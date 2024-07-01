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Повітряні сили про можливу передачу Україні Patriot з Ізраїлю: Ми гостро потребуємо систем ППО та ракет до них

У Повітряних силах ЗСУ прокоментували можливу передачу Україні Patriot з Ізраїлю

Україна потребує будь-яких систем протиповітряної оборони для відбиття атак з боку Росії. Держава вже працює з системами ППО Hawk, які теж не нові і є попередниками Patriot.

Так речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш прокоментував інформацію Financial Times про можливу передачу Україні ізраїльских систем Patriot, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Про кількість і модифікацію мені наразі складно сказати, оскільки ми працюємо вже безпосередньо з тим, що нам передадуть. За це відповідають інші люди", - зазначив він.

За його словами, в України є системи HAWK, які досить добре себе зарекомендували й ефективно протистоять і ракетам, і БПЛА.

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Вони досить ефективно зараз себе зарекомендували й результативно протистоять російським і ракетам, і безпілотним літальним апаратам. Тому нам важливі будь-які системи, які нам вже надавали партнери, які нам можуть допомогти відбивати повітряні удари та відлякати російську армійську і тактичну авіацію", - наголосив речник ПС.

Євлаш додав, що Україна гостро потребує і систем ППО, і ракет до них.

Нагадаємо, 27 червня FT писало, що США, Ізраїль та Україна ведуть перемовини про надання Києву до восьми систем протиповітряної оборони Patriot.

Угоду ще не завершено, вона, найімовірніше, передбачатиме відправлення Patriot спочатку з Ізраїлю до США, а потім – до України.

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Автор: 

Ізраїль (1657) Повітряні сили (2735) Patriot (326) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+6
Рашисты делают более 300 ракет в месяц. Германия обещает сделать к 2028 году аж 800 ракет и не факт что все пойдут для Украины. Чисто теоретически, нам не то что установок а не хватит всех ракет Петриот которые есть в мире чтобы перехватить все рашистские ракеты которыми по нам стреляют. Отсюда вывод что позиция только защищаться заведомо проигрышная. Нужно уничтожать рашисткие самолеты, пусковые, заводы, поля с зерновыми, в общем все до чего дотянемся если мы хотим выжить.
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01.07.2024 12:40
+2
Дивно, що зеленський з приблудами95 та єрмаком і татаровим, так і не думали з 2019 року щодо ЗАХИСТУ УКРАЇНИ!

Для них, головне з асфальту дєньог накрасти ВЕЛИЧНО, а не про ОБОРОНУ України думати! Не для цього їх тягнули, оті з московщини куратори, щоб нарощувати безпеку України!! Завалені ДОЗ, звільнення беркутні, злиття вагнерівців, розпродаж медмасок перед Ковід19, та інше, цьому є підтвердженням!! В ГПУ ДБР СБУ НАЗК НАБУ та ще з десяток структур, керівники яких, чомусь САБОТУЮТЬ припинення діяльності, отих «заробітчан» з корочками, катлєт трубіциних тимошенків безумних та купи ригоАНАЛІВ-зрадників
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01.07.2024 12:43
+2
Потрібне не ППО ,а атакамси та томагавки з дозволом бити в глиб кацапстану 24/7 .
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01.07.2024 12:49
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У вікіпедії написано що нам передали аж 12 пускових Хоук.
Мабуть на тому все.
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01.07.2024 12:36 Відповісти
Це на самому початку 12 нам передала іспанія. Потім два взвода (6-8 ПУ) передали США. Потім були ще заяви про передачу, які робились з метою демонстрації кацапстану підтримки з боку партнерів. Просто далі же не називалась кількість переданих комплексів ні тайванських, ні шведських. Були і передачі, які взагалі не афішувались. Якось тихо і втаємничено кудись зникли мароканські хоуки. Щось мені підказує, що кількість переданих ПУ вже давно перевалила за півсотні. Головне що ракет до них виготовлено до біса.
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01.07.2024 13:25 Відповісти
Це все добре. Тоді чому розбили Трипільську ТЕС яка за всіми показниками була в зоні відповідальності Києва ? Невже в на Хоук ракет не було? Одна батарея 6 ПУ по 3 ракети мала захищати .
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02.07.2024 09:05 Відповісти
по перше: я не розподіляю об'єктову ППО в країні, тому не можу вам відповісти, що там стояяло, і чи взагалі стояло.
По друге: у нас взагалі не вистачає об'єктового ППО, і я підозрюю, що навіть зараз є певна кількість критичних енергооб'єктів, які не захищені.
по третє: будь-яка ТЕС - це дуже великий високотехнологічний об'єкт з розвиненою технологічною структурою, тому навіть одна ракета чи бпла, який прорвався скрізь ППО і влучив у машзал може завдати великої шкоди і великих втрат генерації. Тому стопроцентно захистити велику ТЕС майже неможливо.
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02.07.2024 13:03 Відповісти
Рашисты делают более 300 ракет в месяц. Германия обещает сделать к 2028 году аж 800 ракет и не факт что все пойдут для Украины. Чисто теоретически, нам не то что установок а не хватит всех ракет Петриот которые есть в мире чтобы перехватить все рашистские ракеты которыми по нам стреляют. Отсюда вывод что позиция только защищаться заведомо проигрышная. Нужно уничтожать рашисткие самолеты, пусковые, заводы, поля с зерновыми, в общем все до чего дотянемся если мы хотим выжить.
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01.07.2024 12:40 Відповісти
Дивно, що зеленський з приблудами95 та єрмаком і татаровим, так і не думали з 2019 року щодо ЗАХИСТУ УКРАЇНИ!

