Ежемесячно РФ теряет до 24 тыс. военных на войне против Украины, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент РФ Путин готов жертвовать большим количеством своих военных на войне против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv.
По словам канцлера, российский диктатор Путин готов жертвовать большим количеством военных РФ в войне против Украины.
"Есть цифра, которая говорит о 24 тысячах погибших или тяжело раненых российских солдат ежемесячно", - отметил Шольц.
Причиной этого германский канцлер назвал "империалистическую манию величия".
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что во время наступления оккупантов на Харьковщине потери составляют 8 россиян к 1 украинцу.
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+5 Дмитрий #591153
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Визначитись потрібно, пане Шольц.
... американці в часи другої світової називали німців "ГАНСАМИ"
Значить максік - ти не з США - ти подданєц старіка кабаєва 🤡
Таку цифру вказує і Генштаб
Це Дуже добре - є консенсус