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Воїни ЗСУ продовжують зачищати від ворожої ДРГ с. Сотницький Козачок на Харківщині, - ОТУ "Харків"

Сили оборони зачищають від ворожої ДРГ Сотницький Козачок на Харківщині

Наразі у Сотницькому Козачку Харківської області тривають заходи з виявлення залишків російської диверсійно-розвідувальної групи та їхньої ліквідації.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник ОТУ "Харків" Юрій Повх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Сотницький Козачок – це дуже маленьке село, буквально смуга вздовж кордону з РФ. Йдеться буквально про сотні метрів української землі, на які спробувала зайти російська ДРГ. Тривають заходи з виявлення залишків цієї ДРГ та їхньої ліквідації", - розповів Повх.

Речник ОТУ "Харків" також зазначив, що тактичні дії ЗСУ не коментуються в режимі реального часу.

"Коли відбудеться завершення дій, тоді ми обов’язково повідомимо про це", - додав він.

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Раніше повідомлялося, що російська ДРГ зайшла в село Сотницький Козачок, що на Харківщині. 

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Харківщина (6054) бойові дії (4076) ЗСУ (7669) ДРГ (112)


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Видно - заслали "курсаків" (з якогось училища ) А там "в голові насрано" Коротше - "простіше вбить!
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05.07.2024 13:11 Відповісти
Там 30 хат , що там зачищають який день? Може бомбами, як на Сумщині недавно, не могли нічого зробити з ДРГ.
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05.07.2024 13:39 Відповісти
 
 