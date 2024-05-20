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У Росії через дефіцит робочої сили можуть повернути трудовий обов’язок, - британська розвідка

Дефіцит робочої сили в Росії

Наразі Росія відчуває нестачу робочої сили, яка стає серйозною проблемою у деяких галузях. У 2023 році в Росії не вистачало 4,8 мільйона працівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді британської розвідки.

Зазначається, що минулого року російська транспортно-логістична галузь не спромоглася заповнити 25% вакансій водіїв вантажівок. 

"Дефіцит робочої сили принаймні частково спричинений війною Росії в Україні, яка призвела до мобілізації частини працездатного населення та еміграції деяких кваліфікованих фахівців", - зазначають у британської розвідки.

Нещодавно дефіцит робочої сили посилився через обмеження на працевлаштування мігрантів, запроваджені після терористичного акту ІДІЛ-К під Москвою 22 березня 2024 року. Внаслідок дефіциту робочої сили група російських парламентарів розглядає можливість внесення поправок до російського трудового кодексу.

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Якщо вони будуть прийняті, це означатиме, що держава зможе переміщати працівників з місць, де їх надмір, туди, де не вистачає робочої сили.

"Переїзди будуть тимчасовими, і працівники будуть переведені лише за їхньою згодою. Однак, хоча це і не є примусовим, це потенційний крок до мобілізації робочої сили", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що через систематичні удари по російській ППО в Криму росіяни поступово втрачають здатність прикривати з повітря свої об’єкти на окупованому півострові.

Автор: 

Велика Британія (5558) росія (64984) зовнішня розвідка (464)


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Топ коментарі
+10
Можна допомогти лаптєногим. Якщо розхерачити кацапські НПЗ, то водії стануть не потрібні.
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20.05.2024 13:20
+8
Номер статті в чинному КК України?
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20.05.2024 13:20
+5
Та в Укрраїні її вже ввели після вказівки клоуна закрити кордони
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20.05.2024 13:18
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Китаиці наідуть
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20.05.2024 13:15 Відповісти
Навіщо китайцям це лайно? В них рівень і комфортність життя, як і оплата праці, значно вищі. Хоча, звичайно, є і бідні регіони.
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20.05.2024 13:31 Відповісти
Та в Укрраїні її вже ввели після вказівки клоуна закрити кордони
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20.05.2024 13:18 Відповісти
Номер статті в чинному КК України?
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20.05.2024 13:20 Відповісти
я б не став сміятись, бо вирішальну роль в війні відіграють резерви, передусім - трудові

Германский трудовой фронт
Штаб-квартираБерлин, Германия Rathaus Wilmersdorf, Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, Берлин, Германия
ОбъединениеНационал-социалистическая немецкая рабочая партияСоюзники и блокиНационал-социалистическая организация производственных ячеек,
Сила через радость и др.
Количество членов 22 000 000 !
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20.05.2024 13:43 Відповісти
в Райху фортіфікацію робили ось ці хлопці, а не ліві корупційні фірмочки на папері

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20.05.2024 13:46 Відповісти
а ось ці Клепальщиці Роузі створювали військово-промислову міць США

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20.05.2024 13:49 Відповісти
Статтю за "тунєядство" повернуть. Всім кацапським "бродскім" варто напружитись...
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20.05.2024 13:18 Відповісти
Дивно. Масової мобілізації, як у нас, там немає.
Звідки дефіцит?
Таджиків багато повтікало?
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20.05.2024 13:18 Відповісти
якщо там кордони поки не закриті, то ті, хто хоч трошки думаючі наперед мабуть вже чухнули з того лепрозорію, бо нема гарантії, що через місяць чи рік їх не мобілізують. і таких там багатенько мабуть.
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20.05.2024 13:33 Відповісти
Як що не має, навіщо повтікали за кордон?
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20.05.2024 13:34 Відповісти
В них там на заводах зарплати вже давно більші, ніж в "офісах". Але все рівно ніхто не хоче йти, бо заводчан на фронт, за потреби (читай - недобір по неіснуючій масовій мобілізації), відправляють першими. Тікають в грузії/казакстани і далі.

А таджиків, як громадян іншої країни, їм загнати в окопи не дуже і вдається. І не те що б бажання не було. Але бюрократія - то страшна річ. Ну відловив ти на вулиці тищу таджиків. І що? Як не громадянину засрашки видати оснащення, зброю, дати командирів?!? Просто так - ніяк, бюрократія не дає. А проводити через "рекрутінг", типу непальців, теж не виходить - всі ті структури орієнтовані на "закордон", знов бюрократія. Знов буксування. Знов чинуши не знають як правильно робити...

