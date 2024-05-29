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Новости Война
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Великобритания (4718) ракеты (3470)

Украина уже била ракетами Storm Shadow по территории РФ, - советник Минстратегпрома Сак

storm,shadow

Украина с разрешения Великобритании уже наносила удары по территории РФ ракетами Storm Shadow.

Об этом в интервью Bloomberg заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже имеем прецедент. Например, Великобритания - они уже ранее разрешили Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, которые они поставляют. И мы успешно их используем", - отметил он.

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Напомним, ранее издание Bild сообщило, что ВСУ по меньшей мере 1 раз использовали Раtriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ, поэтому это несправедливо.

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным удары Украины из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

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Топ комментарии
+8
Цих ракет дуже мало виробляють тому погоди вони не зроблять, але є надія..
"Міністерство оборони Сполученого Королівства планує інвестувати у пришвидшення виробництва крилатих ракет Storm Shadow. Про це https://archive.is/A6Oi4 повідомляє видання The Times з посиланням на слова міністра оборони Сполученого Королівства - Гранта Шаппса."
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29.05.2024 15:27
+7
Да наклейте на западные ракеты украинские наклейки и ето уже будут считаться украинские ракеты. А если Запад начнет завывать что Украина бьет по Пидоросии западными ракетами то мы тоже можем обвинить что Запад поставляет рашистам ракеты которыми рашисты бьют по Украине. Благо у нас куча доказательств и сбитых ракет которыми рашисты бомбят Украину и которые имеют Западные производные в том числе и немецкие. Так что Шольц должен заткнуться. А то самое смешное, что если теоретически мы отремонтируем подбитую ракету которую по нам выпустили рашисты и запустим по рашистам обратно то рашисты и Запад иследовав обломки ракеты обвинят нас что мы же опять стреляем по рашке Западным оружием.
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29.05.2024 15:37
+6
І навіщо було про це неодмінно розповідати? Це тобі щось дасть, зокрема п'ятимінутного кайфу, а, стратег?
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29.05.2024 15:31
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Сак хоче сказати, що преЗЕдент каже неправду?....
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29.05.2024 15:22 Ответить
ТАК СТОП. А Хіба Крим то не РФ на думку РФ? Чи все таке не РФ і є "ісконна" територія РФ по якій прям точно не можна?
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29.05.2024 15:24 Ответить
мало завдавала - не завжди треба бути такими чесними...
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29.05.2024 15:24 Ответить
Ябіда🤫
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29.05.2024 15:27 Ответить
Цих ракет дуже мало виробляють тому погоди вони не зроблять, але є надія..
"Міністерство оборони Сполученого Королівства планує інвестувати у пришвидшення виробництва крилатих ракет Storm Shadow. Про це https://archive.is/A6Oi4 повідомляє видання The Times з посиланням на слова міністра оборони Сполученого Королівства - Гранта Шаппса."
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29.05.2024 15:27 Ответить
Головне , що у нас фактично виробляють за державний рахунок - нуль цілих куй десятих. Чомусь?
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29.05.2024 15:29 Ответить
Ну так,це правда,а це тому що запиту у суспільства на ракети не було, тому обрали собі в президенти того хто "по домашньому" розслабляє з шашличками і пивасиком.
Що хотіли те і отримали.
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29.05.2024 15:35 Ответить
Не плекайте зайвих надій, не витягла б Україна війни самотужки, а люди ******* самообманюватись, Порох у 14 також обіцяв зупинити війну, а зупинив лише лінію фронту.
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29.05.2024 15:50 Ответить
Розумієте в чому прикол якби ми били по рф своїми ракетами, то у союзників і не виникало б таких дискусій взагалі,вони все б продали як ізраільтянам. І ще це геополітика, якби українці вдарили по іранським нафтопромилам це раз і назавжди відвадило їх постачати щось кацапам, даю гарантію 100%.
