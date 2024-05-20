У Росії через дефіцит робочої сили можуть повернути трудовий обов’язок, - британська розвідка

Наразі Росія відчуває нестачу робочої сили, яка стає серйозною проблемою у деяких галузях. У 2023 році в Росії не вистачало 4,8 мільйона працівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді британської розвідки.

Зазначається, що минулого року російська транспортно-логістична галузь не спромоглася заповнити 25% вакансій водіїв вантажівок.

"Дефіцит робочої сили принаймні частково спричинений війною Росії в Україні, яка призвела до мобілізації частини працездатного населення та еміграції деяких кваліфікованих фахівців", - зазначають у британської розвідки.

Нещодавно дефіцит робочої сили посилився через обмеження на працевлаштування мігрантів, запроваджені після терористичного акту ІДІЛ-К під Москвою 22 березня 2024 року. Внаслідок дефіциту робочої сили група російських парламентарів розглядає можливість внесення поправок до російського трудового кодексу.

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Якщо вони будуть прийняті, це означатиме, що держава зможе переміщати працівників з місць, де їх надмір, туди, де не вистачає робочої сили.

"Переїзди будуть тимчасовими, і працівники будуть переведені лише за їхньою згодою. Однак, хоча це і не є примусовим, це потенційний крок до мобілізації робочої сили", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що через систематичні удари по російській ППО в Криму росіяни поступово втрачають здатність прикривати з повітря свої об’єкти на окупованому півострові.