Бо у всьому ПОРЯДОК повинен бути. От і буксує відправка на фронт громадян інших країн, наловлених всередині засрашки.
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20.05.2024 14:18 Відповісти
А якщо прийняти закон, який дозволяє громадян іншої країни просто так "мобілізувати", таджики взагалі перестануть їздити в засрашку на заробітки. Знов засада, бо на таджиках в них третина економіки тримається.
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20.05.2024 14:19 Відповісти
Нестача рабочей силы это проблема всех стран, где нет прироста населения.
Но у дурачков всегда всё сводится к мобилизации.
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20.05.2024 16:21 Відповісти
Раніше таких масштабів проблеми у русні не було.
І у них з'явились нові території, нові громадяни.
Навпаки, ринок праці має бути перенасиченим.
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20.05.2024 16:25 Відповісти
Ты похоже вообще ничего не знаешь о такой штуке как демография.
Население стареет, на замену им не выходит новое поколение. Образуется дыра, которую необходимо кем-то заполнить. Прикинь, даже на Западе они зачем-то пускают миллионы Абу-бандитов. Особенно на родине тех, кто писал эту статью, в их столице Лондоне, где 40% населения уже не англичане.
Как же так, и без мобилизации, и без войны? А???

А что там на новых территориях? Сильно им помогут новые волны пенсоты? Как будто Украина не одна из стран со старейшим населением и как будто оттяпав её территории, там не будут те же проблемы что и в самой Украине, а откуда-то возьмутся миллионы молодёжи, которых там и близко давным-давно не было.
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20.05.2024 16:32 Відповісти
Абу-бандитів вони не пускають, ті самі лізуть. Через колючий дріт.
Взагалі-то русня заявляє, що розмножується з нормальною швидкістю завдяки "традіціонним цєнностям". Мусульмани - так ті точно.
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20.05.2024 16:35 Відповісти
А легализовывать и принимать их как беженцев бесконечным потоком - это их тоже кто-то вынуждает? Депортировать не пробовали?

Во-первых, я таких заявлений не слышал. Они признают проблемы с демографией и сейчас пропаганда наоборот настаивает на том, что они должны больше рожать чтоб сохраниться.
А во-вторых, даже если бы не признавали, то статистика говорит сама за себя. У них проблемы, как и во многих других странах в мире с рождаемостью.
Поэтому сувать сюда мобилизацию и потери в своих пропагандистских целях точно не надо. У Украины с этим гораздо хуже проблемы.
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20.05.2024 16:43 Відповісти
Депортувати - це не про рожевих поні.
Фронтові втрати у них дійсно мізерні, країна б і не помітила.
Короче, британська розвідка знову робить з мухи слона, розходимось.
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20.05.2024 16:49 Відповісти
Депортация это правовой механизм для нелегалов, и рожеві поні тут не при чём.
Я не знаю, это сарказм был или нет, но если да. То фронтовые втраты конечно большие и их заметили, но конкретно в нестаче рабочей силы этот фактор будет где-то на 4-5 месте. А самой большой проблемой является плохая демография, потом миграция. И только за ними уже всё остальное с большим отрывом.
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20.05.2024 16:57 Відповісти
Двадцять років царювання, нафта вище стелі, скрєпи во всє поля - і що? Піддані розмножуватись не хочуть.
Лох якийсь це *****, інакше не скажеш.
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20.05.2024 17:32 Відповісти
Да прикинь, на Западе тоже не хочуть. Как же так, а? Лох какой-то Байден-Трамп-Обама-Меркель...
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20.05.2024 17:43 Відповісти
З Заходом все зрозуміло: зажралісь, поганци.
На росії що не так?
Нафта, духовность, самодєржавіє.
Мусліми в таких умовах як крілікі плодяться.
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20.05.2024 17:46 Відповісти
Ну а с Украиной что не так? Она то не зажралась и близко. А всё равно никто не рожает.
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20.05.2024 17:55 Відповісти
А нащо в такій державі народжувати?
Багато молоді їде геть, бо можливість є. Це вам не з-під Улан-Уде до фінського кордону діставатись.
На росії можна непогано прохарчуватись і на внутрішньому ринку.
Автопром російський є - а українського немає.
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20.05.2024 18:03 Відповісти
А, то есть кроме РФ нигде больше нет стимулов рожать? Так что ж ты туда не переедешь?
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20.05.2024 18:10 Відповісти
Нащо переїжджати, коли вона сама сюди пре?
Та мені все-таки цікаво, а чому при всій тій демографічній політиці у русні досі демографічні проблеми?
Українська влада демографією не займалась серйозно ніколи, російська - завжди.
Маючи на порядки більші ресурси, росія має майже український результат (без поправки на війну).
Що таке?
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20.05.2024 18:14 Відповісти
Я не буду копаться в причинах, но коэффициент 1.5 или 1.7 это мало для воспроизводства. Просто факт. Чому-не чому это уже отдельный вопрос.
Никогда они реально не занимались демографией, кроме мат. капитала и пропаганды в последний год.
Ресурсы на рождаемость не влияют. У США до жопы ресурсов и богатства, но рождаемость лишь немного лучше.
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20.05.2024 18:18 Відповісти
Поки русня іслам не прийме замість християнства, не бачити їй м'ясного конвеєра.
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20.05.2024 18:24 Відповісти
Ну, судя по тому, что наши маланцы оттуда многое копируют, особо злорадствовать лучше подождать.
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20.05.2024 13:19 Відповісти
Іх ждут трудовиє лагєря
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20.05.2024 13:19 Відповісти
Можна допомогти лаптєногим. Якщо розхерачити кацапські НПЗ, то водії стануть не потрібні.
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20.05.2024 13:20 Відповісти
Кремлевский режим продолжает прощупывать почву для отправки своих граждан на принудительные работы «во благо родины».

