Графики почасовых отключений сегодня отменены до 15:00, - "Укрэнерго"

Сегодня, 6 июля, с 10.00 до 15.00 не будут применяться почасовые отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как добавляют в ДТЭК, с 15:00 и до 24:00 графики стабилизационных отключений будут применяться снова.

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