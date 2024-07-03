У росіянина густо димить зад після удару безпілотника. ВIДЕО
Оператори дронів із підрозділу "Wild Division" 82-ї ОДШБр ліквідували на Запорізькому напрямку двох окупантів, які ховалися від безпілотників у норі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної бойової роботи українських бійців опублікований у соцмережах. На записі видно, що після атаки БПЛА в одного з окупантів почало густо диміти нижче спини.
Топ коментарі
+9 Urs
показати весь коментар03.07.2024 12:24 Відповісти Посилання
+7 Amber
показати весь коментар03.07.2024 12:32 Відповісти Посилання
+5 ДенКо
показати весь коментар03.07.2024 12:27 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Надавали рашистам копняків під сраку!