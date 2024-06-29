Кулеба про зустріч з помічником держсекретаря О’Браєном: Україна та США скоординували подальші кроки у постачанні Patriot
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн на зустрічі у хорватському Дубровнику обговорили питання постачання додаткових систем ППО Patriot в Україну.
Про це Кулеба повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Кулеба заявив, що Україна цінує останні важливі рішення США щодо підтримки українських ударів по військових цілях в Росії, надання Києву пріоритету в постачанні боєприпасів для ППО, а також роботу з третіми країнами з метою зміцнення обороноздатності України.
"Головною темою нашої розмови було постачання в Україну додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Ми позитивно оцінили досягнутий прогрес і скоординували подальші кроки у цьому напрямку", – зазначив український міністр.
За його словами, на зустрічі йшлося також про спільні зусилля щодо надання Україні додаткової зброї та боєприпасів, майбутній саміт НАТО у Вашингтоні і очікувані його результати.
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бо прийде руде і зробить всім новий рік у листопаді - мало не буде нікому.
як виявилося, зі сторони притомних людей у нього суперника нема.
на жаль...
ДубровкуДубровник?"
пс забув - наша країна й асфальт не виробляє...