На сей раз с соответствующей инициативой выступила депутат законодательной думы Томской области от правящей партии Единая Россия Екатерина Собканюк.

По ее словам, в стране следует организовать специальные лагеря, в которых можно будет концентрировать так называемых «тунеядцев»

https://nv.ua/lifestyle/v-rf-predlozhili-sozdat-trudovye-lagerya-dlya-tuneyadcev-video-50415402.html
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20.05.2024 13:22 Відповісти
Правильно! Треба прямо бити автопробігом по бездоріжжю.
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20.05.2024 14:09 Відповісти
Ви знову про велике будівництво(крадівництво)?
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20.05.2024 15:50 Відповісти
Ільф та Петров з Одеси. І добре розуміли совок в мізках. Чи ви думаєте, совок вже зник? На нашого *********** подивіться.
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20.05.2024 21:22 Відповісти
Поки на Московії можуть повернути трудовий обов'язок, в Україні його зроблять першими.
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20.05.2024 13:38 Відповісти
у нас з невеликою затримкою відбувається те ж саме що і на рашці
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20.05.2024 13:42 Відповісти
Та ні. В нас тільки на фронті штурмовиків не вистачає. А так-то байдики і зараз б'ють приблизно 20-30% працездатного населення (мається на увазі, що не платять ПДФО/ЄСВ, а значить практично не існують для держави як "корисні громадяни". Так, дрібниця з них, у вигляді НДС, користі). Нагадую, до повномасштабного вторгнення з 15 мільйонів "працездатних" чоловіків офіційно працевлаштовано було не більше 9 мільйонів. Частина з 6 мільйонів, звісно, десь там неофіційно працювали. А мільйони, реально, ніхєра взагалі не робили (не перебуваючи, при цьому, на обліку як інваліди чи недієздатні).
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20.05.2024 14:08 Відповісти
Вова маленький все копирует у Вови большого
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20.05.2024 15:52 Відповісти
Бажано, щоб місце роботи було за колючим дротом, 200 грам хліба та пляшка води на день, і, не більше, бо тоді орки хер будуть давати стране угля. Хоч би вони скоріше всі повиздихували.
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20.05.2024 13:43 Відповісти
І як у 40х роках минулого сторіччя: з 12 років, по 12 годин 7 днів на тиждень, з бонусом у 5 років таборів за самовільне залишення робочого місця більш ніж на 15 хвилин (за сталінським КК).
Ну а шо? Дєди ж тралі валі Золотоє била врємєчка
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20.05.2024 13:55 Відповісти
Цікаво було б подивитись, як в засрашці "понаєхавшіх" з мацкви та членінграду почнуть сотнями тисяч в теплушках відвозити на "добровільну" роботу в місця, де "нестача робочої сили".

Аж одразу повіяло "дідівським", кондовим сралінським духом! ГУЛАГ, лісоповал... Все як засрашинці бажали!!!
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20.05.2024 14:01 Відповісти
Так они ведь под эту тему и приняли закон о саботаже.Так что семь рабочих восемнадцати часовых дней,двухразовая вкусная перловка и кипяток, как у дидов.
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20.05.2024 14:30 Відповісти
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20.05.2024 14:36 Відповісти
 
 