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29.05.2024 15:57 Ответить
Яка відстань до Ірану і через які держави ця відстань проходить ?
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29.05.2024 16:15 Ответить
Можно бити хоч по камчатки!
А зелень вам розкажи!
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29.05.2024 15:28 Ответить
І навіщо було про це неодмінно розповідати? Це тобі щось дасть, зокрема п'ятимінутного кайфу, а, стратег?
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29.05.2024 15:31 Ответить
Після такої заяви Шольц знову включить режим шайзе. Забудьте про тауруси
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29.05.2024 15:39 Ответить
про тауруси можно було забути із самого початку дискусії про їх постачання, бо у нас нема і не буде у найближчі пару років платформ, з яких іх можно було би затосовувать.
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29.05.2024 15:58 Ответить
бо інформація вже не має ніякої секретності, яка була втрачена після того, як були ідентифіковані уламки ракет.
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29.05.2024 15:41 Ответить
Так, але мова йде про політичний вплив, а не про інформацію серед деякіх вузьких коридорів. Зараз прібегуть декілька тисяч студентів-пацифістів и почнуть волать про вбивць во владі ВБ, які не бажають миру і все таке - їм тільки дай привід.
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29.05.2024 15:55 Ответить
та все вже давно вилізло у інформпростір, бо ми спочатку негласно отримали від ВБ згоду, потім декілька тижнів готувався удар, а після удару через шість днів, коли кацапи вже склали пазл з уламків ракет, Девід Кемерон зробив заяву, що Україна має право застосовувати їх зброю по теріторії рф. Так що інфа давно "скисла".
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29.05.2024 16:03 Ответить
Да наклейте на западные ракеты украинские наклейки и ето уже будут считаться украинские ракеты. А если Запад начнет завывать что Украина бьет по Пидоросии западными ракетами то мы тоже можем обвинить что Запад поставляет рашистам ракеты которыми рашисты бьют по Украине. Благо у нас куча доказательств и сбитых ракет которыми рашисты бомбят Украину и которые имеют Западные производные в том числе и немецкие. Так что Шольц должен заткнуться. А то самое смешное, что если теоретически мы отремонтируем подбитую ракету которую по нам выпустили рашисты и запустим по рашистам обратно то рашисты и Запад иследовав обломки ракеты обвинят нас что мы же опять стреляем по рашке Западным оружием.
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29.05.2024 15:37 Ответить
Просто супер!!!!
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29.05.2024 15:41 Ответить
нє, ну то звісно, що хлопці з кардач, перепаяють та перепрошиють будь який процесор, але ж нам більше нічого не дадуть.
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29.05.2024 16:03 Ответить
Зачем Украинские? Наклеить Херань, и пусть у себя на параше разбираются, чьи они.
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29.05.2024 16:37 Ответить
вже десять країн декларували дозвіл бити своєю зброєю по теріторії рф.
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29.05.2024 15:54 Ответить
проблема в тому, що нам потрібні саме аткамс, новітніх модифікацій.
їх виробляє, виключно сша.
а, байден продовжує гратися в якісь мутні ігри.
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29.05.2024 16:01 Ответить
нам не треба ніяких "нових модифікацій", бо їх окрім PrSM не існує, і та мабуть ще не поступила на озброєння армії США. Нам достатньо буде старих як гівно мамонта MGM-164B і MGM-140B. Нам головне врешті решт отримати таки від США дозвіл застосовувати їх по теріторії рф.
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29.05.2024 16:18 Ответить
заявив радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості

он як, виходить. у нас цілями для ракет, займається міністерство промисловості.
нєнє!
навіть не зе!передаст, не буданов, чи сирський, а саме радник міністра все знає, куди летіли, ті чи інші ракети.
ось такі справи в україні, під керівництвом зе!пересідента.
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29.05.2024 15:59 Ответить
У штатах зараз розглядається проект - щоб Україна могла застосовувати зброю США по території руснi, до речі Джонсон - за.
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29.05.2024 16:24 Ответить
 
 