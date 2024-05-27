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Россияне воспитывают своих солдат на цитатах Сталина, - британская разведка

Солтав РФ вчат на цитатах Сталіна

В 2018 году в минобороны РФ было создано главное политическое управление. В мае оно выпустило новый журнал политического обучения для армии "Политрук", который призван помочь политрукам в политическом воспитании солдат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете разведки Великобритании в Twitter.

"Вступительная статья заместителя министра обороны генерал-полковника Виктора Горемыкина, который возглавляет управление, ясно показывает, что новый журнал во многом опирается на наследие военных изданий советских времен, направленных на политическое воспитание военнослужащих", - говорится в сводке.

Кроме этого, генерал-полковник цитирует Сталина о важности воспитания солдат и необходимости смертельно ненавидеть врага. Журнал отмечает, что враг в Украине сегодня тот же враг, с которым боролся Советский Союз, а именно "нацисты".

"Карта Украины, опубликованная в журнале, используется для обоснования аргументов, которые ставят под сомнение подлинность украинской государственности, а следовательно, и для оправдания вторжения", говорится в сообщении.

Британские аналитики отмечают, что журнал отражает политизированное использование истории, которое стало заметной чертой российской образовательной политики в последние годы, особенно после вторжения в Украину, и продолжает пропагандировать ложные нарративы, которые Россия использует, чтобы еще больше повлиять на своих военных и население в целом.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что армия РФ ежемесячно теряет до 24 тыс. военных на войне против Украины.

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Автор: 

армия РФ (19168) Великобритания (4947) внешняя разведка (375)


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Топ комментарии
+12
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27.05.2024 12:45
+10
Шо у цьому дивного? Параша вона ж велика зона, тобто - буцигарня, архіпелаг ГУЛАГ, тому цітати уркогана Джугашвілі це справа звична.
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27.05.2024 12:32
+10
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27.05.2024 12:43
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Шо у цьому дивного? Параша вона ж велика зона, тобто - буцигарня, архіпелаг ГУЛАГ, тому цітати уркогана Джугашвілі це справа звична.
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27.05.2024 12:32 Ответить
Так лапотные до войны мне на форумах доказывали что форсирование Днепра мобилизованными с половинками кирпичей в руках и мясные штурмы это все неправда и вы все врете.
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27.05.2024 12:40 Ответить
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27.05.2024 12:43 Ответить
гарна картинка, чорт забирай ... а я чомусь знаходив тільки чорно-білу версію цієї воїстину правдивої картинки з англійської газети ...

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27.05.2024 12:50 Ответить
небагато пам'ятає що до 1941 року ВЕСЬ світ ліпив з гітлєра "нову месію"
У всіх світових газетах тема "нової месії" на перших шпальтах...
... як до того було з наполєоном
Я про інше
тов.джугашвілі ДУЖЕ боявся гітлєра бо той переважав його у всьому
Саме тому їх так і зображали
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27.05.2024 13:32 Ответить
А навіщо ви з парашними довбой..ми спилкуєтесь?
Шось доводити мешканцям Параші це теж самє шо пояснювати купці гівна закон великий Ферма або другий закон Кіргофа.
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27.05.2024 12:55 Ответить
Маленьких "миможемповторілок"в пілоточках ще з пустушкою в роті ця недоімперія вирощувала активно вже з Помаранчевого Майдану 2004 року ... Пройшла "епоха" радості від "нєзавісімості "у рашистів настільки швидко , наскільки швидко повернулися хорошіє антісталіністи типу Солженіцина додому , щоб нагадати бидломасі що Казахстан - ета наше падбрюшьє а Україна- "мишебратья"... Й панєслась епоха Сталіна на вікнах ваділ авто та зниження любові до українців й стали вони другими після піндлосів ворогами руZZкава челавєка!
А мій батько з розкулаченої багатодітної сімʼї з Полтавщини , як прийшов після фронту шофером на дарогє жізні на Ладожському, а перед тим ще хлопчиною побачив кацапню на "білофінскій"...Плюс його найстарший брат віджив свої 10 років у заслані в Сибіру за 10 сталінських колосків , привіз кацапку дружиною...
Помираючи у 1992му, мені завіщав-" Немає страшніших людей у світі ніж кривороті кацапи !
Й ніколи вони не відпустять Україну - війною підуть!!! Рано чи пізно але згадаєш, доця, мої слова... "
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27.05.2024 13:37 Ответить
генерал-полковника Віктора Горемикіна

 нарешті я зрозумів чому ці курви-орки самопідриваються на гранатах
з таким прізвищем і близько до війська підпускати не можна
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27.05.2024 14:28 Ответить
Цитати сраліна читають, але "Металліку" все одно слухають та "Гру престолів" все одно дивляться.
Здогадайтесь, що в результаті переможе.
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27.05.2024 12:33 Ответить
Свинособачім чуркам нічого не допоже.
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27.05.2024 12:34 Ответить
Сдохни падла, бабизда еще нарожает Сралинская цитиата
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27.05.2024 12:37 Ответить
От тільки вусатий казав одне, а робив зовсім інше. Ну брехня завжди була у пріоритеті на радянщині.
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27.05.2024 12:41 Ответить
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27.05.2024 12:45 Ответить
Тюрма народів .
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27.05.2024 12:53 Ответить
Кому як не гебні знати що кацапське плем'я-генетичні довбойоби та покидьки і в їхні порожні макітри можна запхати яку завгодно дичину.
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27.05.2024 12:57 Ответить
Цитаты Сталина:
"Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет.",
"Ни одной пяди чужой земли не хотим",
"Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее".
"История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все - за отсталость. ",
"Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочно" 1939 год,
"Опыт показал, что наши войска не умеют наступать".
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27.05.2024 12:59 Ответить
В перекладi:
джуга - єврей
швiлi - син
джугашвiлi - єврейський син. /cралiн - клiканат/
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27.05.2024 14:49 Ответить
При СРСР був журнал "КВС" ("Коммунист вооружённых сил") Там писанина була така сама Папір був відносно м"який - якщо пом"ять то непогано витирав сраку Крім того - одного аркуша якраз вистачало на основний пиж для патрона 12 калібру гладкоствольної рушниці
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27.05.2024 15:26 Ответить
 
 