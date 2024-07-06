Атака РФ на энергообъект в Сумской области: энергопитание большинства потребителей возобновлено

В ночь на 6 июля 2024 года войска РФ совершили атаку БПЛА на энергетический объект в Сумской области. В результате удара обесточивались промышленные и бытовые потребители в г.Сумы и отдельных районах Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, по состоянию на утро 6 июля энергопитание большинства потребителей восстановлено. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

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Как информировал Цензор.НЕТ, в ночь на 6 июля войска РФ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Сумщины, есть обесточивания.

Также сообщалось, что в ночь на 6 июля несколько групп "шахедов" атаковали Украину с северного и южного направлений.

По данным Воздушных сил, уничтожено 24 "шахеда" из 27 запущенных.