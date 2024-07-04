Ликвидированные оккупанты вблизи украинских позиций на Харьковщине: "Просто на мясо отправляют долбо#бов. Вот п#дар. Там еще два гаврика. Ну, и посадка полная". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин снимает тела ликвидированных оккупантов, штурмовавших его позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атаки россиян боец называет мясными штурмами и нецензурно ругается в адрес врага. На записи можно насчитать по меньшей мере восемь уничтоженных захватчиков.

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