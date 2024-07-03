У росіянина густо димить зад після удару безпілотника. ВIДЕО

Оператори дронів із підрозділу "Wild Division" 82-ї ОДШБр ліквідували на Запорізькому напрямку двох окупантів, які ховалися від безпілотників у норі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної бойової роботи українських бійців опублікований у соцмережах. На записі видно, що після атаки БПЛА в одного з окупантів почало густо диміти нижче спини.

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