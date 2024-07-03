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У росіянина густо димить зад після удару безпілотника. ВIДЕО

Оператори дронів із підрозділу "Wild Division" 82-ї ОДШБр ліквідували на Запорізькому напрямку двох окупантів, які ховалися від безпілотників у норі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної бойової роботи українських бійців опублікований у соцмережах. На записі видно, що після атаки БПЛА в одного з окупантів почало густо диміти нижче спини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло окупанта, викинуте вибухом із бронемашини після детонації боєкомплекту, горить на дорозі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17801) знищення (7542) дрони (4882)


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Топ коментарі
+9
вихлопну систему кацапу пошкодило. Мабуть відірвало резонатор.
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03.07.2024 12:24 Відповісти
+7
Димить дупа у кацапа аж гай шумить
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03.07.2024 12:32 Відповісти
+5
Скрепа димить )
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03.07.2024 12:27 Відповісти
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вихлопну систему кацапу пошкодило. Мабуть відірвало резонатор.
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03.07.2024 12:24 Відповісти
ні, влучило в обчислюваний центр, кумпутир 126 біт.
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03.07.2024 12:42 Відповісти
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03.07.2024 12:48 Відповісти
Ніііі..... То, вата так димить
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03.07.2024 13:16 Відповісти
Сажевый фильтр менять надо.
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03.07.2024 13:31 Відповісти
так це як раз і була заміна. З пожиттєвою гарантією від українського майстра.
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03.07.2024 13:36 Відповісти
каталізатор він пробухав ще дома, там прямоток)))
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03.07.2024 14:14 Відповісти
Звичайний батхерт
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05.07.2024 23:16 Відповісти
Молодці Марунові Берети 82-ої! Легендарний номер легендарної десантної частини!
Надавали рашистам копняків під сраку!
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03.07.2024 12:25 Відповісти
Скрепа димить )
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03.07.2024 12:27 Відповісти
Димить дупа у кацапа аж гай шумить
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03.07.2024 12:32 Відповісти
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03.07.2024 13:13 Відповісти
Центр приняття рішення не витримав навантаження!!!
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03.07.2024 12:38 Відповісти
хлапок и задымлєніє, ну а так то всьо по плану.
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03.07.2024 12:40 Відповісти
Смішнючий
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03.07.2024 12:45 Відповісти
Перемикається на надзвукову
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03.07.2024 12:46 Відповісти
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03.07.2024 12:51 Відповісти
Хлопці припиніть я мало кохвем не вдавився ))))
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03.07.2024 12:52 Відповісти
Ну кавою ж...
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03.07.2024 14:40 Відповісти
Повтор вчерашнего видео
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03.07.2024 13:03 Відповісти
"Нюхай друг русский дух!"
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03.07.2024 14:02 Відповісти
Метеоризм
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03.07.2024 14:06 Відповісти
Спирт у сраці здетонував
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03.07.2024 14:28 Відповісти
памперс спалахнув...😆
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03.07.2024 17:51 Відповісти
 
 