Воины ВСУ продолжают зачищать от вражеской ДРГ с. Сотницкий Казачок на Харьковщине, - ОТГ "Харків"
Сейчас в Сотницком Казачке Харьковской области продолжаются мероприятия по выявлению остатков российской диверсионно-разведывательной группы и их ликвидации.
Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил спикер ОТГ "Харків" Юрий Повх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Сотницкий Казачок - это очень маленькое село, буквально полоса вдоль границы с РФ. Речь идет буквально о сотнях метров украинской земли, на которые попыталась зайти российская ДРГ. Продолжаются мероприятия по выявлению остатков этой ДРГ и их ликвидации", - рассказал Повх.
Спикер ОТГ "Харків" также отметил, что тактические действия ВСУ не комментируются в режиме реального времени.
"Когда произойдет завершение действий, тогда мы обязательно сообщим об этом", - добавил он.
Ранее сообщалось, что российская ДРГ зашла в село Сотницкий Казачок, что на Харьковщине.
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