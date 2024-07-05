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Ворог вчиться так само, як і ми. Він досконало вивчив нашу територію та застосовує шумові завади під час атак, - Повітряні сили. ВIДЕО

За час війни російські окупанти значно покращили тактику застосування засобів повітряного нападу. Ворог активно використовує рельєф місцевості й обладнує більшу кількість ракет шумовими завадами. 

Про це заявив командир 96-ї зенітної ракетної бригади полковник Повітряних сил ЗСУ Сергій Яременко в інтерв'ю "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

При ефективному знищенні засобів повітряного нападу він теж враховує свої помилки. Він намагається максимально обійти систему зенітно-ракетного прикриття, щоби вийти на об'єкт удару, виснажити систему протиповітряної оборони. Використовує рельєф місцевості. Він досконало вивчив нашу територію, почав застосовувати перешкоди. Якщо раніше в групі одна ракета ставила перешкоди, зараз вони всі використовують активні шумові завади", - розповів він.

Полковник зазначив, що ворог завдає комбінованих ударів по нашій території з використанням крилатих, балістичних ракет та ударних БПЛА з різних напрямків, щоб перевантажити ППО.

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"Він поєднує крилаті ракети разом із шахедами, синхронізує за часом, застосовує також балістичне озброєння й одночасно з різних напрямків створює досить високу щільність удару, щоби наша система протиповітряної оборони теоретично захлинулася. Тому ми теж маємо поняття "щільність вогню", яку ми можемо створити. Коли противник перевищує наші можливості, то теоретично якусь ракету можна не збити. Тому кожен удар усе складніший", - пояснив Яременко.

Повітряні сили ЗСУ, за його словами, мають найважливіше завдання – спрогнозувати ймовірний характер дій противника. Необхідно правильно створити систему прикриття, щоби не допустити тих помилок, які врахував противник.

Командир 96-ї зенітної ракетної бригади додав, що Повітряні сили мають потрібне озброєння для протистояння ворога, однак цього недостатньо. 

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Автор: 

росія (66070) Повітряні сили (2763) балістичні ракети (443)


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Топ коментарі
+4
Це московські окупанти, здійснювали в Україні, ще з часів «мудрого парторга» кучми, після УБИВСТВА ними В. Чорновола!! Сруськай міф в Україні…
Продано московським держимордам, усе що мало цінність в Національній економіці України та стратегічних її галузях!!!
А що не можна було вкрасти оркам, руками запроданців з Урядового кварталу, те вони просто знищили та розвалили до фундаменту…разом з мудрими прем'єр-міністрами на чолі!
Чечетов, єхануров, рябченко, та ще купа отих, керовників з ФДМУ, що як пройдисвіти у вишиванках, разом з Генпрокурорами, з часів кучмарика, це добре знають на фактичних об'єктах держмайна України!!!
Але нарід, чомусь їх 30 років вірить, за рахунок телевізора та літра олії з пакетом гречаної крупи і 200 карбованців у руки на виборах!!
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05.07.2024 10:32 Відповісти
+2
скiльки в цьому роцi видiлили на дороги?
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05.07.2024 15:13 Відповісти
+1
Шумові? От же ж кляті виродки, до чого додумалися
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05.07.2024 10:30 Відповісти
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пане полковнику, кажіть,будь ласка, для загалу "електронні шумові завади".
бо люди подумають, що ви як ковбої на шорох стріляєте ракетами 😂
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05.07.2024 10:26 Відповісти
Радіозавади.
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05.07.2024 10:29 Відповісти
Яка несподіванка!?!

Ворог вчиться! Хто б міг припустити?!
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05.07.2024 15:12 Відповісти
думаю, шо пан полковник сам так и думае!)))
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05.07.2024 18:40 Відповісти
Шумові? От же ж кляті виродки, до чого додумалися
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05.07.2024 10:30 Відповісти
Це московські окупанти, здійснювали в Україні, ще з часів «мудрого парторга» кучми, після УБИВСТВА ними В. Чорновола!! Сруськай міф в Україні…
Продано московським держимордам, усе що мало цінність в Національній економіці України та стратегічних її галузях!!!
А що не можна було вкрасти оркам, руками запроданців з Урядового кварталу, те вони просто знищили та розвалили до фундаменту…разом з мудрими прем'єр-міністрами на чолі!
Чечетов, єхануров, рябченко, та ще купа отих, керовників з ФДМУ, що як пройдисвіти у вишиванках, разом з Генпрокурорами, з часів кучмарика, це добре знають на фактичних об'єктах держмайна України!!!
Але нарід, чомусь їх 30 років вірить, за рахунок телевізора та літра олії з пакетом гречаної крупи і 200 карбованців у руки на виборах!!
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05.07.2024 10:32 Відповісти
Тобто у них тепер ракети з РЕБом на борту.
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05.07.2024 11:13 Відповісти
Тоб то не власне війько а вже ворог використовує наші рельєфи місцевості, а Я рахував що повинно бути навпаки?
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05.07.2024 11:40 Відповісти
Шамана транслюють у ефір?
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05.07.2024 12:01 Відповісти
скiльки в цьому роцi видiлили на дороги?
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05.07.2024 15:13 Відповісти
І всі наші успіхи ,проти русні ,залежать від непевної Європи і жахаюче непевної Америки.
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06.07.2024 09:08 Відповісти
не уверен, что "завади" правильный перевод "помехи". Может лучше "перешкоди"?
Есть тут филолог?
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06.07.2024 09:47 Відповісти
 
 