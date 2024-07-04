ВСУ уничтожают остатки вражеской ДРГ, которая зашла в Сотницкий Казачок Харьковщины, - ОТГ "Харьков"
Украинские защитники зачищают остатки российской диверсионно-разведывательной группы, которая зашла в Сотницкий Козачок Золочевской громады Харьковской области.
Об этом сообщил спикер ОТГ "Харьков" Юрий Повх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
По его словам, враг пытается создать дополнительные точки напряжения вдоль государственной границы, используя тактику действий ДРГ.
Одна из таких групп предприняла попытку захода в населенный пункт Сотницкий Козачок, который находится непосредственно на линии государственной границы. В текущий момент подразделения Сил обороны Украины продолжают меры по выявлению и уничтожению остатков группы", - подчеркнул Повх.
Он отметил, что в зоне ответственности ОТГ "Харьков" российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на направлениях Волчанска и Липцев.
В пресс-службе Харьковской областной военной администрации отметили, что в Сотницком Козачке до недавнего времени проживало 32 человека, а по состоянию на сейчас остаются 4.
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- Алло мамо! Як Ви там?
- Колю! До нас кацапи прийшли! Мені шкоду зробили - поламали тинок на городі!
- І багато їх там?
- Багато! Танки і якісь машини з трубами на кузові! За городом тітки Меланки, під вербами!
- Мамо! Ховайтеся у погріб! Я зараз Петру подзвоню!
- Алло Петю! Там кацапи мамі шкоди наробили - тинок на городі поламали! Стоять на лужку - під вербами!
- Ясно! (вбік - « Піднять дрон!») Ого! Так там ціла рота танкова і дивізіон «Градів»! Батарея до бою! Вогонь!
Тікають кацапи і перемовляються:
- И аткуда хахлы о нашей дислокации узнали?
А нічого було мамі тинок на городі ламать!!!