Тіло окупанта, викинуте вибухом із бронемашини після детонації боєкомплекту, горить на дорозі. ВIДЕО

Оператор дрона із підрозділу патрульної поліції "Хижак" влучним скидом знищив ворожу бронемашину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, що у російській бронемашині здетонував боєкомплект. Також можна розгледіти палаюче тіло окупанта із числа екіпажу ББМ, яке було викинуте вибухом на дорогу.