В России из-за дефицита рабочей силы могут вернуть трудовую обязанность, - британская разведка

Сейчас Россия испытывает нехватку рабочей силы, которая становится серьезной проблемой в некоторых отраслях. В 2023 году в России не хватало 4,8 миллиона работников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре британской разведки.

Отмечается, что в прошлом году российская транспортно-логистическая отрасль не смогла заполнить 25% вакансий водителей грузовиков.

"Дефицит рабочей силы по крайней мере частично вызван войной России в Украине, которая привела к мобилизации части трудоспособного населения и эмиграции некоторых квалифицированных специалистов", - отмечают в британской разведке.

Недавно дефицит рабочей силы усилился из-за ограничений на трудоустройство мигрантов, введенных после террористического акта ИГИЛ-К под Москвой 22 марта 2024 года. Вследствие дефицита рабочей силы группа российских парламентариев рассматривает возможность внесения поправок в российский трудовой кодекс.

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Если они будут приняты, это будет означать, что государство сможет перемещать работников из мест, где их избыток, туда, где не хватает рабочей силы.

"Переезды будут временными, и работники будут переведены только с их согласия. Однако, хотя это и не является принудительным, это потенциальный шаг к мобилизации рабочей силы", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что из-за систематических ударов по российской ПВО в Крыму россияне постепенно теряют способность прикрывать с воздуха свои объекты на оккупированном полуострове.