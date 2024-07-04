ЗСУ знищують залишки ворожої ДРГ, яка зайшла в Сотницький Козачок на Харківщині, - ОТУ "Харків"

Українські захисники зачищають залишки російської диверсійно-розвідувальної групи, яка зайшла в Сотницький Козачок Золочівської громади Харківської області.

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Юрій Повх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За його словами, ворог намагається створити додаткові точки напруження вздовж державного кордону, використовуючи тактику дій ДРГ.

Одна з таких груп здійснила спробу заходу у населений пункт Сотницький Козачок, який знаходиться безпосередньо на лінії державного кордону. У поточний момент підрозділи Сил оборони України продовжують заходи з виявлення та знищення залишків групи", - наголосив Повх.

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Він зауважив, що в зоні відповідальності ОТУ "Харків" російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на напрямках Вовчанська та Липців.

У пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації зазначили, що у Сотницькому Козачку донедавна проживало 32 людей, а станом на зараз залишаються 4.

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