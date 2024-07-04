Ликвидированные оккупанты вблизи украинских позиций на Харьковщине: "Просто на мясо отправляют долбо#бов. Вот п#дар. Там еще два гаврика. Ну, и посадка полная". ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин снимает тела ликвидированных оккупантов, штурмовавших его позицию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, атаки россиян боец называет мясными штурмами и нецензурно ругается в адрес врага. На записи можно насчитать по меньшей мере восемь уничтоженных захватчиков.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+23 Dmitry Begemotovich
показать весь комментарий04.07.2024 15:24 Ответить Ссылка
+14 Валерий К #448385
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+13 Dust
показать весь комментарий04.07.2024 15:00 Ответить Ссылка
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бережи вас Бог !
перший раз побачиів на позиції колючку!
нарешті !!!
так само не допоможе "мародьорка" і дефективним манагєрам Зе Зевари, преза по-зальоту
https://censor.net/ua/news/3498090/komroty_roman_kulyk_zvynuvatyv_komanduvannya_zsu_u_velykyh_vtratah_na_fronti
Слава Україні!!