Воїни ЗСУ продовжують зачищати від ворожої ДРГ с. Сотницький Козачок на Харківщині, - ОТУ "Харків"
Наразі у Сотницькому Козачку Харківської області тривають заходи з виявлення залишків російської диверсійно-розвідувальної групи та їхньої ліквідації.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник ОТУ "Харків" Юрій Повх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сотницький Козачок – це дуже маленьке село, буквально смуга вздовж кордону з РФ. Йдеться буквально про сотні метрів української землі, на які спробувала зайти російська ДРГ. Тривають заходи з виявлення залишків цієї ДРГ та їхньої ліквідації", - розповів Повх.
Речник ОТУ "Харків" також зазначив, що тактичні дії ЗСУ не коментуються в режимі реального часу.
"Коли відбудеться завершення дій, тоді ми обов’язково повідомимо про це", - додав він.
Раніше повідомлялося, що російська ДРГ зайшла в село Сотницький Козачок, що на Харківщині.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль