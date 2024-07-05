Ворог вчиться так само, як і ми. Він досконало вивчив нашу територію та застосовує шумові завади під час атак, - Повітряні сили. ВIДЕО

За час війни російські окупанти значно покращили тактику застосування засобів повітряного нападу. Ворог активно використовує рельєф місцевості й обладнує більшу кількість ракет шумовими завадами.

Про це заявив командир 96-ї зенітної ракетної бригади полковник Повітряних сил ЗСУ Сергій Яременко в інтерв'ю "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

При ефективному знищенні засобів повітряного нападу він теж враховує свої помилки. Він намагається максимально обійти систему зенітно-ракетного прикриття, щоби вийти на об'єкт удару, виснажити систему протиповітряної оборони. Використовує рельєф місцевості. Він досконало вивчив нашу територію, почав застосовувати перешкоди. Якщо раніше в групі одна ракета ставила перешкоди, зараз вони всі використовують активні шумові завади", - розповів він.

Полковник зазначив, що ворог завдає комбінованих ударів по нашій території з використанням крилатих, балістичних ракет та ударних БПЛА з різних напрямків, щоб перевантажити ППО.

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"Він поєднує крилаті ракети разом із шахедами, синхронізує за часом, застосовує також балістичне озброєння й одночасно з різних напрямків створює досить високу щільність удару, щоби наша система протиповітряної оборони теоретично захлинулася. Тому ми теж маємо поняття "щільність вогню", яку ми можемо створити. Коли противник перевищує наші можливості, то теоретично якусь ракету можна не збити. Тому кожен удар усе складніший", - пояснив Яременко.

Повітряні сили ЗСУ, за його словами, мають найважливіше завдання – спрогнозувати ймовірний характер дій противника. Необхідно правильно створити систему прикриття, щоби не допустити тих помилок, які врахував противник.

Командир 96-ї зенітної ракетної бригади додав, що Повітряні сили мають потрібне озброєння для протистояння ворога, однак цього недостатньо.

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