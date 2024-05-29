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армия РФ (18042) Великобритания (4718) внешняя разведка (356)

Россия отменила "танковый биатлон", чтобы избежать критики этого мероприятия, а также из-за нехватки квалифицированного военного персонала и техники, - британская разведка

танковий біатлон

Россия в этом году снова отменила ежегодные международные военные игры и известное соревнование по "танковому биатлону". Последний раз военные игры и "танковый биатлон" проводились в 2022 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки.

На прошлой неделе российские СМИ сообщили, что ежегодные международные армейские игры в России не состоятся в 2024 году, хотя Минобороны РФ не дало официальных комментариев по этому поводу.

Международные армейские игры, впервые проведенные в 2015 году, - это ежегодное мероприятие, которое организует Минобороны России. В военных соревнованиях, продолжающихся в течение двух недель, принимают участие представители ряда стран. В последних международных армейских играх в 2022 году приняли участие 6000 человек из 37 стран. Особенно известны соревнования по "танковому биатлону".

"Россия, вероятно, отменила игры, чтобы избежать критики этого мероприятия как тривиальной деятельности в военное время, оттягивающей военные усилия от войны в Украине, и чтобы избежать возможного сокращения участия других стран", - считает британская разведка.

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В сводке отмечается, что существует реальная возможность того, что из-за потерь в Украине российское Минобороны опасается, что нехватка квалифицированного военного персонала и техники поставит под угрозу постоянное доминирование России в соревнованиях.

Напомним, ранее разведка Великобритании отмечала, что из-за дефицита рабочей силы в России могут вернуть трудовую повинность.
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Топ комментарии
+1
Це що, типу як мем «британські вчені», то зараз і «британська розвідка»? Їх там цілий штат утримують, щоб вони банальщину говорили, яку в кожному телеграм-каналі безкоштовно розкажуть?
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29.05.2024 13:20
+1
Чекаю, коли русня почне робити мотоцикли-"черепахи"....
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29.05.2024 13:25
+1
ЗСУ спалило та пошкодило вже стільки засрашинських танків та ББМ, разом з екіпажами, що там реально є "криза кваліфікацій". "вчора мобілізований" командир танку чи навідник - це не те ж саме, що кадровий...
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29.05.2024 13:33
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Це що, типу як мем «британські вчені», то зараз і «британська розвідка»? Їх там цілий штат утримують, щоб вони банальщину говорили, яку в кожному телеграм-каналі безкоштовно розкажуть?
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29.05.2024 13:20 Ответить
нєнє.
є круче. є естонська розвідка.
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29.05.2024 13:21 Ответить
який смішний жарт від того в кого головний розвідник Буданга
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29.05.2024 13:40 Ответить
Вiд Матвiя 7:16 По їхніх плодах ви пізнаєте їх.

що, ти знаєш, про діяльність буданова?
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29.05.2024 13:46 Ответить
просрав напад 24.02 ? просрав напад на Харків? любить казки про каву в Ялті і прогнози щодо перебігу онкології в }{уйла?
щось ще?..
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29.05.2024 13:54 Ответить
звідки в тебе, капська методичка?
чи, в тєлєгє вичитав?
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29.05.2024 13:56 Ответить
даааа....
тувинський дегенерат олєнєвод, вже не той!
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29.05.2024 13:20 Ответить
Та прям олімпійські ігри були, судячи з опису. Якою ж х-ньою займається ця розвідка...
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29.05.2024 13:22 Ответить
Чекаю, коли русня почне робити мотоцикли-"черепахи"....
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29.05.2024 13:25 Ответить
тю, можна ж було на т-34, прям як діди
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29.05.2024 13:27 Ответить
ЗСУ спалило та пошкодило вже стільки засрашинських танків та ББМ, разом з екіпажами, що там реально є "криза кваліфікацій". "вчора мобілізований" командир танку чи навідник - це не те ж саме, що кадровий...
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29.05.2024 13:33 Ответить
біотлоністи.ру гніють в українських чорноземах...
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29.05.2024 13:49 Ответить
На гольфкарах можна позмагатися у біатлон...
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29.05.2024 14:49 Ответить
 
 