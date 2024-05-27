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Росіяни виховують своїх солдатів на цитатах Сталіна, - британська розвідка

Солтав РФ вчат на цитатах Сталіна

У 2018 році в міноборони РФ було створено головне політичне управління. У травні воно випустило новий журнал політичного навчання для армії "Політрук", який покликаний допомогти політрукам у політичному вихованні солдатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії  у Twitter.

"Вступна стаття заступника міністра оборони генерал-полковника Віктора Горемикіна, який очолює управління, ясно показує, що новий журнал багато в чому спирається на спадщину військових видань радянських часів, спрямованих на політичне виховання військовослужбовців", - йдеться у зведенні.

Окрім цього, генерал-полковник цитує Сталіна щодо важливості виховання солдат та необхідності смертельно ненавидити ворог. Журнал наголошує що ворог в Україні сьогодні той самий ворог, з яким боровся Радянський Союз, а саме "нацисти".

"Карта України, опублікована в журналі, використовується для обґрунтування аргументів, які ставлять під сумнів справжність української державності, а отже, і для виправдання вторгнення", йдеться у повідомленні.

Британські аналітика відмічають, що журнал відображає політизоване використання історії, яке стало помітною рисою російської освітньої політики останніми роками, особливо після вторгнення в Україну, і продовжує пропагувати неправдиві наративи, які Росія використовує, щоб ще більше вплинути на своїх військових та населення загалом.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що армія РФ щомісяці втрачає  до 24 тис. військових на війні проти України.

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Автор: 

армія рф (17317) Велика Британія (5573) зовнішня розвідка (465)


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Топ коментарі
+12
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27.05.2024 12:45
+10
Шо у цьому дивного? Параша вона ж велика зона, тобто - буцигарня, архіпелаг ГУЛАГ, тому цітати уркогана Джугашвілі це справа звична.
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27.05.2024 12:32
+10
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27.05.2024 12:43
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Шо у цьому дивного? Параша вона ж велика зона, тобто - буцигарня, архіпелаг ГУЛАГ, тому цітати уркогана Джугашвілі це справа звична.
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27.05.2024 12:32 Відповісти
Так лапотные до войны мне на форумах доказывали что форсирование Днепра мобилизованными с половинками кирпичей в руках и мясные штурмы это все неправда и вы все врете.
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27.05.2024 12:40 Відповісти
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27.05.2024 12:43 Відповісти
гарна картинка, чорт забирай ... а я чомусь знаходив тільки чорно-білу версію цієї воїстину правдивої картинки з англійської газети ...

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27.05.2024 12:50 Відповісти
небагато пам'ятає що до 1941 року ВЕСЬ світ ліпив з гітлєра "нову месію"
У всіх світових газетах тема "нової месії" на перших шпальтах...
... як до того було з наполєоном
Я про інше
тов.джугашвілі ДУЖЕ боявся гітлєра бо той переважав його у всьому
Саме тому їх так і зображали
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27.05.2024 13:32 Відповісти
А навіщо ви з парашними довбой..ми спилкуєтесь?
Шось доводити мешканцям Параші це теж самє шо пояснювати купці гівна закон великий Ферма або другий закон Кіргофа.
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27.05.2024 12:55 Відповісти
Маленьких "миможемповторілок"в пілоточках ще з пустушкою в роті ця недоімперія вирощувала активно вже з Помаранчевого Майдану 2004 року ... Пройшла "епоха" радості від "нєзавісімості "у рашистів настільки швидко , наскільки швидко повернулися хорошіє антісталіністи типу Солженіцина додому , щоб нагадати бидломасі що Казахстан - ета наше падбрюшьє а Україна- "мишебратья"... Й панєслась епоха Сталіна на вікнах ваділ авто та зниження любові до українців й стали вони другими після піндлосів ворогами руZZкава челавєка!
А мій батько з розкулаченої багатодітної сімʼї з Полтавщини , як прийшов після фронту шофером на дарогє жізні на Ладожському, а перед тим ще хлопчиною побачив кацапню на "білофінскій"...Плюс його найстарший брат віджив свої 10 років у заслані в Сибіру за 10 сталінських колосків , привіз кацапку дружиною...
Помираючи у 1992му, мені завіщав-" Немає страшніших людей у світі ніж кривороті кацапи !
Й ніколи вони не відпустять Україну - війною підуть!!! Рано чи пізно але згадаєш, доця, мої слова... "
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27.05.2024 13:37 Відповісти
генерал-полковника Віктора Горемикіна

 нарешті я зрозумів чому ці курви-орки самопідриваються на гранатах
з таким прізвищем і близько до війська підпускати не можна
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27.05.2024 14:28 Відповісти
Цитати сраліна читають, але "Металліку" все одно слухають та "Гру престолів" все одно дивляться.
Здогадайтесь, що в результаті переможе.
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27.05.2024 12:33 Відповісти
Свинособачім чуркам нічого не допоже.
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27.05.2024 12:34 Відповісти
Сдохни падла, бабизда еще нарожает Сралинская цитиата
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27.05.2024 12:37 Відповісти
От тільки вусатий казав одне, а робив зовсім інше. Ну брехня завжди була у пріоритеті на радянщині.
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27.05.2024 12:41 Відповісти
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27.05.2024 12:45 Відповісти
Тюрма народів .
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27.05.2024 12:53 Відповісти
Кому як не гебні знати що кацапське плем'я-генетичні довбойоби та покидьки і в їхні порожні макітри можна запхати яку завгодно дичину.
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27.05.2024 12:57 Відповісти
Цитаты Сталина:
"Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет.",
"Ни одной пяди чужой земли не хотим",
"Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее".
"История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все - за отсталость. ",
"Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочно" 1939 год,
"Опыт показал, что наши войска не умеют наступать".
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27.05.2024 12:59 Відповісти
В перекладi:
джуга - єврей
швiлi - син
джугашвiлi - єврейський син. /cралiн - клiканат/
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27.05.2024 14:49 Відповісти
При СРСР був журнал "КВС" ("Коммунист вооружённых сил") Там писанина була така сама Папір був відносно м"який - якщо пом"ять то непогано витирав сраку Крім того - одного аркуша якраз вистачало на основний пиж для патрона 12 калібру гладкоствольної рушниці
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27.05.2024 15:26 Відповісти
 
 