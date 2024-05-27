Россияне воспитывают своих солдат на цитатах Сталина, - британская разведка

В 2018 году в минобороны РФ было создано главное политическое управление. В мае оно выпустило новый журнал политического обучения для армии "Политрук", который призван помочь политрукам в политическом воспитании солдат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете разведки Великобритании в Twitter.

"Вступительная статья заместителя министра обороны генерал-полковника Виктора Горемыкина, который возглавляет управление, ясно показывает, что новый журнал во многом опирается на наследие военных изданий советских времен, направленных на политическое воспитание военнослужащих", - говорится в сводке.

Кроме этого, генерал-полковник цитирует Сталина о важности воспитания солдат и необходимости смертельно ненавидеть врага. Журнал отмечает, что враг в Украине сегодня тот же враг, с которым боролся Советский Союз, а именно "нацисты".

"Карта Украины, опубликованная в журнале, используется для обоснования аргументов, которые ставят под сомнение подлинность украинской государственности, а следовательно, и для оправдания вторжения", говорится в сообщении.

Британские аналитики отмечают, что журнал отражает политизированное использование истории, которое стало заметной чертой российской образовательной политики в последние годы, особенно после вторжения в Украину, и продолжает пропагандировать ложные нарративы, которые Россия использует, чтобы еще больше повлиять на своих военных и население в целом.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что армия РФ ежемесячно теряет до 24 тыс. военных на войне против Украины.

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