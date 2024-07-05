Воїни ЗСУ продовжують зачищати від ворожої ДРГ с. Сотницький Козачок на Харківщині, - ОТУ "Харків"

Наразі у Сотницькому Козачку Харківської області тривають заходи з виявлення залишків російської диверсійно-розвідувальної групи та їхньої ліквідації.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник ОТУ "Харків" Юрій Повх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сотницький Козачок – це дуже маленьке село, буквально смуга вздовж кордону з РФ. Йдеться буквально про сотні метрів української землі, на які спробувала зайти російська ДРГ. Тривають заходи з виявлення залишків цієї ДРГ та їхньої ліквідації", - розповів Повх.

Речник ОТУ "Харків" також зазначив, що тактичні дії ЗСУ не коментуються в режимі реального часу.

"Коли відбудеться завершення дій, тоді ми обов’язково повідомимо про це", - додав він.

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Раніше повідомлялося, що російська ДРГ зайшла в село Сотницький Козачок, що на Харківщині.