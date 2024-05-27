Россияне воспитывают своих солдат на цитатах Сталина, - британская разведка
В 2018 году в минобороны РФ было создано главное политическое управление. В мае оно выпустило новый журнал политического обучения для армии "Политрук", который призван помочь политрукам в политическом воспитании солдат.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете разведки Великобритании в Twitter.
"Вступительная статья заместителя министра обороны генерал-полковника Виктора Горемыкина, который возглавляет управление, ясно показывает, что новый журнал во многом опирается на наследие военных изданий советских времен, направленных на политическое воспитание военнослужащих", - говорится в сводке.
Кроме этого, генерал-полковник цитирует Сталина о важности воспитания солдат и необходимости смертельно ненавидеть врага. Журнал отмечает, что враг в Украине сегодня тот же враг, с которым боролся Советский Союз, а именно "нацисты".
"Карта Украины, опубликованная в журнале, используется для обоснования аргументов, которые ставят под сомнение подлинность украинской государственности, а следовательно, и для оправдания вторжения", говорится в сообщении.
Британские аналитики отмечают, что журнал отражает политизированное использование истории, которое стало заметной чертой российской образовательной политики в последние годы, особенно после вторжения в Украину, и продолжает пропагандировать ложные нарративы, которые Россия использует, чтобы еще больше повлиять на своих военных и население в целом.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что армия РФ ежемесячно теряет до 24 тыс. военных на войне против Украины.
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У всіх світових газетах тема "нової месії" на перших шпальтах...
... як до того було з наполєоном
Я про інше
тов.джугашвілі ДУЖЕ боявся гітлєра бо той переважав його у всьому
Саме тому їх так і зображали
Шось доводити мешканцям Параші це теж самє шо пояснювати купці гівна закон великий Ферма або другий закон Кіргофа.
А мій батько з розкулаченої багатодітної сімʼї з Полтавщини , як прийшов після фронту шофером на дарогє жізні на Ладожському, а перед тим ще хлопчиною побачив кацапню на "білофінскій"...Плюс його найстарший брат віджив свої 10 років у заслані в Сибіру за 10 сталінських колосків , привіз кацапку дружиною...
Помираючи у 1992му, мені завіщав-" Немає страшніших людей у світі ніж кривороті кацапи !
Й ніколи вони не відпустять Україну - війною підуть!!! Рано чи пізно але згадаєш, доця, мої слова... "
нарешті я зрозумів чому ці курви-орки самопідриваються на гранатах
з таким прізвищем і близько до війська підпускати не можна
Здогадайтесь, що в результаті переможе.
"Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет.",
"Ни одной пяди чужой земли не хотим",
"Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее".
"История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все - за отсталость. ",
"Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочно" 1939 год,
"Опыт показал, что наши войска не умеют наступать".
джуга - єврей
швiлi - син
джугашвiлi - єврейський син. /cралiн - клiканат/