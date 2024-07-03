Тіло окупанта, викинуте вибухом із бронемашини після детонації боєкомплекту, горить на дорозі. ВIДЕО
Оператор дрона із підрозділу патрульної поліції "Хижак" влучним скидом знищив ворожу бронемашину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, що у російській бронемашині здетонував боєкомплект. Також можна розгледіти палаюче тіло окупанта із числа екіпажу ББМ, яке було викинуте вибухом на дорогу.
Топ коментарі
+18 Маркиз
показати весь коментар03.07.2024 10:48 Відповісти Посилання
+4 AbOriginal_UA
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Как там у кацапов?
Отговорила роща золотая....
https://dl-news.defence-line.org/?p=34427 От Фиолента до Балаклавы (02.07.2024)
Вчерашние живописные фото и видео из района Балаклавы еще раз подтвердили правильность выражения «нету дыма без огня». Ну а дым там был настолько знатным, что был виден за десятки километров от места, где проводилась данная дискотека. Вчера была информация о том, что прилетело по расположению «ракетной части», но как мы хорошо знаем, ракеты ракетам - рознь. В общем, нам точно неизвестно о том, насколько эта военная часть стояла близко к самой Балаклаве, поскольку она находится в низине между скал и ставить там ПВО было бы странно, поскольку РЛС будет ограничена рельефами местности. В общем, вчера мы подозревали, что там стояло что-то вроде ПКР Бастион или же туда подогнали Искандер.
Такое гадание на кофейной гуще происходит потому, что наше военное командование оставляет без комментариев более половины удачных прилетов по целям на территории противника, либо на временно оккупированной территории Украины. Так например, по словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, значительная часть операций остаются необъявленными по соображениям безопасности. Однако стратегия Украины по демилитаризации Крыма и превращению его из российского военного центра в уязвимую точку оккупантов успешно реализуется. Это создает предпосылки для будущего освобождения полуострова.
Мы не раз обращали внимание на то, что часть подобных операций в подробностях раскрывается уже спустя недели или месяцы, а часть - не раскрывается вообще и похоже на то, будет раскрыта после того, как враг уже будет окончательно изгнан с нашей земли. Это надо понимать так, что часть данных, необходимых для реализации такого хода, получен из источников, на которые даже косвенно нельзя указать, пока идет война.
И речь тут не только об агентурных сведениях, но и полученных какими-то средствами, наличие которых противнику знать категорически нельзя или же мы не можем раскрывать каких-то данных по просьбе наших партнеров, которые помогли осуществить конкретную операцию. Часто бывает так, что всем всё понятно, но без официального подтверждения, все это остается версиями, даже когда эти версии кажутся совершенно неопровержимыми.
Но зная, как неохотно противник подтверждает собственные потери, пояснение какой-то ситуации именно в его исполнении, всегда бывает информативными. И вот кое-что пришло из такого источника, чью информацию этого плана, вполне можно брать за основу. А он пишет такое:
«Вечером в понедельник, 1 июля, в результате ракетного обстрела Севастополя погибли, по предварительным данным, 26 военных. Еще около 20 ранены, четверо в тяжелом состоянии. Об этом нам рассказали источники в Минобороны и среди военных, которые находятся в Севастополе. «Минимум две ракеты прорвали нашу ПВО и попали в, скажем так, место скопления военных в одном из районов города (мы знаем, где, но писать, разумеется, не будем, - ред.). И это большая беда. У нас 26 погибших. Потеряны до десяти единиц техники», - сказал один из них. По словам источников, также мы потеряли одну установку ПВО С-300. Весь расчет погиб».
То есть, дымок таки был не просто так, а «папу» действительно избрали. Плюс к тому, ширятся данные о том, что как-то удачно прилетело по складу Шахедов на мысе Фиолент, где пожар продолжался несколько суток. Говорят, что уничтожено там до 100 мопедов и потому там было громко и весело. В общем, курортный сезон еще не дошел до середины, а отдыхающим уже есть о чем вспомнить.
https://dl-news.defence-line.org/?p=34427
Ай молодця. Слава СОУ.!
а ув кінці-як воно горить ☹ггггг