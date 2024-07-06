Графики почасовых отключений сегодня отменены до 15:00, - "Укрэнерго"
Сегодня, 6 июля, с 10.00 до 15.00 не будут применяться почасовые отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Как добавляют в ДТЭК, с 15:00 и до 24:00 графики стабилизационных отключений будут применяться снова.
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"Сегодня волею его Величества проявлена милость оная-
Повелеваю!!!! свет холопам отключать на три часа позже,чтобы в головах супротиву или бесовщины какой не имели,царя славили,водки от горечи темной не пивали и в Резерв+ была последняя возможность оновиться.А кто законъ сей престъпит-повелеваю направитъ опричников на телегах с пищалями,да сечь баламутов прилюдно-безжалостно в назидание,дабы другим всякая богомерзкая надобностъ и неподобство не повадна была"
Яйцесветный Боневтік 1-имперътор всей вселеннай
Pandamonium
@RudijLis
Гади зелені
"ЗЕробили себе разом, ЗЕ.фани". "Какая разница" скільки поколінь буде віддавати борги?!