще один Вовін воровітий менеджер - дігенєрат.
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03.06.2024 11:03 Ответить
Підмакіяжений журнашлюх каналу ахметова.
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03.06.2024 11:09 Ответить
О! Нікіфоров намалювався.
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03.06.2024 11:14 Ответить
Зачем нам ПВО? Чтобы усилить оборону Банковой? Зеленский все ПВО стягивает к своему бункеру.
В ночь на первое июня в Запоржскую ГЭС прилетело четыре ракеты! Четыре! Где обещанное Зеленским ПВО? Трепло. Что киевские коррупционеры важнее Запорожья, Харькова, Днепра?
Сколько территории Украины утрачено после того как Зеленский обвалил управление ЗСУ? Это оманские договорники в действии. Зло зеленского должно быть покарано.

Нам надо востановить комплекс Р-36М. Зеленский, где наши "Коршуны", "Сапсаны", где "Ольха", где сврехзвуковая крылатая ракета "Бліскавка", где вся эта продукция "Южмаша"? Все просрал. Он видители в глазах пуйла увидел мир.
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03.06.2024 11:22 Ответить
Ти озвучувати неможеш, а *уйло і так вже все знає. ОПешні кроти все доповідають.
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03.06.2024 11:28 Ответить
А можна не ,,публічні"???!!!!
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03.06.2024 11:34 Ответить
 
 