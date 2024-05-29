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Велика Британія (5334) ракети (3926)

Україна вже била ракетами Storm Shadow по території РФ, - радник Мінстратегпрому Сак

storm,shadow

Україна з дозволу Великої Британії вже завдавала ударів по території РФ ракетами Storm Shadow.

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Юрій Сак, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже маємо прецедент. Наприклад, Велика Британія - вони вже раніше дозволили Україні використовувати ракети далекого радіусу дії Storm Shadow, які вони поставляють. І ми успішно їх використовуємо", - зазначив він.

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Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Рatriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, тому це несправедливо.

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

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Автор: 
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Топ коментарі
+8
Цих ракет дуже мало виробляють тому погоди вони не зроблять, але є надія..
"Міністерство оборони Сполученого Королівства планує інвестувати у пришвидшення виробництва крилатих ракет Storm Shadow. Про це https://archive.is/A6Oi4 повідомляє видання The Times з посиланням на слова міністра оборони Сполученого Королівства - Гранта Шаппса."
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29.05.2024 15:27
+7
Да наклейте на западные ракеты украинские наклейки и ето уже будут считаться украинские ракеты. А если Запад начнет завывать что Украина бьет по Пидоросии западными ракетами то мы тоже можем обвинить что Запад поставляет рашистам ракеты которыми рашисты бьют по Украине. Благо у нас куча доказательств и сбитых ракет которыми рашисты бомбят Украину и которые имеют Западные производные в том числе и немецкие. Так что Шольц должен заткнуться. А то самое смешное, что если теоретически мы отремонтируем подбитую ракету которую по нам выпустили рашисты и запустим по рашистам обратно то рашисты и Запад иследовав обломки ракеты обвинят нас что мы же опять стреляем по рашке Западным оружием.
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29.05.2024 15:37
+6
І навіщо було про це неодмінно розповідати? Це тобі щось дасть, зокрема п'ятимінутного кайфу, а, стратег?
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29.05.2024 15:31
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Сак хоче сказати, що преЗЕдент каже неправду?....
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29.05.2024 15:22 Відповісти
ТАК СТОП. А Хіба Крим то не РФ на думку РФ? Чи все таке не РФ і є "ісконна" територія РФ по якій прям точно не можна?
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29.05.2024 15:24 Відповісти
мало завдавала - не завжди треба бути такими чесними...
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29.05.2024 15:24 Відповісти
Ябіда🤫
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29.05.2024 15:27 Відповісти
Цих ракет дуже мало виробляють тому погоди вони не зроблять, але є надія..
"Міністерство оборони Сполученого Королівства планує інвестувати у пришвидшення виробництва крилатих ракет Storm Shadow. Про це https://archive.is/A6Oi4 повідомляє видання The Times з посиланням на слова міністра оборони Сполученого Королівства - Гранта Шаппса."
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29.05.2024 15:27 Відповісти
Головне , що у нас фактично виробляють за державний рахунок - нуль цілих куй десятих. Чомусь?
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29.05.2024 15:29 Відповісти
Ну так,це правда,а це тому що запиту у суспільства на ракети не було, тому обрали собі в президенти того хто "по домашньому" розслабляє з шашличками і пивасиком.
Що хотіли те і отримали.
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29.05.2024 15:35 Відповісти
Не плекайте зайвих надій, не витягла б Україна війни самотужки, а люди ******* самообманюватись, Порох у 14 також обіцяв зупинити війну, а зупинив лише лінію фронту.
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29.05.2024 15:50 Відповісти
Розумієте в чому прикол якби ми били по рф своїми ракетами, то у союзників і не виникало б таких дискусій взагалі,вони все б продали як ізраільтянам. І ще це геополітика, якби українці вдарили по іранським нафтопромилам це раз і назавжди відвадило їх постачати щось кацапам, даю гарантію 100%.
