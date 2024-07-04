Ліквідовані окупанти поблизу українських позицій на Харківщині: "Просто на мясо отправляют долбо#бов. Вот п#дар. Там еще два гаврика. Ну, и посадка полная". ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн фільмує тіла ліквідованих окупантів, що штурмували його позицію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, атаки росіян боєць називає м'ясними штурмами і нецензурно лається на адресу ворога. На записі можна нарахувати щонайменше восьмеро знищених загарбників.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+23 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар04.07.2024 15:24 Відповісти Посилання
+14 Валерий К #448385
показати весь коментар04.07.2024 15:18 Відповісти Посилання
+13 Dust
показати весь коментар04.07.2024 15:00 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бережи вас Бог !
перший раз побачиів на позиції колючку!
нарешті !!!
так само не допоможе "мародьорка" і дефективним манагєрам Зе Зевари, преза по-зальоту
https://censor.net/ua/news/3498090/komroty_roman_kulyk_zvynuvatyv_komanduvannya_zsu_u_velykyh_vtratah_na_fronti
Слава Україні!!