Для них, головне з асфальту дєньог накрасти ВЕЛИЧНО, а не про ОБОРОНУ України думати! Не для цього їх тягнули, оті з московщини куратори, щоб нарощувати безпеку України!! Завалені ДОЗ, звільнення беркутні, злиття вагнерівців, розпродаж медмасок перед Ковід19, та інше, цьому є підтвердженням!! В ГПУ ДБР СБУ НАЗК НАБУ та ще з десяток структур, керівники яких, чомусь САБОТУЮТЬ припинення діяльності, отих «заробітчан» з корочками, катлєт трубіциних тимошенків безумних та купи ригоАНАЛІВ-зрадників
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01.07.2024 12:43 Відповісти
Потрібне не ППО ,а атакамси та томагавки з дозволом бити в глиб кацапстану 24/7 .
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01.07.2024 12:49 Відповісти
Ізраіль сказав шо не продасть ні за які коврижки
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01.07.2024 12:58 Відповісти
це не їх комплеси. Вони належать США. Тому вони їх повертають власнику, а власник після обслуговування передасть нам.
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01.07.2024 13:28 Відповісти
В них є відмовки - шо ліванська "Хезбола" хоче напасти і Петріоти ім самим потрібні
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01.07.2024 13:36 Відповісти
поки що я від ізраільтян чув, що ім вистачає аналогічних комплексів свого виробництва. Тому застарілі РАС-2 вони віддають назад у США. Єдине у чому є потреба - це ракети до комплексів, бо їх виробляють в США.
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01.07.2024 13:53 Відповісти
Це ізраїльські установки, їм 30 років, їх хотіли списати і їх викуплять США
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01.07.2024 13:50 Відповісти
може і так, бо я сприймав з голосу, і можу помилятись у тому, хто наразі власник цих комплексів.
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01.07.2024 13:57 Відповісти
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01.07.2024 12:59 Відповісти
Чудовий слоган!
Змініть Сталина на Зеленського, пабєду на крадівництво, і маєте українське сьогодення.
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01.07.2024 14:25 Відповісти
вите надо выйти
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01.07.2024 13:07 Відповісти
рф нарощує виробництво ракет,також додатково отримує з інших відомих країн, протиракети до петріотів дуже коштовні,тому потрібно приймати контрзаходи що б позбавити рф засобів виробництва та доставки.
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01.07.2024 13:20 Відповісти
Якби наша влада дбала про оборону держави,в нас би і війни не було.Чиновники підчас війни накрали грошей,що нам би вистачило на літаки закупити і все інше,чого бракує,а так солдат йде воювати і сам себе мусить забезпечити за свої гроші.Це Україна.
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01.07.2024 13:25 Відповісти
Краще, що може зробити Ізраїль для України-репатріювати "гражданіна Ізраїля та Кіпру" Коломойського та його кагал, що українським бюджетом кормиться.
За 2023÷24 Зе&кагал офіційно (за даними Мінфіну) асвоілі близько 300 млрд$ зовнішньої фіндопомоги.
Цього б вистачили на сотню Петріотів та десятки тисяч ракет до них.
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01.07.2024 14:21 Відповісти
Було б чудово,якщо передадуть.Нарешті прикриємо Київ,бо люди дуже страждають від щоденних бомбардировок КАБами та ракетами
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01.07.2024 14:34 Відповісти
Київ кабами не дістають
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02.07.2024 09:15 Відповісти
 
 