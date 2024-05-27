Росіяни виховують своїх солдатів на цитатах Сталіна, - британська розвідка
У 2018 році в міноборони РФ було створено головне політичне управління. У травні воно випустило новий журнал політичного навчання для армії "Політрук", який покликаний допомогти політрукам у політичному вихованні солдатів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії у Twitter.
"Вступна стаття заступника міністра оборони генерал-полковника Віктора Горемикіна, який очолює управління, ясно показує, що новий журнал багато в чому спирається на спадщину військових видань радянських часів, спрямованих на політичне виховання військовослужбовців", - йдеться у зведенні.
Окрім цього, генерал-полковник цитує Сталіна щодо важливості виховання солдат та необхідності смертельно ненавидити ворог. Журнал наголошує що ворог в Україні сьогодні той самий ворог, з яким боровся Радянський Союз, а саме "нацисти".
"Карта України, опублікована в журналі, використовується для обґрунтування аргументів, які ставлять під сумнів справжність української державності, а отже, і для виправдання вторгнення", йдеться у повідомленні.
Британські аналітика відмічають, що журнал відображає політизоване використання історії, яке стало помітною рисою російської освітньої політики останніми роками, особливо після вторгнення в Україну, і продовжує пропагувати неправдиві наративи, які Росія використовує, щоб ще більше вплинути на своїх військових та населення загалом.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що армія РФ щомісяці втрачає до 24 тис. військових на війні проти України.
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У всіх світових газетах тема "нової месії" на перших шпальтах...
... як до того було з наполєоном
Я про інше
тов.джугашвілі ДУЖЕ боявся гітлєра бо той переважав його у всьому
Саме тому їх так і зображали
Шось доводити мешканцям Параші це теж самє шо пояснювати купці гівна закон великий Ферма або другий закон Кіргофа.
А мій батько з розкулаченої багатодітної сімʼї з Полтавщини , як прийшов після фронту шофером на дарогє жізні на Ладожському, а перед тим ще хлопчиною побачив кацапню на "білофінскій"...Плюс його найстарший брат віджив свої 10 років у заслані в Сибіру за 10 сталінських колосків , привіз кацапку дружиною...
Помираючи у 1992му, мені завіщав-" Немає страшніших людей у світі ніж кривороті кацапи !
Й ніколи вони не відпустять Україну - війною підуть!!! Рано чи пізно але згадаєш, доця, мої слова... "
нарешті я зрозумів чому ці курви-орки самопідриваються на гранатах
з таким прізвищем і близько до війська підпускати не можна
Здогадайтесь, що в результаті переможе.
"Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет.",
"Ни одной пяди чужой земли не хотим",
"Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее".
"История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все - за отсталость. ",
"Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочно" 1939 год,
"Опыт показал, что наши войска не умеют наступать".
джуга - єврей
швiлi - син
джугашвiлi - єврейський син. /cралiн - клiканат/