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Новости
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На Харьковщине обустроят дополнительные наблюдательные пункты для борьбы с российскими ДРГ, - Клименко

На Харківщині облаштують додаткові спостережні пункти для боротьби з російськими ДРГ, - Клименко

На Харьковщине собираются усилить меры против российских диверсионно-разведывательных групп.

Об этом во время поездки в Харьковскую область рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал министр, на Харьковщине украинские пограничники обустроят дополнительные наблюдательные пункты, чтобы эффективнее бороться с российскими диверсантами.

"Особое внимание - противодействию диверсионно-разведывательным группам врага. Наши подразделения постоянно выявляют и дают отпор российским диверсантам. Для усиления контроля пограничники обустраивают дополнительные наблюдательные посты, увеличено количество групп реагирования", - говорится в заметке министра.

Клименко также рассказал, что провел совещание в Золочеве с областной и местной властью, а также с руководителями подразделений системы МВД. Во время совещания обсуждались такие вопросы, как эвакуация из приграничных сел, фортификации, аварийное питание критической инфраструктуры и станций связи.

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Автор: 

пограничники (1584) Харьковщина (5577) Клименко Игорь (405) ДРГ (104)


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Топ комментарии
+4
"На Харківщині облаштують додаткові спостережні пункти для боротьби з російськими ДРГ, - Клименко' https://censor.net/ua/n3498516

Посилити так само, як збудували укріплення?
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07.07.2024 16:42 Ответить
+2
Не минуло й 10 років. А тоді, раніше, 10 років тому це зробити не можна?
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07.07.2024 16:30 Ответить
+2
На Харківщині збираються… ?!

Та невже!? Такі да? Треба? Хот б міг здогадатися ?
Кліменко явно не зміг…
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07.07.2024 16:42 Ответить
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Не минуло й 10 років. А тоді, раніше, 10 років тому це зробити не можна?
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07.07.2024 16:30 Ответить
"Можна. Але тоді ми не змогли б перекласти тротуарну плитку!'
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07.07.2024 16:44 Ответить
😁 Петросян?
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07.07.2024 16:59 Ответить
Не, Петросян справжній комік. А Кліменко не кірівник справжньої Поліції.

В Україні може і е честні поліціянти, але Нема
Поліціі як інституту.
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07.07.2024 18:04 Ответить
Сумська і Чернігівська мабуть теж не проти посилення захисту від ДРГ
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07.07.2024 16:32 Ответить
На Харківщині збираються… ?!

Та невже!? Такі да? Треба? Хот б міг здогадатися ?
Кліменко явно не зміг…
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07.07.2024 16:42 Ответить
"На Харківщині облаштують додаткові спостережні пункти для боротьби з російськими ДРГ, - Клименко' https://censor.net/ua/n3498516

Посилити так само, як збудували укріплення?
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07.07.2024 16:42 Ответить
15-30 % поліціянтів вже потрібні бути на фронті, а не в тилу!
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07.07.2024 16:44 Ответить
Під час наради обговорювалися такі питання, як евакуація з прикордонних сіл, фортифікації, аварійне живлення критичної інфраструктури та станцій звʼязку. а де додаткові фінанси на додаткові спостережні пости і хто за них не буде відповідальний ???
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07.07.2024 17:40 Ответить
Як завжди будуть виявляти ворожі ДРГ у Валках ? Тільки тепер їх там стане в рази більше
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07.07.2024 18:16 Ответить
А за чим саме поліціянти клименка будуть спостерігати - як москальські ДРГ заходять чи як вони працюють?
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07.07.2024 20:48 Ответить
Шапіто...
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07.07.2024 23:30 Ответить
 
 