Ліквідовані окупанти поблизу українських позицій на Харківщині: "Просто на мясо отправляют долбо#бов. Вот п#дар. Там еще два гаврика. Ну, и посадка полная". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн фільмує тіла ліквідованих окупантів, що штурмували його позицію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атаки росіян боєць називає м'ясними штурмами і нецензурно лається на адресу ворога. На записі можна нарахувати щонайменше восьмеро знищених загарбників.

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