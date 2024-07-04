РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10354 посетителя онлайн
Новости Видео Война
14 517 23

Ликвидированные оккупанты вблизи украинских позиций на Харьковщине: "Просто на мясо отправляют долбо#бов. Вот п#дар. Там еще два гаврика. Ну, и посадка полная". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин снимает тела ликвидированных оккупантов, штурмовавших его позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атаки россиян боец называет мясными штурмами и нецензурно ругается в адрес врага. На записи можно насчитать по меньшей мере восемь уничтоженных захватчиков.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У россиянина густо дымит зад после удара беспилотника. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19670) Харьковщина (5577) уничтожение (7245) боевые действия (4311)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
Слава богу, наконец то я где то вижу Егозу. Мы наконец то освоили технологию ее изготовления или это все на волонтерах? Я не понимаю, у нас так мало металлургии и так мало заводов которые могли бы изготавливать колючую проволоку? Это очень простой и очень дешевый способ останавливать любые пехотные вылазки - и так же вылазки небронированной техники. Только тот кто в ней где то в траве в посадке не путался - тот не может оценить насколько это классная штука. Никакой мотоцикл ее не проедет, даже у гольфкара будут проблемы серьезные. Она даже танковые траки путает. Попробуй добежать до посадки, когда ты в экипе в поле натыкаешься на такую штуку - пока ты из нее выпутаешься - тебя давно уже пристрелят.
показать весь комментарий
04.07.2024 15:24 Ответить
+14
показать весь комментарий
04.07.2024 15:18 Ответить
+13
гарно, хлопці !
бережи вас Бог !

перший раз побачиів на позиції колючку!
нарешті !!!
показать весь комментарий
04.07.2024 15:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
П¡д¤раси в адідасах.
показать весь комментарий
04.07.2024 14:55 Ответить
абібасах😂
показать весь комментарий
04.07.2024 15:01 Ответить
гарно, хлопці !
бережи вас Бог !

перший раз побачиів на позиції колючку!
нарешті !!!
показать весь комментарий
04.07.2024 15:00 Ответить
яскраво)
показать весь комментарий
04.07.2024 15:00 Ответить

показать весь комментарий
04.07.2024 15:03 Ответить
Такі відео потрібно показувати в росії. Щоб мамки менше верещали про "пачетный долг перед родинай"
показать весь комментарий
04.07.2024 15:07 Ответить
Скажуть "єта фєйк Біндєравцав" й дегенерати Кацапи повірять.
показать весь комментарий
04.07.2024 15:12 Ответить
Вроді ті мамки щось там вирішують.
показать весь комментарий
04.07.2024 16:35 Ответить
Скільки ще Дегенератів Кацапов на Засрашці які готові здохнути за шизонутого бункерного діда *****? ПЗДЦ країна дегенератів, у нормальних країнах вже б протести, масова непокора була а раби - дегенерати Кацапи покірно їдуть подихати у чужу країну.
показать весь комментарий
04.07.2024 15:13 Ответить
Вони гроші заробляють, ідуть помирати за гроші, вірять що ім і за поранення і за каліцтво будуть пожиттєво платити, і сім`я задоволена, вдома буде спокійніше, і гроші капають, ідеальний варіант для всіх, вони не міряють життя категоріями любові ітурботи. вони будуть жити в болоті в землянках їсти траву але не будуть боротись, а вбивать за гроші, красти, організовуватись в банди це їхнє ісконне
показать весь комментарий
04.07.2024 16:19 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2024 15:18 Ответить
Слава богу, наконец то я где то вижу Егозу. Мы наконец то освоили технологию ее изготовления или это все на волонтерах? Я не понимаю, у нас так мало металлургии и так мало заводов которые могли бы изготавливать колючую проволоку? Это очень простой и очень дешевый способ останавливать любые пехотные вылазки - и так же вылазки небронированной техники. Только тот кто в ней где то в траве в посадке не путался - тот не может оценить насколько это классная штука. Никакой мотоцикл ее не проедет, даже у гольфкара будут проблемы серьезные. Она даже танковые траки путает. Попробуй добежать до посадки, когда ты в экипе в поле натыкаешься на такую штуку - пока ты из нее выпутаешься - тебя давно уже пристрелят.
показать весь комментарий
04.07.2024 15:24 Ответить
После Курска , Норд Оста , Беслана ... ****ло поняло что с узкими можно делать всю что угодно!!!
показать весь комментарий
04.07.2024 15:27 Ответить
За даними Блумберга, каZZапи жити стали краще і багатіше. То чому б не воювати і не гинути за путіна, за блумберг?
показать весь комментарий
04.07.2024 15:35 Ответить
Мухи скоро будуть, як пацюки!
показать весь комментарий
04.07.2024 15:35 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2024 19:10 Ответить
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
показать весь комментарий
04.07.2024 16:06 Ответить
..не дуже допомогли кацапоркам намародьорені "адідаси"
так само не допоможе "мародьорка" і дефективним манагєрам Зе Зевари, преза по-зальоту
показать весь комментарий
04.07.2024 16:20 Ответить
Там смердище таке... спека... Скоріше б висохли чи що?
показать весь комментарий
04.07.2024 16:42 Ответить
Хоть перед смертю адік одів🤣
показать весь комментарий
04.07.2024 17:19 Ответить
Немає чому радіти. У нас таке саме твориться.

https://censor.net/ua/news/3498090/komroty_roman_kulyk_zvynuvatyv_komanduvannya_zsu_u_velykyh_vtratah_na_fronti
показать весь комментарий
04.07.2024 17:29 Ответить
У нас ще гірше...хто там був той знає.
показать весь комментарий
04.07.2024 17:57 Ответить
А ви, де саме були з бригадою??
Слава Україні!!
показать весь комментарий
04.07.2024 19:22 Ответить
 
 