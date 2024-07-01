Повітряні сили про можливу передачу Україні Patriot з Ізраїлю: Ми гостро потребуємо систем ППО та ракет до них
Україна потребує будь-яких систем протиповітряної оборони для відбиття атак з боку Росії. Держава вже працює з системами ППО Hawk, які теж не нові і є попередниками Patriot.
Так речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш прокоментував інформацію Financial Times про можливу передачу Україні ізраїльских систем Patriot, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
"Про кількість і модифікацію мені наразі складно сказати, оскільки ми працюємо вже безпосередньо з тим, що нам передадуть. За це відповідають інші люди", - зазначив він.
За його словами, в України є системи HAWK, які досить добре себе зарекомендували й ефективно протистоять і ракетам, і БПЛА.
Вони досить ефективно зараз себе зарекомендували й результативно протистоять російським і ракетам, і безпілотним літальним апаратам. Тому нам важливі будь-які системи, які нам вже надавали партнери, які нам можуть допомогти відбивати повітряні удари та відлякати російську армійську і тактичну авіацію", - наголосив речник ПС.
Євлаш додав, що Україна гостро потребує і систем ППО, і ракет до них.
Нагадаємо, 27 червня FT писало, що США, Ізраїль та Україна ведуть перемовини про надання Києву до восьми систем протиповітряної оборони Patriot.
Угоду ще не завершено, вона, найімовірніше, передбачатиме відправлення Patriot спочатку з Ізраїлю до США, а потім – до України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мабуть на тому все.
По друге: у нас взагалі не вистачає об'єктового ППО, і я підозрюю, що навіть зараз є певна кількість критичних енергооб'єктів, які не захищені.
по третє: будь-яка ТЕС - це дуже великий високотехнологічний об'єкт з розвиненою технологічною структурою, тому навіть одна ракета чи бпла, який прорвався скрізь ППО і влучив у машзал може завдати великої шкоди і великих втрат генерації. Тому стопроцентно захистити велику ТЕС майже неможливо.
Для них, головне з асфальту дєньог накрасти ВЕЛИЧНО, а не про ОБОРОНУ України думати! Не для цього їх тягнули, оті з московщини куратори, щоб нарощувати безпеку України!! Завалені ДОЗ, звільнення беркутні, злиття вагнерівців, розпродаж медмасок перед Ковід19, та інше, цьому є підтвердженням!! В ГПУ ДБР СБУ НАЗК НАБУ та ще з десяток структур, керівники яких, чомусь САБОТУЮТЬ припинення діяльності, отих «заробітчан» з корочками, катлєт трубіциних тимошенків безумних та купи ригоАНАЛІВ-зрадників
Змініть Сталина на Зеленського, пабєду на крадівництво, і маєте українське сьогодення.
За 2023÷24 Зе&кагал офіційно (за даними Мінфіну) асвоілі близько 300 млрд$ зовнішньої фіндопомоги.
Цього б вистачили на сотню Петріотів та десятки тисяч ракет до них.