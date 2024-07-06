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Графики почасовых отключений сегодня отменены до 15:00, - "Укрэнерго"

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Сегодня, 6 июля, с 10.00 до 15.00 не будут применяться почасовые отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как добавляют в ДТЭК, с 15:00 и до 24:00 графики стабилизационных отключений будут применяться снова.

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укренерго скасувало відключення світла

Автор: 

ДТЭК (521) Укрэнерго (660) отключение света (426)


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Топ комментарии
+7
Не будуть,але в мене вже відключили
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06.07.2024 10:31 Ответить
+5
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06.07.2024 10:31 Ответить
+4
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06.07.2024 10:37 Ответить
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Не будуть,але в мене вже відключили
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06.07.2024 10:31 Ответить
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06.07.2024 10:37 Ответить
Так само, в 11.00 чітко за графіком вимкнули ))
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06.07.2024 11:41 Ответить
+1
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06.07.2024 12:52 Ответить
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06.07.2024 10:31 Ответить
А ще вчора це не могли передбачити?
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06.07.2024 10:39 Ответить
В мене вже відключено
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06.07.2024 10:54 Ответить
Подивимось... Через 5 хвилин по графіку відключення.
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06.07.2024 10:55 Ответить
10 хвилин. Не збрехали.
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06.07.2024 11:09 Ответить
Сцарь нині добрий, холопи стукають лобами об підлогу. Слався, найнетряпичніший, коли ти вже, сонечко наше, СЯДЕШ.?
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06.07.2024 11:16 Ответить
Слушайте холопы царскай указ-

"Сегодня волею его Величества проявлена милость оная-

Повелеваю!!!! свет холопам отключать на три часа позже,чтобы в головах супротиву или бесовщины какой не имели,царя славили,водки от горечи темной не пивали и в Резерв+ была последняя возможность оновиться.А кто законъ сей престъпит-повелеваю направитъ опричников на телегах с пищалями,да сечь баламутов прилюдно-безжалостно в назидание,дабы другим всякая богомерзкая надобностъ и неподобство не повадна была"

Яйцесветный Боневтік 1-имперътор всей вселеннай
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06.07.2024 11:26 Ответить


Pandamonium

@RudijLis

Гади зелені

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06.07.2024 11:33 Ответить
Україна стала другою країною в світі за боргами МВФ після чергового траншу.
"ЗЕробили себе разом, ЗЕ.фани". "Какая разница" скільки поколінь буде віддавати борги?!
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06.07.2024 13:08 Ответить
 
 