Росіяни виховують своїх солдатів на цитатах Сталіна, - британська розвідка

У 2018 році в міноборони РФ було створено головне політичне управління. У травні воно випустило новий журнал політичного навчання для армії "Політрук", який покликаний допомогти політрукам у політичному вихованні солдатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії у Twitter.

"Вступна стаття заступника міністра оборони генерал-полковника Віктора Горемикіна, який очолює управління, ясно показує, що новий журнал багато в чому спирається на спадщину військових видань радянських часів, спрямованих на політичне виховання військовослужбовців", - йдеться у зведенні.

Окрім цього, генерал-полковник цитує Сталіна щодо важливості виховання солдат та необхідності смертельно ненавидити ворог. Журнал наголошує що ворог в Україні сьогодні той самий ворог, з яким боровся Радянський Союз, а саме "нацисти".

"Карта України, опублікована в журналі, використовується для обґрунтування аргументів, які ставлять під сумнів справжність української державності, а отже, і для виправдання вторгнення", йдеться у повідомленні.

Британські аналітика відмічають, що журнал відображає політизоване використання історії, яке стало помітною рисою російської освітньої політики останніми роками, особливо після вторгнення в Україну, і продовжує пропагувати неправдиві наративи, які Росія використовує, щоб ще більше вплинути на своїх військових та населення загалом.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що армія РФ щомісяці втрачає до 24 тис. військових на війні проти України.

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