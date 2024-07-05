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Новости Война
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Воины ВСУ продолжают зачищать от вражеской ДРГ с. Сотницкий Казачок на Харьковщине, - ОТГ "Харків"

Сили оборони зачищають від ворожої ДРГ Сотницький Козачок на Харківщині

Сейчас в Сотницком Казачке Харьковской области продолжаются мероприятия по выявлению остатков российской диверсионно-разведывательной группы и их ликвидации.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил спикер ОТГ "Харків" Юрий Повх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Сотницкий Казачок - это очень маленькое село, буквально полоса вдоль границы с РФ. Речь идет буквально о сотнях метров украинской земли, на которые попыталась зайти российская ДРГ. Продолжаются мероприятия по выявлению остатков этой ДРГ и их ликвидации", - рассказал Повх.

Спикер ОТГ "Харків" также отметил, что тактические действия ВСУ не комментируются в режиме реального времени.

"Когда произойдет завершение действий, тогда мы обязательно сообщим об этом", - добавил он.

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Ранее сообщалось, что российская ДРГ зашла в село Сотницкий Казачок, что на Харьковщине.

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Харьковщина (5577) боевые действия (4311) ВСУ (6692) ДРГ (104)


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Видно - заслали "курсаків" (з якогось училища ) А там "в голові насрано" Коротше - "простіше вбить!
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05.07.2024 13:11 Ответить
Там 30 хат , що там зачищають який день? Може бомбами, як на Сумщині недавно, не могли нічого зробити з ДРГ.
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05.07.2024 13:39 Ответить
 
 