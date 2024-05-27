Щомісяця РФ втрачає до 24 тис. військових на війні проти України, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент РФ Путін готовий жертвувати великою кількістю своїх військових на війні проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.
За словами канцлера, російський диктатор Путін готовий жертвувати великою кількістю військових РФ у війні проти України.
"Є цифра, яка говорить про 24 тисяч загиблих або важко поранених російських солдатів щомісяця", - зазначив Шольц.
Причиною цього німецький канцлер назвав "імперіалістичну манію величі".
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що під час наступу окупантів на Харківщині втрати становлять 8 росіян до 1 українця.
Топ коментарі
+5 Дмитрий #591153
показати весь коментар27.05.2024 09:32
+2 Валерій Кваша
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+2 Lex Lexton
показати весь коментар27.05.2024 10:21
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Визначитись потрібно, пане Шольц.
... американці в часи другої світової називали німців "ГАНСАМИ"
Значить максік - ти не з США - ти подданєц старіка кабаєва 🤡
Таку цифру вказує і Генштаб
Це Дуже добре - є консенсус