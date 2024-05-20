В России из-за дефицита рабочей силы могут вернуть трудовую обязанность, - британская разведка
Сейчас Россия испытывает нехватку рабочей силы, которая становится серьезной проблемой в некоторых отраслях. В 2023 году в России не хватало 4,8 миллиона работников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре британской разведки.
Отмечается, что в прошлом году российская транспортно-логистическая отрасль не смогла заполнить 25% вакансий водителей грузовиков.
"Дефицит рабочей силы по крайней мере частично вызван войной России в Украине, которая привела к мобилизации части трудоспособного населения и эмиграции некоторых квалифицированных специалистов", - отмечают в британской разведке.
Недавно дефицит рабочей силы усилился из-за ограничений на трудоустройство мигрантов, введенных после террористического акта ИГИЛ-К под Москвой 22 марта 2024 года. Вследствие дефицита рабочей силы группа российских парламентариев рассматривает возможность внесения поправок в российский трудовой кодекс.
Если они будут приняты, это будет означать, что государство сможет перемещать работников из мест, где их избыток, туда, где не хватает рабочей силы.
"Переезды будут временными, и работники будут переведены только с их согласия. Однако, хотя это и не является принудительным, это потенциальный шаг к мобилизации рабочей силы", - отмечают в Минобороны Британии.
Ранее британская разведка сообщала, что из-за систематических ударов по российской ПВО в Крыму россияне постепенно теряют способность прикрывать с воздуха свои объекты на оккупированном полуострове.
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Германский трудовой фронт
Штаб-квартираБерлин, Германия Rathaus Wilmersdorf, Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, Берлин, Германия
ОбъединениеНационал-социалистическая немецкая рабочая партияСоюзники и блокиНационал-социалистическая организация производственных ячеек,
Сила через радость и др.
Количество членов 22 000 000 !
Звідки дефіцит?
Таджиків багато повтікало?
А таджиків, як громадян іншої країни, їм загнати в окопи не дуже і вдається. І не те що б бажання не було. Але бюрократія - то страшна річ. Ну відловив ти на вулиці тищу таджиків. І що? Як не громадянину засрашки видати оснащення, зброю, дати командирів?!? Просто так - ніяк, бюрократія не дає. А проводити через "рекрутінг", типу непальців, теж не виходить - всі ті структури орієнтовані на "закордон", знов бюрократія. Знов буксування. Знов чинуши не знають як правильно робити...
Бо у всьому ПОРЯДОК повинен бути. От і буксує відправка на фронт громадян інших країн, наловлених всередині засрашки.
Но у дурачков всегда всё сводится к мобилизации.
І у них з'явились нові території, нові громадяни.
Навпаки, ринок праці має бути перенасиченим.
Население стареет, на замену им не выходит новое поколение. Образуется дыра, которую необходимо кем-то заполнить. Прикинь, даже на Западе они зачем-то пускают миллионы Абу-бандитов. Особенно на родине тех, кто писал эту статью, в их столице Лондоне, где 40% населения уже не англичане.
Как же так, и без мобилизации, и без войны? А???
А что там на новых территориях? Сильно им помогут новые волны пенсоты? Как будто Украина не одна из стран со старейшим населением и как будто оттяпав её территории, там не будут те же проблемы что и в самой Украине, а откуда-то возьмутся миллионы молодёжи, которых там и близко давным-давно не было.
Взагалі-то русня заявляє, що розмножується з нормальною швидкістю завдяки "традіціонним цєнностям". Мусульмани - так ті точно.
Во-первых, я таких заявлений не слышал. Они признают проблемы с демографией и сейчас пропаганда наоборот настаивает на том, что они должны больше рожать чтоб сохраниться.
А во-вторых, даже если бы не признавали, то статистика говорит сама за себя. У них проблемы, как и во многих других странах в мире с рождаемостью.
Поэтому сувать сюда мобилизацию и потери в своих пропагандистских целях точно не надо. У Украины с этим гораздо хуже проблемы.
Фронтові втрати у них дійсно мізерні, країна б і не помітила.
Короче, британська розвідка знову робить з мухи слона, розходимось.
Я не знаю, это сарказм был или нет, но если да. То фронтовые втраты конечно большие и их заметили, но конкретно в нестаче рабочей силы этот фактор будет где-то на 4-5 месте. А самой большой проблемой является плохая демография, потом миграция. И только за ними уже всё остальное с большим отрывом.
Лох якийсь це *****, інакше не скажеш.
На росії що не так?
Нафта, духовность, самодєржавіє.
Мусліми в таких умовах як крілікі плодяться.
Багато молоді їде геть, бо можливість є. Це вам не з-під Улан-Уде до фінського кордону діставатись.
На росії можна непогано прохарчуватись і на внутрішньому ринку.
Автопром російський є - а українського немає.
Та мені все-таки цікаво, а чому при всій тій демографічній політиці у русні досі демографічні проблеми?
Українська влада демографією не займалась серйозно ніколи, російська - завжди.
Маючи на порядки більші ресурси, росія має майже український результат (без поправки на війну).
Що таке?
Никогда они реально не занимались демографией, кроме мат. капитала и пропаганды в последний год.
Ресурсы на рождаемость не влияют. У США до жопы ресурсов и богатства, но рождаемость лишь немного лучше.
На сей раз с соответствующей инициативой выступила депутат законодательной думы Томской области от правящей партии Единая Россия Екатерина Собканюк.
По ее словам, в стране следует организовать специальные лагеря, в которых можно будет концентрировать так называемых «тунеядцев»
https://nv.ua/lifestyle/v-rf-predlozhili-sozdat-trudovye-lagerya-dlya-tuneyadcev-video-50415402.html
Ну а шо? Дєди ж тралі валі Золотоє била врємєчка
Аж одразу повіяло "дідівським", кондовим сралінським духом! ГУЛАГ, лісоповал... Все як засрашинці бажали!!!