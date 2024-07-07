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Новини
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На Харківщині облаштують додаткові спостережні пункти для боротьби з російськими ДРГ, - Клименко

На Харківщині облаштують додаткові спостережні пункти для боротьби з російськими ДРГ, - Клименко

На Харківщині збираються посилити заходи проти російських диверсійно-розвідувальних груп. 

Про це під час поїздки у Харківську область розповів очільник МВС України Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів міністр, на Харківщині українські прикордонники облаштують додаткові спостережні пункти, щоб ефективніше боротися із російськими диверсантами.

"Особлива увага - протидії диверсійно-розвідувальним групам ворога. Наші підрозділи постійно виявляють та дають відсіч російським диверсантам. Задля посилення контролю прикордонники облаштовують додаткові спостережні пости, збільшено кількість груп реагування", - йдеться у дописі міністра.

Клименко також розповів, що провів нараду у Золочеві із обласною та місцевою владою, а також з керівниками підрозділів системи МВС. Під час наради обговорювалися такі питання, як евакуація з прикордонних сіл, фортифікації, аварійне живлення критичної інфраструктури та станцій звʼязку.

Читайте також: Воїни ЗСУ продовжують зачищати від ворожої ДРГ с. Сотницький Козачок на Харківщині, - ОТУ "Харків"

Автор: 

прикордонники (1109) Харківщина (6054) Клименко Ігор (493) ДРГ (112)


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Топ коментарі
+4
"На Харківщині облаштують додаткові спостережні пункти для боротьби з російськими ДРГ, - Клименко' https://censor.net/ua/n3498516

Посилити так само, як збудували укріплення?
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07.07.2024 16:42 Відповісти
+2
Не минуло й 10 років. А тоді, раніше, 10 років тому це зробити не можна?
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07.07.2024 16:30 Відповісти
+2
На Харківщині збираються… ?!

Та невже!? Такі да? Треба? Хот б міг здогадатися ?
Кліменко явно не зміг…
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07.07.2024 16:42 Відповісти
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Не минуло й 10 років. А тоді, раніше, 10 років тому це зробити не можна?
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07.07.2024 16:30 Відповісти
"Можна. Але тоді ми не змогли б перекласти тротуарну плитку!'
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07.07.2024 16:44 Відповісти
😁 Петросян?
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07.07.2024 16:59 Відповісти
Не, Петросян справжній комік. А Кліменко не кірівник справжньої Поліції.

В Україні може і е честні поліціянти, але Нема
Поліціі як інституту.
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07.07.2024 18:04 Відповісти
Сумська і Чернігівська мабуть теж не проти посилення захисту від ДРГ
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07.07.2024 16:32 Відповісти
На Харківщині збираються… ?!

Та невже!? Такі да? Треба? Хот б міг здогадатися ?
Кліменко явно не зміг…
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07.07.2024 16:42 Відповісти
"На Харківщині облаштують додаткові спостережні пункти для боротьби з російськими ДРГ, - Клименко' https://censor.net/ua/n3498516

Посилити так само, як збудували укріплення?
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07.07.2024 16:42 Відповісти
15-30 % поліціянтів вже потрібні бути на фронті, а не в тилу!
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07.07.2024 16:44 Відповісти
Під час наради обговорювалися такі питання, як евакуація з прикордонних сіл, фортифікації, аварійне живлення критичної інфраструктури та станцій звʼязку. а де додаткові фінанси на додаткові спостережні пости і хто за них не буде відповідальний ???
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07.07.2024 17:40 Відповісти
Як завжди будуть виявляти ворожі ДРГ у Валках ? Тільки тепер їх там стане в рази більше
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07.07.2024 18:16 Відповісти
А за чим саме поліціянти клименка будуть спостерігати - як москальські ДРГ заходять чи як вони працюють?
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07.07.2024 20:48 Відповісти
Шапіто...
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07.07.2024 23:30 Відповісти
 
 