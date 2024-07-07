На Харьковщине обустроят дополнительные наблюдательные пункты для борьбы с российскими ДРГ, - Клименко
На Харьковщине собираются усилить меры против российских диверсионно-разведывательных групп.
Об этом во время поездки в Харьковскую область рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.
Как рассказал министр, на Харьковщине украинские пограничники обустроят дополнительные наблюдательные пункты, чтобы эффективнее бороться с российскими диверсантами.
"Особое внимание - противодействию диверсионно-разведывательным группам врага. Наши подразделения постоянно выявляют и дают отпор российским диверсантам. Для усиления контроля пограничники обустраивают дополнительные наблюдательные посты, увеличено количество групп реагирования", - говорится в заметке министра.
Клименко также рассказал, что провел совещание в Золочеве с областной и местной властью, а также с руководителями подразделений системы МВД. Во время совещания обсуждались такие вопросы, как эвакуация из приграничных сел, фортификации, аварийное питание критической инфраструктуры и станций связи.
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В Україні може і е честні поліціянти, але Нема
Поліціі як інституту.
Та невже!? Такі да? Треба? Хот б міг здогадатися ?
Кліменко явно не зміг…
Посилити так само, як збудували укріплення?