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армія рф (16192) Велика Британія (5334) зовнішня розвідка (446)

Росія скасувала "танковий біатлон", щоб уникнути критики цього заходу, а також через нестачу кваліфікованого військового персоналу та техніки, - британська розвідка

танковий біатлон

Росія цьогоріч знову скасувала щорічні міжнародні військові ігри й відоме змагання з "танкового біатлону". Останній раз військові ігри та танковий біатлон" проводилися у 2022 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.

Минулого тижня російські ЗМІ повідомили, що щорічні міжнародні армійські ігри в Росії не відбудуться у 2024 році, хоча Міноборони РФ не дало офіційних коментарів з цього приводу.

Міжнародні армійські ігри, вперше проведені в 2015 році, - це щорічний захід, який організовує Міноборони Росії. В ньому беруть участь представники низки країн, які змагаються у військових змаганнях протягом двох тижнів. В останніх міжнародних армійських іграх у 2022 році взяли участь 6000 осіб із 37 країн. Особливо відомі змагання з танкового біатлону.

"Росія, ймовірно, скасувала ігри, щоб уникнути критики цього заходу як тривіальної діяльності у воєнний час, який відволікає військові зусилля від війни в Україні, і щоб уникнути можливого скорочення участі інших країн", - вважає британська розвідка.

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У зведенні наголошується, що існує реальна можливість того, що через втрати в Україні російське Міноборони побоюється, що нестача кваліфікованого військового персоналу та техніки поставить під загрозу постійне домінування Росії у змаганнях.

Нагадаємо, раніше розвідка Великої Британії наголошувала, що через дефіцит робочої сили у Росії можуть повернути трудовий обов’язок.

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Топ коментарі
+1
Це що, типу як мем «британські вчені», то зараз і «британська розвідка»? Їх там цілий штат утримують, щоб вони банальщину говорили, яку в кожному телеграм-каналі безкоштовно розкажуть?
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29.05.2024 13:20
+1
Чекаю, коли русня почне робити мотоцикли-"черепахи"....
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29.05.2024 13:25
+1
ЗСУ спалило та пошкодило вже стільки засрашинських танків та ББМ, разом з екіпажами, що там реально є "криза кваліфікацій". "вчора мобілізований" командир танку чи навідник - це не те ж саме, що кадровий...
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29.05.2024 13:33
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Це що, типу як мем «британські вчені», то зараз і «британська розвідка»? Їх там цілий штат утримують, щоб вони банальщину говорили, яку в кожному телеграм-каналі безкоштовно розкажуть?
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29.05.2024 13:20 Відповісти
нєнє.
є круче. є естонська розвідка.
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29.05.2024 13:21 Відповісти
який смішний жарт від того в кого головний розвідник Буданга
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29.05.2024 13:40 Відповісти
Вiд Матвiя 7:16 По їхніх плодах ви пізнаєте їх.

що, ти знаєш, про діяльність буданова?
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29.05.2024 13:46 Відповісти
просрав напад 24.02 ? просрав напад на Харків? любить казки про каву в Ялті і прогнози щодо перебігу онкології в }{уйла?
щось ще?..
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29.05.2024 13:54 Відповісти
звідки в тебе, капська методичка?
чи, в тєлєгє вичитав?
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29.05.2024 13:56 Відповісти
даааа....
тувинський дегенерат олєнєвод, вже не той!
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29.05.2024 13:20 Відповісти
Та прям олімпійські ігри були, судячи з опису. Якою ж х-ньою займається ця розвідка...
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29.05.2024 13:22 Відповісти
Чекаю, коли русня почне робити мотоцикли-"черепахи"....
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29.05.2024 13:25 Відповісти
тю, можна ж було на т-34, прям як діди
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29.05.2024 13:27 Відповісти
ЗСУ спалило та пошкодило вже стільки засрашинських танків та ББМ, разом з екіпажами, що там реально є "криза кваліфікацій". "вчора мобілізований" командир танку чи навідник - це не те ж саме, що кадровий...
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29.05.2024 13:33 Відповісти
біотлоністи.ру гніють в українських чорноземах...
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29.05.2024 13:49 Відповісти
На гольфкарах можна позмагатися у біатлон...
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29.05.2024 14:49 Відповісти
 
 