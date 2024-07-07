На Харківщині облаштують додаткові спостережні пункти для боротьби з російськими ДРГ, - Клименко
На Харківщині збираються посилити заходи проти російських диверсійно-розвідувальних груп.
Про це під час поїздки у Харківську область розповів очільник МВС України Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як розповів міністр, на Харківщині українські прикордонники облаштують додаткові спостережні пункти, щоб ефективніше боротися із російськими диверсантами.
"Особлива увага - протидії диверсійно-розвідувальним групам ворога. Наші підрозділи постійно виявляють та дають відсіч російським диверсантам. Задля посилення контролю прикордонники облаштовують додаткові спостережні пости, збільшено кількість груп реагування", - йдеться у дописі міністра.
Клименко також розповів, що провів нараду у Золочеві із обласною та місцевою владою, а також з керівниками підрозділів системи МВС. Під час наради обговорювалися такі питання, як евакуація з прикордонних сіл, фортифікації, аварійне живлення критичної інфраструктури та станцій звʼязку.
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В Україні може і е честні поліціянти, але Нема
Поліціі як інституту.
Та невже!? Такі да? Треба? Хот б міг здогадатися ?
Кліменко явно не зміг…
Посилити так само, як збудували укріплення?