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29.05.2024 15:57 Відповісти
Яка відстань до Ірану і через які держави ця відстань проходить ?
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29.05.2024 16:15 Відповісти
Можно бити хоч по камчатки!
А зелень вам розкажи!
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29.05.2024 15:28 Відповісти
І навіщо було про це неодмінно розповідати? Це тобі щось дасть, зокрема п'ятимінутного кайфу, а, стратег?
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29.05.2024 15:31 Відповісти
Після такої заяви Шольц знову включить режим шайзе. Забудьте про тауруси
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29.05.2024 15:39 Відповісти
про тауруси можно було забути із самого початку дискусії про їх постачання, бо у нас нема і не буде у найближчі пару років платформ, з яких іх можно було би затосовувать.
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29.05.2024 15:58 Відповісти
бо інформація вже не має ніякої секретності, яка була втрачена після того, як були ідентифіковані уламки ракет.
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29.05.2024 15:41 Відповісти
Так, але мова йде про політичний вплив, а не про інформацію серед деякіх вузьких коридорів. Зараз прібегуть декілька тисяч студентів-пацифістів и почнуть волать про вбивць во владі ВБ, які не бажають миру і все таке - їм тільки дай привід.
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29.05.2024 15:55 Відповісти
та все вже давно вилізло у інформпростір, бо ми спочатку негласно отримали від ВБ згоду, потім декілька тижнів готувався удар, а після удару через шість днів, коли кацапи вже склали пазл з уламків ракет, Девід Кемерон зробив заяву, що Україна має право застосовувати їх зброю по теріторії рф. Так що інфа давно "скисла".
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29.05.2024 16:03 Відповісти
Да наклейте на западные ракеты украинские наклейки и ето уже будут считаться украинские ракеты. А если Запад начнет завывать что Украина бьет по Пидоросии западными ракетами то мы тоже можем обвинить что Запад поставляет рашистам ракеты которыми рашисты бьют по Украине. Благо у нас куча доказательств и сбитых ракет которыми рашисты бомбят Украину и которые имеют Западные производные в том числе и немецкие. Так что Шольц должен заткнуться. А то самое смешное, что если теоретически мы отремонтируем подбитую ракету которую по нам выпустили рашисты и запустим по рашистам обратно то рашисты и Запад иследовав обломки ракеты обвинят нас что мы же опять стреляем по рашке Западным оружием.
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29.05.2024 15:37 Відповісти
Просто супер!!!!
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29.05.2024 15:41 Відповісти
нє, ну то звісно, що хлопці з кардач, перепаяють та перепрошиють будь який процесор, але ж нам більше нічого не дадуть.
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29.05.2024 16:03 Відповісти
Зачем Украинские? Наклеить Херань, и пусть у себя на параше разбираются, чьи они.
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29.05.2024 16:37 Відповісти
вже десять країн декларували дозвіл бити своєю зброєю по теріторії рф.
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29.05.2024 15:54 Відповісти
проблема в тому, що нам потрібні саме аткамс, новітніх модифікацій.
їх виробляє, виключно сша.
а, байден продовжує гратися в якісь мутні ігри.
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29.05.2024 16:01 Відповісти
нам не треба ніяких "нових модифікацій", бо їх окрім PrSM не існує, і та мабуть ще не поступила на озброєння армії США. Нам достатньо буде старих як гівно мамонта MGM-164B і MGM-140B. Нам головне врешті решт отримати таки від США дозвіл застосовувати їх по теріторії рф.
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29.05.2024 16:18 Відповісти
заявив радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості

он як, виходить. у нас цілями для ракет, займається міністерство промисловості.
нєнє!
навіть не зе!передаст, не буданов, чи сирський, а саме радник міністра все знає, куди летіли, ті чи інші ракети.
ось такі справи в україні, під керівництвом зе!пересідента.
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29.05.2024 15:59 Відповісти
У штатах зараз розглядається проект - щоб Україна могла застосовувати зброю США по території руснi, до речі Джонсон - за.
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29.05.2024 16:24 Відповісти
 
 