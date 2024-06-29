УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10629 відвідувачів онлайн
Новини
978 11

Кулеба про зустріч з помічником держсекретаря О’Браєном: Україна та США скоординували подальші кроки у постачанні Patriot

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн на зустрічі у хорватському Дубровнику обговорили питання постачання додаткових систем ППО Patriot в Україну.

Про це Кулеба повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Кулеба заявив, що Україна цінує останні важливі рішення США щодо підтримки українських ударів по військових цілях в Росії, надання Києву пріоритету в постачанні боєприпасів для ППО, а також роботу з третіми країнами з метою зміцнення обороноздатності України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міжнародні партнери почули Україну, - Шмигаль розповів про системи ППО та боєприпаси, які надійдуть найближчим часом

"Головною темою нашої розмови було постачання в Україну додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Ми позитивно оцінили досягнутий прогрес і скоординували подальші кроки у цьому напрямку", – зазначив український міністр.

За його словами, на зустрічі йшлося також про спільні зусилля щодо надання Україні додаткової зброї та боєприпасів, майбутній саміт НАТО у Вашингтоні і очікувані його результати.

Дмитро Кулеба про перемовини з Джеймсом О’Браєном

Автор: 

Держдепартамент США (1646) Кулеба Дмитро (3604) Patriot (326)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Звірили годинники? - року хватить на балачки?
показати весь коментар
29.06.2024 22:54
+1
тягнить все що можна з США, маю на увазі зброю,
бо прийде руде і зробить всім новий рік у листопаді - мало не буде нікому.
як виявилося, зі сторони притомних людей у нього суперника нема.
на жаль...
показати весь коментар
29.06.2024 23:07
+1
"Кто заказывал такси на Дубровку Дубровник?"
показати весь коментар
29.06.2024 23:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звірили годинники? - року хватить на балачки?
показати весь коментар
29.06.2024 22:54 Відповісти
Вода у ступі😒
показати весь коментар
29.06.2024 23:03 Відповісти
Отам англ.текст.Трішки "між рядків" почитай...Без образ
показати весь коментар
29.06.2024 23:08 Відповісти
100% вода в ступе. Никогда не понимал этих координаций и болтологий.
Есть ПВО? Давайте вот прямо сейчас.
Нет ПВО? Говорите "ПВО нет, сорян, ищите в другом месте или делайте свое".
показати весь коментар
29.06.2024 23:07 Відповісти
тягнить все що можна з США, маю на увазі зброю,
бо прийде руде і зробить всім новий рік у листопаді - мало не буде нікому.
як виявилося, зі сторони притомних людей у нього суперника нема.
на жаль...
показати весь коментар
29.06.2024 23:07 Відповісти
"Кто заказывал такси на Дубровку Дубровник?"
показати весь коментар
29.06.2024 23:21 Відповісти
дурна кулебяка згадало, що воно типу дипломат: ач "зкоординували подальші кроки у постачанні петріот"!! тобто країна, яка безкоштовно постачає зрк, координує з країною, яка нічого, крім асфальту й корупціїї не виробляє, їх постачання? це як?
пс забув - наша країна й асфальт не виробляє...
показати весь коментар
29.06.2024 23:21 Відповісти
За асфальт можна спитати і у Кличка. Цей володар поземелля на своє мерство багато його закотив.)
показати весь коментар
29.06.2024 23:34 Відповісти
кличко вже президент? я щось пропустив?
показати весь коментар
30.06.2024 00:32 Відповісти
Зустріч двох помічників не порушує субординацію.
показати весь коментар
30.06.2024 00:02 Відповісти
 
 