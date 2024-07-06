Атака РФ на энергообъект в Сумской области: энергопитание большинства потребителей возобновлено
В ночь на 6 июля 2024 года войска РФ совершили атаку БПЛА на энергетический объект в Сумской области. В результате удара обесточивались промышленные и бытовые потребители в г.Сумы и отдельных районах Харьковщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Как отмечается, по состоянию на утро 6 июля энергопитание большинства потребителей восстановлено. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Как информировал Цензор.НЕТ, в ночь на 6 июля войска РФ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Сумщины, есть обесточивания.
Также сообщалось, что в ночь на 6 июля несколько групп "шахедов" атаковали Украину с северного и южного направлений.
По данным Воздушных сил, уничтожено 24 "шахеда" из 27 запущенных.
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Це 348 населених пунктів (Охтирський район та частина Сумського). Також тимчасово без електроенергії частина споживачів у місті Суми.
Бригади енергетиків працюють, щоб відновити розподіл електроенергії у кожну оселю. (Сумиобленерго)