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Новини Відео Війна
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Ліквідовані окупанти поблизу українських позицій на Харківщині: "Просто на мясо отправляют долбо#бов. Вот п#дар. Там еще два гаврика. Ну, и посадка полная". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн фільмує тіла ліквідованих окупантів, що штурмували його позицію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атаки росіян боєць називає м'ясними штурмами і нецензурно лається на адресу ворога. На записі можна нарахувати щонайменше восьмеро знищених загарбників.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У росіянина густо димить зад після удару безпілотника. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17801) Харківщина (6054) знищення (7542) бойові дії (4059)


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Топ коментарі
+23
Слава богу, наконец то я где то вижу Егозу. Мы наконец то освоили технологию ее изготовления или это все на волонтерах? Я не понимаю, у нас так мало металлургии и так мало заводов которые могли бы изготавливать колючую проволоку? Это очень простой и очень дешевый способ останавливать любые пехотные вылазки - и так же вылазки небронированной техники. Только тот кто в ней где то в траве в посадке не путался - тот не может оценить насколько это классная штука. Никакой мотоцикл ее не проедет, даже у гольфкара будут проблемы серьезные. Она даже танковые траки путает. Попробуй добежать до посадки, когда ты в экипе в поле натыкаешься на такую штуку - пока ты из нее выпутаешься - тебя давно уже пристрелят.
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04.07.2024 15:24 Відповісти
+14
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04.07.2024 15:18 Відповісти
+13
гарно, хлопці !
бережи вас Бог !

перший раз побачиів на позиції колючку!
нарешті !!!
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04.07.2024 15:00 Відповісти
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П¡д¤раси в адідасах.
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04.07.2024 14:55 Відповісти
абібасах😂
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04.07.2024 15:01 Відповісти
гарно, хлопці !
бережи вас Бог !

перший раз побачиів на позиції колючку!
нарешті !!!
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04.07.2024 15:00 Відповісти
яскраво)
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04.07.2024 15:00 Відповісти

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04.07.2024 15:03 Відповісти
Такі відео потрібно показувати в росії. Щоб мамки менше верещали про "пачетный долг перед родинай"
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04.07.2024 15:07 Відповісти
Скажуть "єта фєйк Біндєравцав" й дегенерати Кацапи повірять.
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04.07.2024 15:12 Відповісти
Вроді ті мамки щось там вирішують.
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04.07.2024 16:35 Відповісти
Скільки ще Дегенератів Кацапов на Засрашці які готові здохнути за шизонутого бункерного діда *****? ПЗДЦ країна дегенератів, у нормальних країнах вже б протести, масова непокора була а раби - дегенерати Кацапи покірно їдуть подихати у чужу країну.
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04.07.2024 15:13 Відповісти
Вони гроші заробляють, ідуть помирати за гроші, вірять що ім і за поранення і за каліцтво будуть пожиттєво платити, і сім`я задоволена, вдома буде спокійніше, і гроші капають, ідеальний варіант для всіх, вони не міряють життя категоріями любові ітурботи. вони будуть жити в болоті в землянках їсти траву але не будуть боротись, а вбивать за гроші, красти, організовуватись в банди це їхнє ісконне
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04.07.2024 16:19 Відповісти
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04.07.2024 15:18 Відповісти
Слава богу, наконец то я где то вижу Егозу. Мы наконец то освоили технологию ее изготовления или это все на волонтерах? Я не понимаю, у нас так мало металлургии и так мало заводов которые могли бы изготавливать колючую проволоку? Это очень простой и очень дешевый способ останавливать любые пехотные вылазки - и так же вылазки небронированной техники. Только тот кто в ней где то в траве в посадке не путался - тот не может оценить насколько это классная штука. Никакой мотоцикл ее не проедет, даже у гольфкара будут проблемы серьезные. Она даже танковые траки путает. Попробуй добежать до посадки, когда ты в экипе в поле натыкаешься на такую штуку - пока ты из нее выпутаешься - тебя давно уже пристрелят.
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04.07.2024 15:24 Відповісти
После Курска , Норд Оста , Беслана ... ****ло поняло что с узкими можно делать всю что угодно!!!
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04.07.2024 15:27 Відповісти
За даними Блумберга, каZZапи жити стали краще і багатіше. То чому б не воювати і не гинути за путіна, за блумберг?
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04.07.2024 15:35 Відповісти
Мухи скоро будуть, як пацюки!
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04.07.2024 15:35 Відповісти
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04.07.2024 19:10 Відповісти
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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04.07.2024 16:06 Відповісти
..не дуже допомогли кацапоркам намародьорені "адідаси"
так само не допоможе "мародьорка" і дефективним манагєрам Зе Зевари, преза по-зальоту
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04.07.2024 16:20 Відповісти
Там смердище таке... спека... Скоріше б висохли чи що?
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04.07.2024 16:42 Відповісти
Хоть перед смертю адік одів🤣
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04.07.2024 17:19 Відповісти
Немає чому радіти. У нас таке саме твориться.

https://censor.net/ua/news/3498090/komroty_roman_kulyk_zvynuvatyv_komanduvannya_zsu_u_velykyh_vtratah_na_fronti
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04.07.2024 17:29 Відповісти
У нас ще гірше...хто там був той знає.
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04.07.2024 17:57 Відповісти
А ви, де саме були з бригадою??
Слава Україні!!
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04.07.2024 19:22 Відповісти
 
 