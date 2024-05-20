У Росії через дефіцит робочої сили можуть повернути трудовий обов’язок, - британська розвідка
Наразі Росія відчуває нестачу робочої сили, яка стає серйозною проблемою у деяких галузях. У 2023 році в Росії не вистачало 4,8 мільйона працівників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді британської розвідки.
Зазначається, що минулого року російська транспортно-логістична галузь не спромоглася заповнити 25% вакансій водіїв вантажівок.
"Дефіцит робочої сили принаймні частково спричинений війною Росії в Україні, яка призвела до мобілізації частини працездатного населення та еміграції деяких кваліфікованих фахівців", - зазначають у британської розвідки.
Нещодавно дефіцит робочої сили посилився через обмеження на працевлаштування мігрантів, запроваджені після терористичного акту ІДІЛ-К під Москвою 22 березня 2024 року. Внаслідок дефіциту робочої сили група російських парламентарів розглядає можливість внесення поправок до російського трудового кодексу.
Якщо вони будуть прийняті, це означатиме, що держава зможе переміщати працівників з місць, де їх надмір, туди, де не вистачає робочої сили.
"Переїзди будуть тимчасовими, і працівники будуть переведені лише за їхньою згодою. Однак, хоча це і не є примусовим, це потенційний крок до мобілізації робочої сили", - зазначають у Міноборони Британії.
Раніше британська розвідка повідомляла, що через систематичні удари по російській ППО в Криму росіяни поступово втрачають здатність прикривати з повітря свої об’єкти на окупованому півострові.
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Германский трудовой фронт
Штаб-квартираБерлин, Германия Rathaus Wilmersdorf, Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, Берлин, Германия
ОбъединениеНационал-социалистическая немецкая рабочая партияСоюзники и блокиНационал-социалистическая организация производственных ячеек,
Сила через радость и др.
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Звідки дефіцит?
Таджиків багато повтікало?
А таджиків, як громадян іншої країни, їм загнати в окопи не дуже і вдається. І не те що б бажання не було. Але бюрократія - то страшна річ. Ну відловив ти на вулиці тищу таджиків. І що? Як не громадянину засрашки видати оснащення, зброю, дати командирів?!? Просто так - ніяк, бюрократія не дає. А проводити через "рекрутінг", типу непальців, теж не виходить - всі ті структури орієнтовані на "закордон", знов бюрократія. Знов буксування. Знов чинуши не знають як правильно робити...
Бо у всьому ПОРЯДОК повинен бути. От і буксує відправка на фронт громадян інших країн, наловлених всередині засрашки.
Но у дурачков всегда всё сводится к мобилизации.
І у них з'явились нові території, нові громадяни.
Навпаки, ринок праці має бути перенасиченим.
Население стареет, на замену им не выходит новое поколение. Образуется дыра, которую необходимо кем-то заполнить. Прикинь, даже на Западе они зачем-то пускают миллионы Абу-бандитов. Особенно на родине тех, кто писал эту статью, в их столице Лондоне, где 40% населения уже не англичане.
Как же так, и без мобилизации, и без войны? А???
А что там на новых территориях? Сильно им помогут новые волны пенсоты? Как будто Украина не одна из стран со старейшим населением и как будто оттяпав её территории, там не будут те же проблемы что и в самой Украине, а откуда-то возьмутся миллионы молодёжи, которых там и близко давным-давно не было.
Взагалі-то русня заявляє, що розмножується з нормальною швидкістю завдяки "традіціонним цєнностям". Мусульмани - так ті точно.
Во-первых, я таких заявлений не слышал. Они признают проблемы с демографией и сейчас пропаганда наоборот настаивает на том, что они должны больше рожать чтоб сохраниться.
А во-вторых, даже если бы не признавали, то статистика говорит сама за себя. У них проблемы, как и во многих других странах в мире с рождаемостью.
Поэтому сувать сюда мобилизацию и потери в своих пропагандистских целях точно не надо. У Украины с этим гораздо хуже проблемы.
Фронтові втрати у них дійсно мізерні, країна б і не помітила.
Короче, британська розвідка знову робить з мухи слона, розходимось.
Я не знаю, это сарказм был или нет, но если да. То фронтовые втраты конечно большие и их заметили, но конкретно в нестаче рабочей силы этот фактор будет где-то на 4-5 месте. А самой большой проблемой является плохая демография, потом миграция. И только за ними уже всё остальное с большим отрывом.
Лох якийсь це *****, інакше не скажеш.
На росії що не так?
Нафта, духовность, самодєржавіє.
Мусліми в таких умовах як крілікі плодяться.
Багато молоді їде геть, бо можливість є. Це вам не з-під Улан-Уде до фінського кордону діставатись.
На росії можна непогано прохарчуватись і на внутрішньому ринку.
Автопром російський є - а українського немає.
Та мені все-таки цікаво, а чому при всій тій демографічній політиці у русні досі демографічні проблеми?
Українська влада демографією не займалась серйозно ніколи, російська - завжди.
Маючи на порядки більші ресурси, росія має майже український результат (без поправки на війну).
Що таке?
Никогда они реально не занимались демографией, кроме мат. капитала и пропаганды в последний год.
Ресурсы на рождаемость не влияют. У США до жопы ресурсов и богатства, но рождаемость лишь немного лучше.
На сей раз с соответствующей инициативой выступила депутат законодательной думы Томской области от правящей партии Единая Россия Екатерина Собканюк.
По ее словам, в стране следует организовать специальные лагеря, в которых можно будет концентрировать так называемых «тунеядцев»
https://nv.ua/lifestyle/v-rf-predlozhili-sozdat-trudovye-lagerya-dlya-tuneyadcev-video-50415402.html
Ну а шо? Дєди ж тралі валі Золотоє била врємєчка
Аж одразу повіяло "дідівським", кондовим сралінським духом! ГУЛАГ, лісоповал... Все як засрашинці бажали!!!