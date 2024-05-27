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Новости Война
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Ежемесячно РФ теряет до 24 тыс. военных на войне против Украины, - Шольц

Шольц назвав втрати РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент РФ Путин готов жертвовать большим количеством своих военных на войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv.

По словам канцлера, российский диктатор Путин готов жертвовать большим количеством военных РФ в войне против Украины.

"Есть цифра, которая говорит о 24 тысячах погибших или тяжело раненых российских солдат ежемесячно", - отметил Шольц.

Причиной этого германский канцлер назвал "империалистическую манию величия".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что во время наступления оккупантов на Харьковщине потери составляют 8 россиян к 1 украинцу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц против применения немецкого оружия для ударов по России

Автор: 

армия РФ (19168) потери (4380) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+5
Это мы и так знаем. Вместо того чтобы считать - лучше бы перестал очковать. Не знаю - поедь в Стокгольм, может там тебе чего то для храбрости нальют.
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27.05.2024 09:32
+2
Шольц вважає що і так багато кацапів ''жмуримо'' тому і не дає а ні ''таурасів'', а ні дозволяють стріляти зброєю союзників по мордору
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27.05.2024 09:47
+2
для тогоі шукає, щоб свої менеше бачили, скільки їх дохне, по всяким сраням вже вибрав, залишились великі міста, а цього він поки не хоче, для них війна це типа десь далеко, і найманці обходяться дешевше.
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27.05.2024 10:21
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Это мы и так знаем. Вместо того чтобы считать - лучше бы перестал очковать. Не знаю - поедь в Стокгольм, может там тебе чего то для храбрости нальют.
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27.05.2024 09:32 Ответить
Переляканий по-життю Шольц чомусь почав рахувати кацапські втрати. АвтоВАЗ не встигає клепати стільки білих Лад? Або нам не можна західною зброєю двухсотити стільки орків?
Визначитись потрібно, пане Шольц.
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27.05.2024 09:34 Ответить
Кацапським потворам та їхньому бункерному ватажку пох на втрати, вони гірше тварин.
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27.05.2024 09:34 Ответить
хлібина в даному випадку тільки боєздатний, а не все населення.
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27.05.2024 09:45 Ответить
Шольц вважає що і так багато кацапів ''жмуримо'' тому і не дає а ні ''таурасів'', а ні дозволяють стріляти зброєю союзників по мордору
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27.05.2024 09:47 Ответить
На жаль, для країни падалі це крапля в морі! А з іншого боку, чомусь шукають найманців по всьому світу!
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27.05.2024 09:52 Ответить
для тогоі шукає, щоб свої менеше бачили, скільки їх дохне, по всяким сраням вже вибрав, залишились великі міста, а цього він поки не хоче, для них війна це типа десь далеко, і найманці обходяться дешевше.
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27.05.2024 10:21 Ответить
рашистський холуй "штольц" та не 3,14стякай вже про втрати рашиста. "Німецький сраколиз куйла,в той самий час.коли виступаєш відкрито з підтримкою куйла.А підтримка ця фріцовська ось у чому- Німеччина проти вступу України в НАТО.Підкуйловник "штольц" забороняє надавати Україні ракети "Таурус" .Німеччина, протинанесення Україною ударів по території 3,14дерації і це ще далеко не все в чому фріци підтримуютькуйла, вбивцю і окупанта України.
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27.05.2024 10:15 Ответить
"фріцами" німців називають лише кацапи...
... американці в часи другої світової називали німців "ГАНСАМИ"
Значить максік - ти не з США - ти подданєц старіка кабаєва 🤡
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27.05.2024 12:19 Ответить
твоя обізнаність видає в тобі мінімум "замполіта" , не кажучи про "стрілочника", котрий завченою методою агентури совкового союзу фірми,переводить "стрілки ", від суті -небажання(фріців.гансів.німців .швабів і т.д) надавати озброєння для захисту України і її народу від рашистської смерті (немає значення ,як Ти будеш називати тих, котрі по вказівці куйла (із-за того ,що висять в нього на гачку з часів керівництва фріцляндією подружкою куйла,меркель) не дають згоди допомогти українському народові зброєю і не тільки .("ти подданєц старіка кабаєва- видає "
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27.05.2024 14:46 Ответить
Потрібно щоб втрачала до 100 тис. чоловік, тоді війна дуже швидко закінчиться!
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27.05.2024 10:24 Ответить
24 000 виведених нах кацапів ділимо на 30 діб отримуємо 800 кацапів/добу
Таку цифру вказує і Генштаб
Це Дуже добре - є консенсус
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27.05.2024 12:16 Ответить
Якби він передав нам Тауруси, то втрати кацпні були б 150000
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27.05.2024 13:13 Ответить
Шульц і німці не втрачають нічого і таурас при вас і територію кацапів нам обстрілювали не можна.Чого ниєш шульц???
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27.05.2024 13:46 Ответить
 
 