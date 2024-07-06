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Новости Война
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Атака РФ на энергообъект в Сумской области: энергопитание большинства потребителей возобновлено

Знеструмлення на Сумщині

В ночь на 6 июля 2024 года войска РФ совершили атаку БПЛА на энергетический объект в Сумской области. В результате удара обесточивались промышленные и бытовые потребители в г.Сумы и отдельных районах Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, по состоянию на утро 6 июля энергопитание большинства потребителей восстановлено. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

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Как информировал Цензор.НЕТ, в ночь на 6 июля войска РФ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Сумщины, есть обесточивания.

Также сообщалось, что в ночь на 6 июля несколько групп "шахедов" атаковали Украину с северного и южного направлений.

По данным Воздушных сил, уничтожено 24 "шахеда" из 27 запущенных.

Автор: 

Сумская область (3322) энергетика (2567) Укрэнерго (660) дроны (4104)


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06.07.2024 08:46 Ответить
Станом на 8 ранку 6 липня в Сумській області через атаку російської армії на об'єкти енергетики знеструмлено понад 100 тисяч точок обліку споживачів.

Це 348 населених пунктів (Охтирський район та частина Сумського). Також тимчасово без електроенергії частина споживачів у місті Суми.

Бригади енергетиків працюють, щоб відновити розподіл електроенергії у кожну оселю. (Сумиобленерго)
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06.07.2024 08:50 Ответить
А 5-го не було атаки а світла всю ніч не було.
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06.07.2024 14:17 Ответить
 
 